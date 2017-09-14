Додано: Нед 01 вер, 2024 15:06

Успіх написав: обто, ви не вірите в те, що людину/людей можна обманути/надурити/зазомбувати/налапшати... і людина на це поведеться... Але!!!

Але пізніше зрозуміє, що їй збрехали/її надурили! обто, ви не вірите в те, що людину/людей можна обманути/надурити/зазомбувати/налапшати... і людина на це поведеться... Але!!!Але пізніше зрозуміє, що їй збрехали/її надурили!

Успіх написав: Але, придумали дуже ПРОСТИЙ І ВОДНОЧАС ДУЖЕ ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ - класти ворожі дрони на будь які частоті...

Там ще крім частот є певні штуки - і теж, якщо кацапи перейдуть на самий новіший "аналоговнєт", то просто теж на РЕБ докупляється маленька найновіша певна плата і, вуаля, - "ой, а знову всі ворожі дрони падають!" Але, придумали дуже ПРОСТИЙ І ВОДНОЧАС ДУЖЕ ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ - класти ворожі дрони на будь які частоті...Там ще крім частот є певні штуки - і теж, якщо кацапи перейдуть на самий новіший "аналоговнєт", то просто теж на РЕБ докупляється маленька найновіша певна плата і, вуаля, - "ой, а знову всі ворожі дрони падають!"

"Обмануть меня нє трудно- я і сам обманиватся рад" - коли в тебе є вибір включити голову і ніфіга не заробити, або заробити пару лямів, досить мало в кого прокинеться совість. ДЛя більшості краще стати лохом з грошима.Ти сам яскравий цьому приклад - коли тобі в 19 говорили шо то лохотрон, але ти не включав башку - пожив пару місяців в надії світлого майбутинього, зато підісрав собі, своїм дітям, своїм сусідам і всім тут присутнім.І знову замість того, щоб спробувати розібратися в темі - даєш себе обманути. Хоча на кону твоє життя.Та "китайська платка" - це просто генератор шумів. Так, вона забиває певний діапазон частот, але без правильно підібраної антени - це х-ня. Буде глушити хіба вайфайку від старлінка.Вчи фізику - бо багато виробників ребу, антен і дронів - можуть її не знати. Або це просто бізнес, а ти клієнт, якому треба впарити свій продукт - і тоді вони демонструють "правильні" ситуації, в яких їх продукт працює, а про ситуації, коли він не спрацьовує - "забувають".