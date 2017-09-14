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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 01 вер, 2024 13:45
katso написав: Schmit написав:
Майдани тут декому не подобаються?
а что хорошего по итогу после них было?
То что было после них - это далеко не результат Майданов
Формальная логика говорит, "после - не означает вследствии"
Если ты утром надел синюю футболку, а днём на тебя упал кирпич.
То кирпич на тебя упал не потому, что ты надел синюю футболку
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Додано: Нед 01 вер, 2024 13:47
zxzx777 написав:
Зразу згадуються історичні паралелі: травневі паради у 1986р., а Чорнобиля ніби й не було.
В ФРН винних посадили б, там саджали комуністичних функціонерів, які порушували закони НДР. В нас таких судів над комуністами не було, для нас і досі Совок своє, рідне, а не окупаційна влада з 1918.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 13:50
katso написав: Schmit написав:
Майдани тут декому не подобаються?
а что хорошего по итогу после них было?
А що могло бути з такою мудрістю наріду?
Навіть тому ж Ющенку, який через рік після обрання передав більшість повноважень ВР, у коаліцію мудрий нарід підсунув газову прынцесу і соціалістів Мороза, пізніше - більшість у ПР і двічі несудимого прем'ра.
А НАТО - забули вже, як тоді усі впирались руками і ногами, коли у нас був реальний шанс. Тотальний інфантилізм суспільства, який і досі нікуди не зник.
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 01 вер, 2024 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 13:55
fox767676 написав: Бетон написав: olmyb написав:
..............
Моя відповідь, як учасника обох майданів, - майдани були інспіровані внутрішніми силами і процесами. ............
Майданы 2004 и 2014 очень сильно отличаются по очень многим параметрам. Их даже сравнивать не приходится.
Я был на обоих. Искренне.
Жалею.
Победили не майданы.
Победили сцены майданов
у Вас саща-стоматолог теж щось віджав?
чи дуже хвилювали розбірки пінчука-ахмєтова ?
В 2004 в мене можна було віджати тільки безкоштовну кімнату в общязі і стипендію. Бо навіть золотий кулон -подарунок від якоїсь дівчини прийшлось здати в ломбард, щоб поїсти борщ в бістро))
Але вже тоді, коли в збірній просили голосувати за якубовича двічі, я двічі зробив навпаки
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Додано: Нед 01 вер, 2024 14:19
Schmit написав: katso написав: Schmit написав:
Майдани тут декому не подобаються?
а что хорошего по итогу после них было?
А що могло бути з такою мудрістю наріду?
Навіть тому ж Ющенку, який через рік після обрання передав більшість повноважень ВР, у коаліцію мудрий нарід підсунув газову прынцесу і соціалістів Мороза, пізніше - більшість у ПР і двічі несудимого прем'ра.
А НАТО - забули вже, як тоді усі впирались руками і ногами, коли у нас був реальний шанс. Тотальний інфантилізм суспільства, який і досі нікуди не зник.
Ющенку треба було чистити оточення від корупціонерів. І трохи міцніші горішки мати. (це якщо його оте отруєння не надламало, що він боявся проявити характер). А нарот дійсно чУдний. Голосувати за регіони , обирати януковичів.. це ще та нерозбірливість . Тут хтось (наче якийсь Сергій С.) мені попрікав, що більшість не може бути неправою. Ще й як може. І часто.
В 2004 в мене можна було віджати тільки безкоштовну кімнату в общязі і стипендію.
Що сказати, красавчик, що за 20 років так виріс, без протекторату батьків , причому в реальному виробничому секторі економіки.
Бо навіть золотий кулон -подарунок від якоїсь дівчини прийшлось здати в ломбард, щоб поїсти борщ в бістро))
Коли я один єдиний в житті раз років десь 25 тому став на поріг ломбарду зі своїм золотим на чорній нитці хрестиком з шиї, і спитав скільки мені треба буде повернути грошей через місяць, щоб його забрати, мені озвучили десь вдвічі більшу суму. Хрестик не дав, більше на поріг таких закладів ніколи не ступав)) Проте і з шиї все зняв, навіть жетон.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 14:42
Hotab написав: Schmit написав: katso написав:
а что хорошего по итогу после них было?
