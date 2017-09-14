ну вибрали в 2004 коаліцію європрогресивних політиків червоні носові хустки у передній кишені піджаку, жінка - американка, діти-онуки за кордоном І де ЄС, де НАТО ? прорашистська Сербія, яка нещодавно провадила геноцид, і влоювала з НАТО, отримала безвіз і кандидаство у 2008.
27 вересня 2002 — оголошено про створення більшості на базі 9 фракцій: ПППУ та «Трудової України» (41), «Регіони України» (37), СДПУ(О) (36), група «Європейський вибір» (18), група «Демократичні ініціативи» (19), фракція НДП (17), «Народовладдя» (18), фракція «Аграрії України» (16), група «Народний вибір» (14)[4].
Бетон написав:⚡️Зеленський провів прес-конференції, де дав «інсайди» мобілізації в Україні
• Резерв+ хочуть перевести в онлайн повістки [ДЕТАЛЬНІШЕ] • Зменшити призовний вік з 25 до 22 [ДЕТАЛІ] • Збільшити норму мобілізації жінок для подальшого відправлення на 4-5 лінію оборони [ПОДРОБИЦІ] • Збільшення штрафів для ухилянтів [СПИСОК ОБМЕЖЕНЬ]
katso написав:Это словоблудие. Ок, что хорошего было вследствии Майданов? И разве было не очевидно что будет много плохого?
Якщо забрати росію з вашого рівняння, то ясно що негативного результату ці майдани принести не могли. Після Майдану 2004 і економічна ситуація, і з свободою слова, явно покращились, ВВП постійно зростав, допоки під час майдану 2013/2014 не втрутилась росія, ще при Януковичу захопивши загоном спецназу будинок кримського уряду, а після "втечі" (по наказу з Москви) Яника ввела свої війська в увесь Крим, що є початком відкритої війни за визначенням.Цим скористався внутрішній олігархат, очоливши країну, і нівелювавши можливі здобутки 2-го майдану, при цьому відновивши своє панування.
katso написав:Это словоблудие. Ок, что хорошего было вследствии Майданов? И разве было не очевидно что будет много плохого?
Якщо забрати росію з вашого рівняння, то ясно що негативного результату ці майдани принести не могли. Після Майдану 2004 і економічна ситуація, і з свободою слова, явно покращились, ВВП постійно зростав, допоки під час майдану 2013/2014 не втрутилась росія, ще при Януковичу захопивши загоном спецназу будинок кримського уряду, а після "втечі" (по наказу з Москви) Яника ввела свої війська в увесь Крим, що є початком відкритої війни за визначенням.Цим скористався внутрішній олігархат, очоливши країну, і нівелювавши можливі здобутки 2-го майдану, при цьому відновивши своє панування.
Не чекайте, katso про Росію в цьому рівнянні не напише
У нього все погане якось само по собі трапилось ...
Звичайно можна ржати з Арестовича, що тридобол, але про зміну системи управління військами (перехід до дивізій, корпусів), як одного з трьох необхідних елементів для перемоги у війні, десь рік тому наголошував Муженко. _______________________ 15 Жовтня, 2022 Армія США вважає, що майбутнє за дивізіями та корпусами, а не бригадами. До таких міркувань та майбутніх рішень чиновників, військових та науковців США підштовхнув аналіз війни Росії проти України. https://mil.in.ua/uk/news/armiya-ssha-v ... brygadamy/
Відсутність подібних змін компенсується ... ціною, втратами. Але Арестович триндобол)) Але єдиний хто хоч якось пиняє отих на горі. Коли всі інші мовчать. Хоча не один)) Ще Мар'яна є, але вона іншого плану "штовхач".
Двоє високопоставлених американських військових заявили, що дружній вогонь, ймовірно, не був причиною падіння F-16 в Україні. Наразі слідчі розглядають різні версії авіакатастрофи. Про це повідомляє The New York Times.
zxzx777 написав:Зразу згадуються історичні паралелі: травневі паради у 1986р., а Чорнобиля ніби й не було.
В ФРН винних посадили б, там саджали комуністичних функціонерів, які порушували закони НДР. В нас таких судів над комуністами не було, для нас і досі Совок своє, рідне, а не окупаційна влада з 1918.
А судді хто ? ))) Хто розполовинив демографічний, територіальний, промисловий потенціал залишений комуністами ? Хто розказував казочки що риночек все порішає, а Захід тільки спить і бачить як зробити з Укрвїни нового економчного тигра, а ящо росія залупиться він її зітре в порошок?
Да ладно, план Мюнхазена ловлі качок на сало спрацював, медвідь заковтнув і тепер на мотузці, далі панда і кілька качурів накльовується
ну вибрали в 2004 коаліцію європрогресивних політиків червоні носові хустки у передній кишені піджаку, жінка - американка, діти-онуки за кордоном все як треба
А такі, як ти захотіли Януковича Бо хозяйствєнік
fox767676 написав:А тут виявидось що сам Янукович комусь обіцяв євроінтеграцію, це його обмануті виборці почали майданити у 2013?
Саме Янукович в 2013 році агітував за ассоціацію з ЄС
Янукович нікого за ЄС не агітував, це ти з Ющенко переплутав. Але при Януковичі прогрес підготовки до асоціації пришвидшився, ЄС-чиновники хвалили комісію Клюєва за неочікувану продуктивність, немислиму при помаранчевих попередниках. ЄВРО -2012 як індикатор. Так, на виборах 2010 у Януковича щось було про євроінтеграцію, типа він не проти. То ти через цей пункт за нього у 2010 голосував, а у листопаді 2013 обуррився що він зрадив твої сподівання ? Чи ти агітаціею у 2013 так перейнявся? Я чогось проти Ющенка майданів не пам'ятаю, що він когось не довів до ЄС чи ТС.
Хтось з оточення Яника, вирішив, що в ніч з 31 листопада на 1 грудня потрібно по-звірячому розігнати студентів з Майдану. Типа, новорічну ялинку треба ставити І все завертілось ...
Хто побив, той і розкрутив істерику на ІНТЕРІ при "звірячче побиття" ІМХО, реакція на інцидент була неадекватно роздмухана У ПІВДЕННІЙ Кореї 1980х у стичках з арміею/поліціянтами ЗАГИНУЛО понад тисячу студентів. Корейці дочекались закінчення термінів РоДеУ та його м'ясників, а після цього висунули звинувачення у ... корупції