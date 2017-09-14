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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9643964496459646>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 13:00

  Hotab написав:Бетон

А кем нужно быть, стесняюсь спросить?


Не «ким, а «яким»
Компетентним в питанні , яке піднімаєш.
А про яку компетенцію з боку Кацо може йтись, якщо він тут ХНУВС (харківський національний університет внутрішніх справ) розшифрував як універсітєт ваздушних сіл??
І це сидячи на українському сайті , дивлячись на українську сторінку Кременчуцького льотного коледжу.

Зображення

Це як таке можливо взагалі??
Він точно копенгаген оцінювати роботу вищого авіаційного керівництва?

Так, логічно.

Але.

"Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України" Сказав зеленський.

"Я"

Я я я
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 13:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚡️Зеленський провів прес-конференції, де дав «інсайди» мобілізації в Україні

• Резерв+ хочуть перевести в онлайн повістки [ДЕТАЛЬНІШЕ]
• Зменшити призовний вік з 25 до 22 [ДЕТАЛІ]
• Збільшити норму мобілізації жінок для подальшого відправлення на 4-5 лінію оборони [ПОДРОБИЦІ]
• Збільшення штрафів для ухилянтів [СПИСОК ОБМЕЖЕНЬ]
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 13:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Але коли до фак апів доходить, "Я" десь зникає, і винні звичайні трахтористи ухилянти
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 13:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Утопический социализм.

Вам видніше що утопія, як виборцю влади яка обіцяла на 40% зростання ВВП, на 40% народжуваність, 40% фізкультурників і т.д. https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=66959
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 13:10

Бетон


"Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України" Сказав зеленський.

"Я"

Я я я


Ну керівники завжди використовують «я», навіть якщо це командне рішення. Чи ти б хотів щоб він казав «ми вирішили»? «Ми, царь Владімір»? Щось я не зовсім розумію чим ти не вдоволений)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 13:13

  Hotab написав:Бетон


"Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України" Сказав зеленський.

"Я"

Я я я


Ну керівники завжди використовують «я», навіть якщо це командне рішення. Чи ти б хотів щоб він казав «ми вирішили»? «Ми, царь Владімір»? Щось я не зовсім розумію чим ти не вдоволений)

В принципі, задоволений.
Любить кататися, полюбить і санчата возити. Відповідальність брати на себе - це добре, погоджуюсь
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 13:14

Re: За шашлики

Шістьох італійських сейсмологів та одного чиновника ув'язнили до шести років за те, що недооцінили загрози землетрусу 2009-го в околицях міста Аквіла. Через нього загинули 309 людей. Суд визнав усіх сімох винними у ненавмисному вбивстві. Мають також сплатити родинам загиблих 9 млн євро. Засудженим заборонили обіймати державні посади.

— Я просто шокований. Думав, мене виправдають. Досі не можу зрозуміти, у чому моя вина. Це приниження, — каже Енцо Боскі, який три роки тому був президентом Національного інституту геофізики і вулканології.

Применшення небезпеки, введення людей в оману, яке призвело до числених жертв - карна справа.
Найвеличніший ще відповість за шашлики, за приховування загрози, яке призвело до невиправданих жертв серед цивільних.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 13:25

Майдани тут декому не подобаються?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 13:26

  lapay написав:
Шістьох італійських сейсмологів та одного чиновника ув'язнили до шести років за те, що недооцінили загрози землетрусу 2009-го в околицях міста Аквіла. Через нього загинули 309 людей. Суд визнав усіх сімох винними у ненавмисному вбивстві. Мають також сплатити родинам загиблих 9 млн євро. Засудженим заборонили обіймати державні посади.

— Я просто шокований. Думав, мене виправдають. Досі не можу зрозуміти, у чому моя вина. Це приниження, — каже Енцо Боскі, який три роки тому був президентом Національного інституту геофізики і вулканології.

Применшення небезпеки, введення людей в оману, яке призвело до числених жертв - карна справа.
Найвеличніший ще відповість за шашлики, за приховування загрози, яке призвело до невиправданих жертв серед цивільних.


Зразу згадуються історичні паралелі: травневі паради у 1986р., а Чорнобиля ніби й не було.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 13:36

  Schmit написав:Майдани тут декому не подобаються?


а что хорошего по итогу после них было?
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