А що могло бути з такою мудрістю наріду?
Навіть тому ж Ющенку, який через рік після обрання передав більшість повноважень ВР, у коаліцію мудрий нарід підсунув газову прынцесу і соціалістів Мороза, пізніше - більшість у ПР і двічі несудимого прем'ра.
А НАТО - забули вже, як тоді усі впирались руками і ногами, коли у нас був реальний шанс. Тотальний інфантилізм суспільства, який і досі нікуди не зник.
Ющенку треба було чистити оточення від корупціонерів.
Оточення газової прынцеси і комуняки Мороза - це було оточення Ющенка?
Hotab написав:
І трохи міцніші горішки мати. (це якщо його оте отруєння не надламало, що він боявся проявити характер).
Ну не хотів він диктатури, не хотів тягнути на себе невластиві повноваження, навпаки - віддав все у руки ВР, де більшості не мав, на відміну від сьогоднішнього Зе, до речі, який все централізує, а коли доходиь до відповідальності - ні-ні.
Hotab написав:
А нарот дійсно чУдний. Голосувати за регіони , обирати януковичів.. це ще та нерозбірливість . Тут хтось мені попрікав, що більшість не може бути неправою. Ще й як може. І часто.
При чому ПР перемогла на виборах вже у 2006, тобто більшу половину президентського терміну Ющенка фактично кермував антимайдан. Та всеодно наріт у 2010 розчарувався чомусь лиш тільки у майдані і тоді вже повністю віддав владу ригам.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 14:48
detroytred написав: UA написав:
Арестович говорит то, что от него хотят услышать.
В принципе как Zе, только значительно умнее и без вредных привычек.
А є такі, хто не хоче почути пояснення, що робиться неправильно і як треба зробити краще, ефективніше?
"Только значительно умнее" - це тобто аргументовано, з аргументами і більшою конкретикою.
Ще роки тому я звернув увагу: в нас дуже багато (та майже всі) правильно говорять; Конституції і закони правильно написані; все правильно на словах та паперах.
Проблема в реалізації.
В бажанні реалізовувати.
Тими, в кого на це повноваження та ричаги керування. Тобто можливості втілення.
І з самої гори, і з самого простого в реалізації, наприклад, --- ПАП не продав Рошен; Зе не відмовився від кортежів та кумовства.
Думаю Арестович сам пишет себе тексты
Zе точно не сам
Арестовича лично не видел, с Zе регулярно встречался лифту, когда он жил в Оаизе.
Вы ж не выберете того, кто не будет вам врать
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Додано: Нед 01 вер, 2024 14:50
Schmit
Ну не хотів він диктатури,
Диктатура дійсно не потрібна. Але ..
Ющенко можливо був би ідеальним європейським президентом. В якій небуть Австрії. Де у людей високий рівень свідомості. Де всі самі роблять те, що мають робити. Де красти - погано. Де приховувати доходи і не платити податки - це має суспільний осуд. А не «маладєц, красава, сумєл налюбіть сістєму».
А в нашій країні керівнику треба мати сталеві яйця і жорстко «відлюблювати» негідників. Щоб іншим було страшно.
Бо «мʼяким членом дисципліну не зробити».
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Додано: Нед 01 вер, 2024 14:53
Ukrainian написав: UA написав:
Шото москали сильно на Покровск высунулись.
Ударить по флангам 20-ю бригадами.
Будет второй Сталинград.
Удар
Насильно бусифицированые это лучшие воины всех времен и народов.
Скоро (очень скоро) об этом узнает весь мир
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Додано: Нед 01 вер, 2024 14:59
pesikot написав:
То что было после них - это далеко не результат Майданов
Формальная логика говорит, "после - не означает вследствии"
Если ты утром надел синюю футболку, а днём на тебя упал кирпич.
То кирпич на тебя упал не потому, что ты надел синюю футболку
Формальная логика говорит, что организаторы майданов не ставили целью те изменения которые народ почему то себе нарисовал в своем воображении.
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