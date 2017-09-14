Додано: Нед 01 вер, 2024 14:19

Schmit написав: katso написав: Schmit написав: Майдани тут декому не подобаються?

Майдани тут декому не подобаються?



а что хорошего по итогу после них было? а что хорошего по итогу после них было?

А що могло бути з такою мудрістю наріду?

Навіть тому ж Ющенку, який через рік після обрання передав більшість повноважень ВР, у коаліцію мудрий нарід підсунув газову прынцесу і соціалістів Мороза, пізніше - більшість у ПР і двічі несудимого прем'ра.

А НАТО - забули вже, як тоді усі впирались руками і ногами, коли у нас був реальний шанс. Тотальний інфантилізм суспільства, який і досі нікуди не зник. А що могло бути з такою мудрістю наріду?Навіть тому ж Ющенку, який через рік після обрання передав більшість повноважень ВР, у коаліцію мудрий нарід підсунув газову прынцесу і соціалістів Мороза, пізніше - більшість у ПР і двічі несудимого прем'ра.А НАТО - забули вже, як тоді усі впирались руками і ногами, коли у нас був реальний шанс. Тотальний інфантилізм суспільства, який і досі нікуди не зник.



В 2004 в мене можна було віджати тільки безкоштовну кімнату в общязі і стипендію.







Бо навіть золотий кулон -подарунок від якоїсь дівчини прийшлось здати в ломбард, щоб поїсти борщ в бістро))





Ющенку треба було чистити оточення від корупціонерів. І трохи міцніші горішки мати. (це якщо його оте отруєння не надламало, що він боявся проявити характер). А нарот дійсно чУдний. Голосувати за регіони , обирати януковичів.. це ще та нерозбірливість . Тут хтось (наче якийсь Сергій С.) мені попрікав, що більшість не може бути неправою. Ще й як може. І часто.Що сказати, красавчик, що за 20 років так виріс, без протекторату батьків , причому в реальному виробничому секторі економіки.Коли я один єдиний в житті раз років десь 25 тому став на поріг ломбарду зі своїм золотим на чорній нитці хрестиком з шиї, і спитав скільки мені треба буде повернути грошей через місяць, щоб його забрати, мені озвучили десь вдвічі більшу суму. Хрестик не дав, більше на поріг таких закладів ніколи не ступав)) Проте і з шиї все зняв, навіть жетон.