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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9644964596469647

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:обто, ви не вірите в те, що людину/людей можна обманути/надурити/зазомбувати/налапшати... і людина на це поведеться... Але!!!
Але пізніше зрозуміє, що їй збрехали/її надурили!

"Обмануть меня нє трудно- я і сам обманиватся рад" - коли в тебе є вибір включити голову і ніфіга не заробити, або заробити пару лямів, досить мало в кого прокинеться совість. ДЛя більшості краще стати лохом з грошима.
Ти сам яскравий цьому приклад - коли тобі в 19 говорили шо то лохотрон, але ти не включав башку - пожив пару місяців в надії світлого майбутинього, зато підісрав собі, своїм дітям, своїм сусідам і всім тут присутнім.
  Успіх написав:Але, придумали дуже ПРОСТИЙ І ВОДНОЧАС ДУЖЕ ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ - класти ворожі дрони на будь які частоті...
Там ще крім частот є певні штуки - і теж, якщо кацапи перейдуть на самий новіший "аналоговнєт", то просто теж на РЕБ докупляється маленька найновіша певна плата і, вуаля, - "ой, а знову всі ворожі дрони падають!"

І знову замість того, щоб спробувати розібратися в темі - даєш себе обманути. Хоча на кону твоє життя.
Та "китайська платка" - це просто генератор шумів. Так, вона забиває певний діапазон частот, але без правильно підібраної антени - це х-ня. Буде глушити хіба вайфайку від старлінка.
Вчи фізику - бо багато виробників ребу, антен і дронів - можуть її не знати. Або це просто бізнес, а ти клієнт, якому треба впарити свій продукт - і тоді вони демонструють "правильні" ситуації, в яких їх продукт працює, а про ситуації, коли він не спрацьовує - "забувають".
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 15:07

  UA написав:
  pesikot написав:То что было после них - это далеко не результат Майданов

Формальная логика говорит, "после - не означает вследствии"

Если ты утром надел синюю футболку, а днём на тебя упал кирпич.
То кирпич на тебя упал не потому, что ты надел синюю футболку

Формальная логика говорит, что организаторы майданов не ставили целью те изменения которые народ почему то себе нарисовал в своем воображении.

Это не логика, а утверждение ничем не подкрепленное

Да и организаторов, как таковых, не было
Это кто-то себе в воображении нарисовал, у кого слишком узкое мышление, что всё может делаться только по команде
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 15:18

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 15:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) Росія завдала близько 10 ударів по Харкову: є постраждалі, серед них – медики
"Горять кілька обійсть, супермаркет. Є постраждалі, в їхньому числі медики", – написав міський голова.

ДОПОВНЕНО о 13:40. Серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів – торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки, додав Синєгубов. Відомо про шістьох поранених, з них – шестирічна дитина, у неї гостра реакція на стрес.

2) У Харкові пошкоджено відділення Нової пошти, ТРЦ, спорткомплекс: 29 поранених
Серед пошкоджень – відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі. Мер Ігор Терехов заявив, що люди постраждали у Салтівському та Немишлянському районах.

ДОПОВНЕНО о 14:45. Кількість постраждалих зросла до 29, заявив Синєгубов. Загиблих немає. Двоє дорослих та двоє дітей у тяжкому стані.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 15:25

  pesikot написав:
  UA написав:Формальная логика говорит, что организаторы майданов не ставили целью те изменения которые народ почему то себе нарисовал в своем воображении.

Это не логика, а утверждение ничем не подкрепленное

Да и организаторов, как таковых, не было
Это кто-то себе в воображении нарисовал, у кого слишком узкое мышление, что всё может делаться только по команде

Понял.
У нас просто разные точки наблюдения за событиям.
Что бы я принял твою точу зрения, мне придётся переехать в Чернигов и полностью прекратить общение с киевским кругом.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 15:33

  UA написав:
  pesikot написав:
  UA написав:Формальная логика говорит, что организаторы майданов не ставили целью те изменения которые народ почему то себе нарисовал в своем воображении.

Это не логика, а утверждение ничем не подкрепленное

Да и организаторов, как таковых, не было
Это кто-то себе в воображении нарисовал, у кого слишком узкое мышление, что всё может делаться только по команде

Понял.
У нас просто разные точки наблюдения за событиям.
Что бы я принял твою точу зрения, мне придётся переехать в Чернигов и полностью прекратить общение с киевским кругом.

И в этом нет ничего плохого

Гораздо хуже, когда приходится петь в унисон только одной точки зрения
pesikot
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