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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9645964696479648>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 15:18

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 15:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) Росія завдала близько 10 ударів по Харкову: є постраждалі, серед них – медики
"Горять кілька обійсть, супермаркет. Є постраждалі, в їхньому числі медики", – написав міський голова.

ДОПОВНЕНО о 13:40. Серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів – торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки, додав Синєгубов. Відомо про шістьох поранених, з них – шестирічна дитина, у неї гостра реакція на стрес.

2) У Харкові пошкоджено відділення Нової пошти, ТРЦ, спорткомплекс: 29 поранених
Серед пошкоджень – відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі. Мер Ігор Терехов заявив, що люди постраждали у Салтівському та Немишлянському районах.

ДОПОВНЕНО о 14:45. Кількість постраждалих зросла до 29, заявив Синєгубов. Загиблих немає. Двоє дорослих та двоє дітей у тяжкому стані.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 15:25

  pesikot написав:
  UA написав:Формальная логика говорит, что организаторы майданов не ставили целью те изменения которые народ почему то себе нарисовал в своем воображении.

Это не логика, а утверждение ничем не подкрепленное

Да и организаторов, как таковых, не было
Это кто-то себе в воображении нарисовал, у кого слишком узкое мышление, что всё может делаться только по команде

Понял.
У нас просто разные точки наблюдения за событиям.
Что бы я принял твою точу зрения, мне придётся переехать в Чернигов и полностью прекратить общение с киевским кругом.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 15:33

  UA написав:
  pesikot написав:
  UA написав:Формальная логика говорит, что организаторы майданов не ставили целью те изменения которые народ почему то себе нарисовал в своем воображении.

Это не логика, а утверждение ничем не подкрепленное

Да и организаторов, как таковых, не было
Это кто-то себе в воображении нарисовал, у кого слишком узкое мышление, что всё может делаться только по команде

Понял.
У нас просто разные точки наблюдения за событиям.
Что бы я принял твою точу зрения, мне придётся переехать в Чернигов и полностью прекратить общение с киевским кругом.

И в этом нет ничего плохого

Гораздо хуже, когда приходится петь в унисон только одной точки зрения
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 16:14

  lapay написав:
  zxzx777 написав:Зразу згадуються історичні паралелі: травневі паради у 1986р., а Чорнобиля ніби й не було.

В ФРН винних посадили б, там саджали комуністичних функціонерів, які порушували закони НДР. В нас таких судів над комуністами не було, для нас і досі Совок своє, рідне, а не окупаційна влада з 1918.


А судді хто ? )))
Хто розполовинив демографічний, територіальний, промисловий потенціал залишений комуністами ? Хто розказував казочки що риночек все порішає, а Захід тільки спить і бачить як зробити з Укрвїни нового економчного тигра, а ящо росія залупиться він її зітре в порошок?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 16:24

  Schmit написав:Майдани тут декому не подобаються?


ну вибрали в 2004 коаліцію європрогресивних політиків
червоні носові хустки у передній кишені піджаку, жінка - американка, діти-онуки за кордоном
все як треба
І де ЄС, де НАТО ? де хоча б зупинка розпродажу військової техніки ? прорашистська Сербія, яка нещодавно провадила геноцид, і влоювала з НАТО, отримала безвіз і кандидаство у 2008. А тут виявидось що сам Янукович комусь обіцяв євроінтеграцію, це його обмануті виборці почали майданити у 2013?
виходить так що майдани це не про бути, це про здаватися
про червоні носові хустку у піджаку, а не про ріалполітик та посилення країни
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 01 вер, 2024 16:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 16:38

  pesikot написав:
  katso написав:
  Schmit написав:Майдани тут декому не подобаються?


а что хорошего по итогу после них было?

То что было после них - это далеко не результат Майданов
логика говорит, "после - не означает вследствии"



Это словоблудие. Ок, что хорошего было вследствии Майданов? И разве было не очевидно что будет много плохого?
katso
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 16:44

  fox767676 написав:
  Schmit написав:Майдани тут декому не подобаються?


ну вибрали в 2004 коаліцію європрогресивних політиків
червоні носові хустки у передній кишені піджаку, жінка - американка, діти-онуки за кордоном
все як треба

А такі, як ти захотіли Януковича
Бо хозяйствєнік
  fox767676 написав:А тут виявидось що сам Янукович комусь обіцяв євроінтеграцію, це його обмануті виборці почали майданити у 2013?

Саме Янукович в 2013 році агітував за ассоціацію з ЄС

А потім ... щось таке сталось ... Яник отримав гроші від РФ і все, ніякої ассоціації з ЄС. Але це півбіди

Хтось з оточення Яника, вирішив, що в ніч з 31 листопада на 1 грудня потрібно по-звірячому розігнати студентів з Майдану. Типа, новорічну ялинку треба ставити

І все завертілось ...
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 16:53

  katso написав:
  pesikot написав:
  katso написав:а что хорошего по итогу после них было?

То что было после них - это далеко не результат Майданов
логика говорит, "после - не означает вследствии"



Это словоблудие. Ок, что хорошего было вследствии Майданов? И разве было не очевидно что будет много плохого?

Словоблудие - это у тебя

После первого майдана был всплекс деловой активности, зарплаты росли, украинские преприятия в цене. Банки продавались дорого

После второго майдана - децентрализация, прозорро, безвиз, томос

То теперь пиши, кому очевидно было ? Давай ответь на вопрос
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 16:55

  lapay написав:
  zxzx777 написав:Зразу згадуються історичні паралелі: травневі паради у 1986р., а Чорнобиля ніби й не було.

В ФРН винних посадили б, там саджали комуністичних функціонерів, які порушували закони НДР. В нас таких судів над комуністами не було, для нас і досі Совок своє, рідне, а не окупаційна влада з 1918.


Я більше про те, що принципи влади не змінилися. Для "нашого блага" від нас продовжують приховувати інформацію про такі життево важливі речі. Як і було при комуністах.
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