Не «ким, а «яким» Компетентним в питанні , яке піднімаєш. А про яку компетенцію з боку Кацо може йтись, якщо він тут ХНУВС (харківський національний університет внутрішніх справ) розшифрував як універсітєт ваздушних сіл?? І це сидячи на українському сайті , дивлячись на українську сторінку Кременчуцького льотного коледжу.
Це як таке можливо взагалі?? Він точно копенгаген оцінювати роботу вищого авіаційного керівництва?
Так, логічно.
Але.
"Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України" Сказав зеленський.
⚡️Зеленський провів прес-конференції, де дав «інсайди» мобілізації в Україні
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Шістьох італійських сейсмологів та одного чиновника ув'язнили до шести років за те, що недооцінили загрози землетрусу 2009-го в околицях міста Аквіла. Через нього загинули 309 людей. Суд визнав усіх сімох винними у ненавмисному вбивстві. Мають також сплатити родинам загиблих 9 млн євро. Засудженим заборонили обіймати державні посади.
— Я просто шокований. Думав, мене виправдають. Досі не можу зрозуміти, у чому моя вина. Це приниження, — каже Енцо Боскі, який три роки тому був президентом Національного інституту геофізики і вулканології.
Применшення небезпеки, введення людей в оману, яке призвело до числених жертв - карна справа. Найвеличніший ще відповість за шашлики, за приховування загрози, яке призвело до невиправданих жертв серед цивільних.
Шістьох італійських сейсмологів та одного чиновника ув'язнили до шести років за те, що недооцінили загрози землетрусу 2009-го в околицях міста Аквіла. Через нього загинули 309 людей. Суд визнав усіх сімох винними у ненавмисному вбивстві. Мають також сплатити родинам загиблих 9 млн євро. Засудженим заборонили обіймати державні посади.
— Я просто шокований. Думав, мене виправдають. Досі не можу зрозуміти, у чому моя вина. Це приниження, — каже Енцо Боскі, який три роки тому був президентом Національного інституту геофізики і вулканології.
Применшення небезпеки, введення людей в оману, яке призвело до числених жертв - карна справа. Найвеличніший ще відповість за шашлики, за приховування загрози, яке призвело до невиправданих жертв серед цивільних.
Зразу згадуються історичні паралелі: травневі паради у 1986р., а Чорнобиля ніби й не було.