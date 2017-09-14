То что было после них - это далеко не результат Майданов
Формальная логика говорит, "после - не означает вследствии"
Если ты утром надел синюю футболку, а днём на тебя упал кирпич.
То кирпич на тебя упал не потому, что ты надел синюю футболку
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Додано: Нед 01 вер, 2024 13:45
То что было после них - это далеко не результат Майданов
Формальная логика говорит, "после - не означает вследствии"
Если ты утром надел синюю футболку, а днём на тебя упал кирпич.
То кирпич на тебя упал не потому, что ты надел синюю футболку
Додано: Нед 01 вер, 2024 13:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В ФРН винних посадили б, там саджали комуністичних функціонерів, які порушували закони НДР. В нас таких судів над комуністами не було, для нас і досі Совок своє, рідне, а не окупаційна влада з 1918.
Додано: Нед 01 вер, 2024 13:50
А що могло бути з такою мудрістю наріду?
Навіть тому ж Ющенку, який через рік після обрання передав більшість повноважень ВР, у коаліцію мудрий нарід підсунув газову прынцесу і соціалістів Мороза, пізніше - більшість у ПР і двічі несудимого прем'ра.
А НАТО - забули вже, як тоді усі впирались руками і ногами, коли у нас був реальний шанс. Тотальний інфантилізм суспільства, який і досі нікуди не зник.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 01 вер, 2024 14:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 01 вер, 2024 13:55
В 2004 в мене можна було віджати тільки безкоштовну кімнату в общязі і стипендію. Бо навіть золотий кулон -подарунок від якоїсь дівчини прийшлось здати в ломбард, щоб поїсти борщ в бістро))
Але вже тоді, коли в збірній просили голосувати за якубовича двічі, я двічі зробив навпаки
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