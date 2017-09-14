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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9641964296439644

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:48

  Water написав:
  Schmit написав:Наші дрончики по бойовій частині і досі не дотягують до шахіда та годяться для ураження об'єктів, де є щось горюче/легкозаймисте - НПЗ, нафтобази, склади боєприпасів... трансформаторні підстанції...
Для зруйнування/значного пошкодження ТЕС, ГЕС, ГРЕС потрібні значно потужніші засоби ураження.

Можливо характеристики не дотягують, але "красіво".
Головне було питання в одному відео- Катюх, чьо за ...ня праісходіт? Тобто, війна вже і до мацкви дісталась і таких питань буде більше. А ще коли автора відео мобілізують...
С першим вересням, москалі.

UPD: Цікаво яка ерекція буде у пуйлуші- к нам прішла бяда, на нас напалі бЕндеравци, вазглавляємиє інструкторамі НАТО, паетому все встайом на защіту ачечества?

Цього мало.
От коли у них почнуть діяти графіки відключень, тоді почне доходити план спецоперації.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 11:04

Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.

Шота Руставели. Витязь в тигровой шкуре.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 11:06

  katso написав:
  Бетон написав:Я был на обоих. Искренне.
Жалею.
Победили не майданы.
Победили сцены майданов


Причем кем-то оплаченные. Я тоже был на обоих, ну в смысле физически, проходил мимо, и каждый раз задавал себе простой вопрос "чей счетчик мотает вот эта вся иллюминация"

І у 2004 р. і 2013-14 рр. прості люди скидалися часто-густо на майдани значні кошти, ну а відповідно зацікавлені політичні чи економічні сили забезпечували організаційну роботу. Але, на жаль, чарівної кнопки, щоби натиснути і всім все радикально покращилося просто не існує. Тут приблизно мала би бути програма, по перше народити багато здорових дітей, по друге дати їм добру освіту (з Днем знань!), задіяти їх в економіку і аж тоді створені ними ресурси намагатись відносно справедливо розподіляти.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 11:24

  Schmit написав:
  Water написав:
  Schmit написав:Наші дрончики по бойовій частині і досі не дотягують до шахіда та годяться для ураження об'єктів, де є щось горюче/легкозаймисте - НПЗ, нафтобази, склади боєприпасів... трансформаторні підстанції...
Для зруйнування/значного пошкодження ТЕС, ГЕС, ГРЕС потрібні значно потужніші засоби ураження.

Можливо характеристики не дотягують, але "красіво".
Головне було питання в одному відео- Катюх, чьо за ...ня праісходіт? Тобто, війна вже і до мацкви дісталась і таких питань буде більше. А ще коли автора відео мобілізують...
С першим вересням, москалі.

UPD: Цікаво яка ерекція буде у пуйлуші- к нам прішла бяда, на нас напалі бЕндеравци, вазглавляємиє інструкторамі НАТО, паетому все встайом на защіту ачечества?

Цього мало.
От коли у них почнуть діяти графіки відключень, тоді почне доходити план спецоперації.

макцва нє сразу строілась.
Шоб таке відбулось потрібні тисячі балістичних ракет, плюс беспілотники, АЛЕ є такий дядько Сіменс, якщо прилетить на якомусь енергооб`єкті по цьому дядьці, а шось нове придбать- санкції, у Китая такого нема, у них тільки Суньхунчан. Тому так, перший пішов, вже радує такий приліт.

Москаляку на гілляку!
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 11:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 12:24

  Faceless написав:



не бвчу фірмової розпальцовки одного лондонського генерала на фоні Темзи
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 01 вер, 2024 12:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 12:27

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  olmyb написав:..............
Моя відповідь, як учасника обох майданів, - майдани були інспіровані внутрішніми силами і процесами. ............

Майданы 2004 и 2014 очень сильно отличаются по очень многим параметрам. Их даже сравнивать не приходится.

Я был на обоих. Искренне.
Жалею.
Победили не майданы.
Победили сцены майданов


у Вас саща-стоматолог теж щось віджав?
чи дуже хвилювали розбірки пінчука-ахмєтова ?
fox767676
 
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