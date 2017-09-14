Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 01 вер, 2024 15:18
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Додано: Нед 01 вер, 2024 15:22
1) Росія завдала близько 10 ударів по Харкову: є постраждалі, серед них – медики
"Горять кілька обійсть, супермаркет. Є постраждалі, в їхньому числі медики", – написав міський голова.
ДОПОВНЕНО о 13:40. Серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів – торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки, додав Синєгубов. Відомо про шістьох поранених, з них – шестирічна дитина, у неї гостра реакція на стрес. 2) У Харкові пошкоджено відділення Нової пошти, ТРЦ, спорткомплекс: 29 поранених
Серед пошкоджень – відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі. Мер Ігор Терехов заявив, що люди постраждали у Салтівському та Немишлянському районах.
ДОПОВНЕНО о 14:45. Кількість постраждалих зросла до 29, заявив Синєгубов. Загиблих немає. Двоє дорослих та двоє дітей у тяжкому стані.
pesikot
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Додано: Нед 01 вер, 2024 15:25
pesikot написав: UA написав:
Формальная логика говорит, что организаторы майданов не ставили целью те изменения которые народ почему то себе нарисовал в своем воображении.
Это не логика, а утверждение ничем не подкрепленное
Да и организаторов, как таковых, не было
Это кто-то себе в воображении нарисовал, у кого слишком узкое мышление, что всё может делаться только по команде
Понял.
У нас просто разные точки наблюдения за событиям.
Что бы я принял твою точу зрения, мне придётся переехать в Чернигов и полностью прекратить общение с киевским кругом.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 15:33
UA написав: pesikot написав: UA написав:
Формальная логика говорит, что организаторы майданов не ставили целью те изменения которые народ почему то себе нарисовал в своем воображении.
Это не логика, а утверждение ничем не подкрепленное
Да и организаторов, как таковых, не было
Это кто-то себе в воображении нарисовал, у кого слишком узкое мышление, что всё может делаться только по команде
Понял.
У нас просто разные точки наблюдения за событиям.
Что бы я принял твою точу зрения, мне придётся переехать в Чернигов и полностью прекратить общение с киевским кругом.
И в этом нет ничего плохого
Гораздо хуже, когда приходится петь в унисон только одной точки зрения
pesikot
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Додано: Нед 01 вер, 2024 16:14
lapay написав: zxzx777 написав:
Зразу згадуються історичні паралелі: травневі паради у 1986р., а Чорнобиля ніби й не було.
В ФРН винних посадили б, там саджали комуністичних функціонерів, які порушували закони НДР. В нас таких судів над комуністами не було, для нас і досі Совок своє, рідне, а не окупаційна влада з 1918.
А судді хто ? )))
Хто розполовинив демографічний, територіальний, промисловий потенціал залишений комуністами ? Хто розказував казочки що риночек все порішає, а Захід тільки спить і бачить як зробити з Укрвїни нового економчного тигра, а ящо росія залупиться він її зітре в порошок?
fox767676
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Додано: Нед 01 вер, 2024 16:24
Schmit написав:
Майдани тут декому не подобаються?
ну вибрали в 2004 коаліцію європрогресивних політиків
червоні носові хустки у передній кишені піджаку, жінка - американка, діти-онуки за кордоном
все як треба
І де ЄС, де НАТО ? де хоча б зупинка розпродажу військової техніки ? прорашистська Сербія, яка нещодавно провадила геноцид, і влоювала з НАТО, отримала безвіз і кандидаство у 2008. А тут виявидось що сам Янукович комусь обіцяв євроінтеграцію, це його обмануті виборці почали майданити у 2013?
виходить так що майдани це не про бути, це про здаватися
про червоні носові хустку у піджаку, а не про ріалполітик та посилення країни
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fox767676
в Нед 01 вер, 2024 16:40, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
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Додано: Нед 01 вер, 2024 16:38
pesikot написав: katso написав: Schmit написав:
Майдани тут декому не подобаються?
а что хорошего по итогу после них было?
То что было после них - это далеко не результат Майданов
логика говорит, "после - не означает вследствии"
Это словоблудие. Ок, что хорошего было
вследствии
Майданов? И разве было не очевидно что будет много плохого?
katso
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Додано: Нед 01 вер, 2024 16:44
fox767676 написав: Schmit написав:
Майдани тут декому не подобаються?
ну вибрали в 2004 коаліцію європрогресивних політиків
червоні носові хустки у передній кишені піджаку, жінка - американка, діти-онуки за кордоном
все як треба
А такі, як ти захотіли Януковича
Бо хозяйствєнік
fox767676 написав:
А тут виявидось що сам Янукович комусь обіцяв євроінтеграцію, це його обмануті виборці почали майданити у 2013?
Саме Янукович в 2013 році агітував за ассоціацію з ЄС
А потім ... щось таке сталось ... Яник отримав гроші від РФ і все, ніякої ассоціації з ЄС. Але це півбіди
Хтось з оточення Яника, вирішив, що в ніч з 31 листопада на 1 грудня потрібно по-звірячому розігнати студентів з Майдану. Типа, новорічну ялинку треба ставити
І все завертілось ...
pesikot
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Додано: Нед 01 вер, 2024 16:53
katso написав: pesikot написав: katso написав:
а что хорошего по итогу после них было?
То что было после них - это далеко не результат Майданов
логика говорит, "после - не означает вследствии"
Это словоблудие. Ок, что хорошего было
вследствии
Майданов?
И разве было не очевидно что будет много плохого?
Словоблудие - это у тебя
После первого майдана был всплекс деловой активности, зарплаты росли, украинские преприятия в цене. Банки продавались дорого
После второго майдана - децентрализация, прозорро, безвиз, томос
То теперь пиши, кому очевидно было ? Давай ответь на вопрос
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Додано: Нед 01 вер, 2024 16:55
lapay написав: zxzx777 написав:
Зразу згадуються історичні паралелі: травневі паради у 1986р., а Чорнобиля ніби й не було.
В ФРН винних посадили б, там саджали комуністичних функціонерів, які порушували закони НДР. В нас таких судів над комуністами не було, для нас і досі Совок своє, рідне, а не окупаційна влада з 1918.
Я більше про те, що принципи влади не змінилися. Для "нашого блага" від нас продовжують приховувати інформацію про такі життево важливі речі. Як і було при комуністах.
zxzx777
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