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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 96479648964996509651>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ющенко - президент не той страны.
Он был бы хорошим президентом спокойной европейской страны.
Очень прискорбно, что мой народ выбрал комуняку кравчука, вместо Черновола.

Каждому даётся шанс в жизни минимум один раз. Но шанс открывается всегда.

Мы свой шанс упустили.

Поляки - воспользовались.

Вот и наблюдайте результат, как говорится, лабораторных испытаний, в натуре
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 17:40

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
ви робите деяку маніпуляцію. а саме, якби Майданів не було, можете на прикладі Білорусі побачити, щоб було б в цьому випадку.

на майданах народ виборював можливість рухатися в правильному напрямку.

Що саме Вам в білорусії не подобається?
Все що виборов майдан це можливість втекти з україни в європу і то зараз воно не працює.

Мілко плаваєш, дивися на це глобально! Напр. в розрізі циклів Кондрат"єва.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 17:41

  Бетон написав:⚡️Зеленський провів прес-конференції, де дав «інсайди» мобілізації в Україні

• Резерв+ хочуть перевести в онлайн повістки [ДЕТАЛЬНІШЕ]
• Зменшити призовний вік з 25 до 22 [ДЕТАЛІ]
• Збільшити норму мобілізації жінок для подальшого відправлення на 4-5 лінію оборони [ПОДРОБИЦІ]
• Збільшення штрафів для ухилянтів [СПИСОК ОБМЕЖЕНЬ]

В Ізраїлі службу несуть усі жінки в тому числі боїві ролі, це тільки в Україні дискримінація по статевій ознаці. Чим українські жінки гірші/кращі ізраїльських ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 17:42

  Ukrainian написав:В другій світовій були мільйони таких. Чи думаєш усі були добровольці ?

Генерали готуються до минулої війни. Такові клини і бліцкріг ще в 1941 не спрацював.
Інше запитання, чому Ukrainian сидить в Канаді, а не обороняє рідні терикони та лісосмуги?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 01 вер, 2024 17:44, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 17:44

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:⚡️Зеленський провів прес-конференції, де дав «інсайди» мобілізації в Україні

• Резерв+ хочуть перевести в онлайн повістки [ДЕТАЛЬНІШЕ]
• Зменшити призовний вік з 25 до 22 [ДЕТАЛІ]
• Збільшити норму мобілізації жінок для подальшого відправлення на 4-5 лінію оборони [ПОДРОБИЦІ]
• Збільшення штрафів для ухилянтів [СПИСОК ОБМЕЖЕНЬ]

В Ізраїлі службу несуть усі жінки в тому числі боїві ролі, це тільки в Україні дискримінація по статевій ознаці. Чим українські жінки гірші/кращі ізраїльських ?

В Парагваї воювали діти з 9 років.
Чим наші діти гірші за Парагвайських??
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 17:52

  flyman написав:
Мілко плаваєш, дивися на це глобально! Напр. в розрізі циклів Кондрат"єва.
і шо там з циклами?
Батько на якомусь іншому циклі?)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 17:53

  Schmit написав:
Ви вибрали одного європрогресивного президента в парламентсько-президентській республіці і в парламенті дали йому аж 14% проНАТОвських депутатів.
Ну про яке НАТО можна було говорити?



sic transit euro gloria munde
Бабу Юлю всі чомусь почали списувати в той же самий політичний спектр зо і натаху вітренко.
Але, вона що заважала працювати в напрямку єврокандидатство + безвіз ?
Був би хоч маленький прогрес на єврошляху черех який погіршилися стосунки з москвою(2 газові війни з відключенням опалення), то у Ющенка, чи у Тимошенко точно були б шанси у 2010.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 17:58

  flyman написав:
  Бетон написав:⚡️Зеленський провів прес-конференції, де дав «інсайди» мобілізації в Україні

• Резерв+ хочуть перевести в онлайн повістки [ДЕТАЛЬНІШЕ]
• Зменшити призовний вік з 25 до 22 [ДЕТАЛІ]
• Збільшити норму мобілізації жінок для подальшого відправлення на 4-5 лінію оборони [ПОДРОБИЦІ]
• Збільшення штрафів для ухилянтів [СПИСОК ОБМЕЖЕНЬ]

це вже агонія влади

Погано, що нам дістався в керівники не новий Черчіль. І мабуть не Рузвельт. І зовсім навіть не Сталін.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 17:58

  Ukrainian написав:
  UA написав:Насильно бусифицированые это лучшие воины всех времен и народов.
Скоро (очень скоро) об этом узнает весь мир

В другій світовій були мільйони таких. Чи думаєш усі були добровольці ?

Тогда не было деления на сорта.
Сын Сталина воевал. 90% ментов пошли на фронт.
Бус тцк - самое разрушительное оружие этой войны.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 17:59

  Бетон написав:
  Ukrainian написав: В Ізраїлі службу несуть усі жінки в тому числі боїві ролі, це тільки в Україні дискримінація по статевій ознаці. Чим українські жінки гірші/кращі ізраїльських ?

В Парагваї воювали діти з 9 років.
Чим наші діти гірші за Парагвайських??

Хочуть попідгрібати буйних і серед жінок.
Врятлі дійде до примусового призову а реклама вже по повній програмі військової романтики.
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