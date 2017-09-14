ну вибрали в 2004 коаліцію європрогресивних політиків червоні носові хустки у передній кишені піджаку, жінка - американка, діти-онуки за кордоном І де ЄС, де НАТО ? прорашистська Сербія, яка нещодавно провадила геноцид, і влоювала з НАТО, отримала безвіз і кандидаство у 2008.
27 вересня 2002 — оголошено про створення більшості на базі 9 фракцій: ПППУ та «Трудової України» (41), «Регіони України» (37), СДПУ(О) (36), група «Європейський вибір» (18), група «Демократичні ініціативи» (19), фракція НДП (17), «Народовладдя» (18), фракція «Аграрії України» (16), група «Народний вибір» (14)[4].
Бетон написав:⚡️Зеленський провів прес-конференції, де дав «інсайди» мобілізації в Україні
• Резерв+ хочуть перевести в онлайн повістки [ДЕТАЛЬНІШЕ] • Зменшити призовний вік з 25 до 22 [ДЕТАЛІ] • Збільшити норму мобілізації жінок для подальшого відправлення на 4-5 лінію оборони [ПОДРОБИЦІ] • Збільшення штрафів для ухилянтів [СПИСОК ОБМЕЖЕНЬ]
katso написав:Это словоблудие. Ок, что хорошего было вследствии Майданов? И разве было не очевидно что будет много плохого?
Якщо забрати росію з вашого рівняння, то ясно що негативного результату ці майдани принести не могли. Після Майдану 2004 і економічна ситуація, і з свободою слова, явно покращились, ВВП постійно зростав, допоки під час майдану 2013/2014 не втрутилась росія, ще при Януковичу захопивши загоном спецназу будинок кримського уряду, а після "втечі" (по наказу з Москви) Яника ввела свої війська в увесь Крим, що є початком відкритої війни за визначенням.Цим скористався внутрішній олігархат, очоливши країну, і нівелювавши можливі здобутки 2-го майдану, при цьому відновивши своє панування.
katso написав:Это словоблудие. Ок, что хорошего было вследствии Майданов? И разве было не очевидно что будет много плохого?
Якщо забрати росію з вашого рівняння, то ясно що негативного результату ці майдани принести не могли. Після Майдану 2004 і економічна ситуація, і з свободою слова, явно покращились, ВВП постійно зростав, допоки під час майдану 2013/2014 не втрутилась росія, ще при Януковичу захопивши загоном спецназу будинок кримського уряду, а після "втечі" (по наказу з Москви) Яника ввела свої війська в увесь Крим, що є початком відкритої війни за визначенням.Цим скористався внутрішній олігархат, очоливши країну, і нівелювавши можливі здобутки 2-го майдану, при цьому відновивши своє панування.
Не чекайте, katso про Росію в цьому рівнянні не напише
У нього все погане якось само по собі трапилось ...