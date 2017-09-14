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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 01 вер, 2024 10:48
Water написав: Schmit написав:
Наші дрончики по бойовій частині і досі не дотягують до шахіда та годяться для ураження об'єктів, де є щось горюче/легкозаймисте - НПЗ, нафтобази, склади боєприпасів... трансформаторні підстанції...
Для зруйнування/значного пошкодження ТЕС, ГЕС, ГРЕС потрібні значно потужніші засоби ураження.
Можливо характеристики не дотягують, але "красіво"
.
Головне було питання в одному відео- Катюх, чьо за ...ня праісходіт? Тобто, війна вже і до мацкви дісталась і таких питань буде більше. А ще коли автора відео мобілізують...
С першим вересням, москалі.
UPD: Цікаво яка ерекція буде у пуйлуші- к нам прішла бяда, на нас напалі бЕндеравци, вазглавляємиє інструкторамі НАТО, паетому все встайом на защіту ачечества?
Цього мало.
От коли у них почнуть діяти графіки відключень, тоді почне доходити план спецоперації.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 11:04
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 11:06
katso написав: Бетон написав:
Я был на обоих. Искренне.
Жалею.
Победили не майданы.
Победили сцены майданов
Причем кем-то оплаченные. Я тоже был на обоих, ну в смысле физически, проходил мимо, и каждый раз задавал себе простой вопрос "чей счетчик мотает вот эта вся иллюминация"
І у 2004 р. і 2013-14 рр. прості люди скидалися часто-густо на майдани значні кошти, ну а відповідно зацікавлені політичні чи економічні сили забезпечували організаційну роботу. Але, на жаль, чарівної кнопки, щоби натиснути і всім все радикально покращилося просто не існує. Тут приблизно мала би бути програма, по перше народити багато здорових дітей, по друге дати їм добру освіту (з Днем знань!), задіяти їх в економіку і аж тоді створені ними ресурси намагатись відносно справедливо розподіляти.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 11:24
Schmit написав: Water написав: Schmit написав:
Наші дрончики по бойовій частині і досі не дотягують до шахіда та годяться для ураження об'єктів, де є щось горюче/легкозаймисте - НПЗ, нафтобази, склади боєприпасів... трансформаторні підстанції...
Для зруйнування/значного пошкодження ТЕС, ГЕС, ГРЕС потрібні значно потужніші засоби ураження.
Можливо характеристики не дотягують, але "красіво"
.
Головне було питання в одному відео- Катюх, чьо за ...ня праісходіт? Тобто, війна вже і до мацкви дісталась і таких питань буде більше. А ще коли автора відео мобілізують...
С першим вересням, москалі.
UPD: Цікаво яка ерекція буде у пуйлуші- к нам прішла бяда, на нас напалі бЕндеравци, вазглавляємиє інструкторамі НАТО, паетому все встайом на защіту ачечества?
Цього мало.
От коли у них почнуть діяти графіки відключень, тоді почне доходити план спецоперації.
макцва нє сразу строілась.
Шоб таке відбулось потрібні тисячі балістичних ракет, плюс беспілотники, АЛЕ є такий дядько Сіменс, якщо прилетить на якомусь енергооб`єкті по цьому дядьці, а шось нове придбать- санкції, у Китая такого нема, у них тільки Суньхунчан. Тому так, перший пішов, вже радує такий приліт.
Москаляку на гілляку!
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Додано: Нед 01 вер, 2024 11:47
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Додано: Нед 01 вер, 2024 12:24
Faceless написав:
не бвчу фірмової розпальцовки одного лондонського генерала на фоні Темзи
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 01 вер, 2024 12:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 12:27
Бетон написав: ЛАД написав: olmyb написав:
..............
Моя відповідь, як учасника обох майданів, - майдани були інспіровані внутрішніми силами і процесами. ............
Майданы 2004 и 2014 очень сильно отличаются по очень многим параметрам. Их даже сравнивать не приходится.
Я был на обоих. Искренне.
Жалею.
Победили не майданы.
Победили сцены майданов
у Вас саща-стоматолог теж щось віджав?
чи дуже хвилювали розбірки пінчука-ахмєтова ?
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