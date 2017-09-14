Schmit написав:Наші дрончики по бойовій частині і досі не дотягують до шахіда та годяться для ураження об'єктів, де є щось горюче/легкозаймисте - НПЗ, нафтобази, склади боєприпасів... трансформаторні підстанції... Для зруйнування/значного пошкодження ТЕС, ГЕС, ГРЕС потрібні значно потужніші засоби ураження.
Можливо характеристики не дотягують, але "красіво". Головне було питання в одному відео- Катюх, чьо за ...ня праісходіт? Тобто, війна вже і до мацкви дісталась і таких питань буде більше. А ще коли автора відео мобілізують... С першим вересням, москалі.
UPD: Цікаво яка ерекція буде у пуйлуші- к нам прішла бяда, на нас напалі бЕндеравци, вазглавляємиє інструкторамі НАТО, паетому все встайом на защіту ачечества?
Цього мало. От коли у них почнуть діяти графіки відключень, тоді почне доходити план спецоперації.
Бетон написав:Я был на обоих. Искренне. Жалею. Победили не майданы. Победили сцены майданов
Причем кем-то оплаченные. Я тоже был на обоих, ну в смысле физически, проходил мимо, и каждый раз задавал себе простой вопрос "чей счетчик мотает вот эта вся иллюминация"
І у 2004 р. і 2013-14 рр. прості люди скидалися часто-густо на майдани значні кошти, ну а відповідно зацікавлені політичні чи економічні сили забезпечували організаційну роботу. Але, на жаль, чарівної кнопки, щоби натиснути і всім все радикально покращилося просто не існує. Тут приблизно мала би бути програма, по перше народити багато здорових дітей, по друге дати їм добру освіту (з Днем знань!), задіяти їх в економіку і аж тоді створені ними ресурси намагатись відносно справедливо розподіляти.
Schmit написав:Наші дрончики по бойовій частині і досі не дотягують до шахіда та годяться для ураження об'єктів, де є щось горюче/легкозаймисте - НПЗ, нафтобази, склади боєприпасів... трансформаторні підстанції... Для зруйнування/значного пошкодження ТЕС, ГЕС, ГРЕС потрібні значно потужніші засоби ураження.
Можливо характеристики не дотягують, але "красіво". Головне було питання в одному відео- Катюх, чьо за ...ня праісходіт? Тобто, війна вже і до мацкви дісталась і таких питань буде більше. А ще коли автора відео мобілізують... С першим вересням, москалі.
UPD: Цікаво яка ерекція буде у пуйлуші- к нам прішла бяда, на нас напалі бЕндеравци, вазглавляємиє інструкторамі НАТО, паетому все встайом на защіту ачечества?
Цього мало. От коли у них почнуть діяти графіки відключень, тоді почне доходити план спецоперації.
макцва нє сразу строілась. Шоб таке відбулось потрібні тисячі балістичних ракет, плюс беспілотники, АЛЕ є такий дядько Сіменс, якщо прилетить на якомусь енергооб`єкті по цьому дядьці, а шось нове придбать- санкції, у Китая такого нема, у них тільки Суньхунчан. Тому так, перший пішов, вже радує такий приліт.
Не «ким, а «яким» Компетентним в питанні , яке піднімаєш. А про яку компетенцію з боку Кацо може йтись, якщо він тут ХНУВС (харківський національний університет внутрішніх справ) розшифрував як універсітєт ваздушних сіл?? І це сидячи на українському сайті , дивлячись на українську сторінку Кременчуцького льотного коледжу.
Це як таке можливо взагалі?? Він точно копенгаген оцінювати роботу вищого авіаційного керівництва?
katso
заметил что Вы оправдываете любые действия власти
Ви трохи заплутались. Я розкритикував зняття з посади командувача. А ви «підтримали дєйствія власті»
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 01 вер, 2024 13:04, всього редагувалось 2 разів.
Бетон написав:Я был на обоих. Искренне. Жалею. Победили не майданы. Победили сцены майданов
Причем кем-то оплаченные. Я тоже был на обоих, ну в смысле физически, проходил мимо, и каждый раз задавал себе простой вопрос "чей счетчик мотает вот эта вся иллюминация"
І у 2004 р. і 2013-14 рр. прості люди скидалися часто-густо на майдани значні кошти, ну а відповідно зацікавлені політичні чи економічні сили забезпечували організаційну роботу. Але, на жаль, чарівної кнопки, щоби натиснути і всім все радикально покращилося просто не існує. Тут приблизно мала би бути програма, по перше народити багато здорових дітей, по друге дати їм добру освіту (з Днем знань!), задіяти їх в економіку і аж тоді створені ними ресурси намагатись відносно справедливо розподіляти.