RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9645964696479648

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 17:00

  fox767676 написав:
  Schmit написав:Майдани тут декому не подобаються?


ну вибрали в 2004 коаліцію європрогресивних політиків
червоні носові хустки у передній кишені піджаку, жінка - американка, діти-онуки за кордоном
І де ЄС, де НАТО ? прорашистська Сербія, яка нещодавно провадила геноцид, і влоювала з НАТО, отримала безвіз і кандидаство у 2008.

Ви впевнені?
Верховна Рада України IV скликання(від 2002р)
27 вересня 2002 — оголошено про створення більшості на базі 9 фракцій: ПППУ та «Трудової України» (41), «Регіони України» (37), СДПУ(О) (36), група «Європейський вибір» (18), група «Демократичні ініціативи» (19), фракція НДП (17), «Народовладдя» (18), фракція «Аграрії України» (16), група «Народний вибір» (14)[4].

Далі:
Верховна Рада України V скликання (від 2006 р)

Партія регіонів - 32,14%, Блок Юлії Тимошенко - 22,29%, Блок «Наша Україна» - 13,95%, Соціалістична партія України - 5,69%, Комуністична партія України - 3,66


Ви вибрали одного європрогресивного президента в парламентсько-президентській республіці і в парламенті дали йому аж 14% проНАТОвських депутатів.
Ну про яке НАТО можна було говорити?
Schmit
 
Повідомлень: 4569
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 17:00

  Бетон написав:⚡️Зеленський провів прес-конференції, де дав «інсайди» мобілізації в Україні

• Резерв+ хочуть перевести в онлайн повістки [ДЕТАЛЬНІШЕ]
• Зменшити призовний вік з 25 до 22 [ДЕТАЛІ]
• Збільшити норму мобілізації жінок для подальшого відправлення на 4-5 лінію оборони [ПОДРОБИЦІ]
• Збільшення штрафів для ухилянтів [СПИСОК ОБМЕЖЕНЬ]

це вже агонія влади
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36180
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2787 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 17:02

  katso написав:Это словоблудие. Ок, что хорошего было вследствии Майданов? И разве было не очевидно что будет много плохого?

Якщо забрати росію з вашого рівняння, то ясно що негативного результату ці майдани принести не могли. Після Майдану 2004 і економічна ситуація, і з свободою слова, явно покращились, ВВП постійно зростав, допоки під час майдану 2013/2014 не втрутилась росія, ще при Януковичу захопивши загоном спецназу будинок кримського уряду, а після "втечі" (по наказу з Москви) Яника ввела свої війська в увесь Крим, що є початком відкритої війни за визначенням.Цим скористався внутрішній олігархат, очоливши країну, і нівелювавши можливі здобутки 2-го майдану, при цьому відновивши своє панування.
olmyb
Аватар користувача
 
Повідомлень: 94
З нами з: 08.09.14
Подякував: 113 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 17:10

  olmyb написав:
  katso написав:Это словоблудие. Ок, что хорошего было вследствии Майданов? И разве было не очевидно что будет много плохого?

Якщо забрати росію з вашого рівняння, то ясно що негативного результату ці майдани принести не могли. Після Майдану 2004 і економічна ситуація, і з свободою слова, явно покращились, ВВП постійно зростав, допоки під час майдану 2013/2014 не втрутилась росія, ще при Януковичу захопивши загоном спецназу будинок кримського уряду, а після "втечі" (по наказу з Москви) Яника ввела свої війська в увесь Крим, що є початком відкритої війни за визначенням.Цим скористався внутрішній олігархат, очоливши країну, і нівелювавши можливі здобутки 2-го майдану, при цьому відновивши своє панування.

Не чекайте, katso про Росію в цьому рівнянні не напише

У нього все погане якось само по собі трапилось ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10202
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 9645964696479648
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 65321
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 226250
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 713669
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.