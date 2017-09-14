RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9643964496459646

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 13:45

  katso написав:
  Schmit написав:Майдани тут декому не подобаються?


а что хорошего по итогу после них было?

То что было после них - это далеко не результат Майданов

Формальная логика говорит, "после - не означает вследствии"

Если ты утром надел синюю футболку, а днём на тебя упал кирпич.
То кирпич на тебя упал не потому, что ты надел синюю футболку
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10196
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 13:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  zxzx777 написав:Зразу згадуються історичні паралелі: травневі паради у 1986р., а Чорнобиля ніби й не було.

В ФРН винних посадили б, там саджали комуністичних функціонерів, які порушували закони НДР. В нас таких судів над комуністами не було, для нас і досі Совок своє, рідне, а не окупаційна влада з 1918.
lapay
 
Повідомлень: 13810
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 13:50

  katso написав:
  Schmit написав:Майдани тут декому не подобаються?


а что хорошего по итогу после них было?

А що могло бути з такою мудрістю наріду?
Навіть тому ж Ющенку, який через рік після обрання передав більшість повноважень ВР, у коаліцію мудрий нарід підсунув газову прынцесу і соціалістів Мороза, пізніше - більшість у ПР і двічі несудимого прем'ра.
А НАТО - забули вже, як тоді усі впирались руками і ногами, коли у нас був реальний шанс. Тотальний інфантилізм суспільства, який і досі нікуди не зник.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 01 вер, 2024 14:11, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 4567
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 13:55

  fox767676 написав:
  Бетон написав:
  olmyb написав:..............
Моя відповідь, як учасника обох майданів, - майдани були інспіровані внутрішніми силами і процесами. ............

Майданы 2004 и 2014 очень сильно отличаются по очень многим параметрам. Их даже сравнивать не приходится.
Я был на обоих. Искренне.
Жалею.
Победили не майданы.
Победили сцены майданов


у Вас саща-стоматолог теж щось віджав?
чи дуже хвилювали розбірки пінчука-ахмєтова ?

В 2004 в мене можна було віджати тільки безкоштовну кімнату в общязі і стипендію. Бо навіть золотий кулон -подарунок від якоїсь дівчини прийшлось здати в ломбард, щоб поїсти борщ в бістро))
Але вже тоді, коли в збірній просили голосувати за якубовича двічі, я двічі зробив навпаки
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3248
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9643964496459646
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 65315
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 226242
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 713649
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.