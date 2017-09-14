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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 01 вер, 2024 17:36
Ющенко - президент не той страны.
Он был бы хорошим президентом спокойной европейской страны.
Очень прискорбно, что мой народ выбрал комуняку кравчука, вместо Черновола.
Каждому даётся шанс в жизни минимум один раз. Но шанс открывается всегда.
Мы свой шанс упустили.
Поляки - воспользовались.
Вот и наблюдайте результат, как говорится, лабораторных испытаний, в натуре
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Бетон
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Додано: Нед 01 вер, 2024 17:40
Banderlog написав: Shaman написав:
ви робите деяку маніпуляцію. а саме, якби Майданів не було, можете на прикладі Білорусі побачити, щоб було б в цьому випадку.
на майданах народ виборював можливість рухатися в правильному напрямку.
Що саме Вам в білорусії не подобається?
Все що виборов майдан це можливість втекти з україни в європу і то зараз воно не працює.
Мілко плаваєш, дивися на це глобально! Напр. в розрізі циклів Кондрат"єва.
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flyman
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Додано: Нед 01 вер, 2024 17:41
Бетон написав:
⚡️Зеленський провів прес-конференції, де дав «інсайди» мобілізації в Україні
• Резерв+ хочуть перевести в онлайн повістки [ДЕТАЛЬНІШЕ]
• Зменшити призовний вік з 25 до 22 [ДЕТАЛІ]
• Збільшити норму мобілізації жінок для подальшого відправлення на 4-5 лінію оборони [ПОДРОБИЦІ]
• Збільшення штрафів для ухилянтів [СПИСОК ОБМЕЖЕНЬ]
В Ізраїлі службу несуть усі жінки в тому числі боїві ролі, це тільки в Україні дискримінація по статевій ознаці. Чим українські жінки гірші/кращі ізраїльських ?
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Додано: Нед 01 вер, 2024 17:42
Ukrainian написав:
В другій світовій були мільйони таких. Чи думаєш усі були добровольці ?
Генерали готуються до минулої війни. Такові клини і бліцкріг ще в 1941 не спрацював.
Інше запитання, чому Ukrainian сидить в Канаді, а не обороняє рідні терикони та лісосмуги?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 01 вер, 2024 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 17:44
Ukrainian написав: Бетон написав:
⚡️Зеленський провів прес-конференції, де дав «інсайди» мобілізації в Україні
• Резерв+ хочуть перевести в онлайн повістки [ДЕТАЛЬНІШЕ]
• Зменшити призовний вік з 25 до 22 [ДЕТАЛІ]
• Збільшити норму мобілізації жінок для подальшого відправлення на 4-5 лінію оборони [ПОДРОБИЦІ]
• Збільшення штрафів для ухилянтів [СПИСОК ОБМЕЖЕНЬ]
В Ізраїлі службу несуть усі жінки в тому числі боїві ролі, це тільки в Україні дискримінація по статевій ознаці. Чим українські жінки гірші/кращі ізраїльських ?
В Парагваї воювали діти з 9 років.
Чим наші діти гірші за Парагвайських??
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Додано: Нед 01 вер, 2024 17:52
flyman написав:
Мілко плаваєш, дивися на це глобально! Напр. в розрізі циклів Кондрат"єва.
і шо там з циклами?
Батько на якомусь іншому циклі?)
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Banderlog
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Додано: Нед 01 вер, 2024 17:53
Schmit написав:
Ви вибрали одного європрогресивного президента в парламентсько-президентській республіці і в парламенті дали йому аж 14% проНАТОвських депутатів.
Ну про яке НАТО можна було говорити?
sic transit euro gloria munde
Бабу Юлю всі чомусь почали списувати в той же самий політичний спектр зо і натаху вітренко.
Але, вона що заважала працювати в напрямку єврокандидатство + безвіз ?
Був би хоч маленький прогрес на єврошляху черех який погіршилися стосунки з москвою(2 газові війни з відключенням опалення), то у Ющенка, чи у Тимошенко точно були б шанси у 2010.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 17:58
flyman написав: Бетон написав:
⚡️Зеленський провів прес-конференції, де дав «інсайди» мобілізації в Україні
• Резерв+ хочуть перевести в онлайн повістки [ДЕТАЛЬНІШЕ]
• Зменшити призовний вік з 25 до 22 [ДЕТАЛІ]
• Збільшити норму мобілізації жінок для подальшого відправлення на 4-5 лінію оборони [ПОДРОБИЦІ]
• Збільшення штрафів для ухилянтів [СПИСОК ОБМЕЖЕНЬ]
це вже агонія влади
Погано, що нам дістався в керівники не новий Черчіль. І мабуть не Рузвельт. І зовсім навіть не Сталін.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 17:58
Ukrainian написав: UA написав:
Насильно бусифицированые это лучшие воины всех времен и народов.
Скоро (очень скоро) об этом узнает весь мир
В другій світовій були мільйони таких. Чи думаєш усі були добровольці ?
Тогда не было деления на сорта.
Сын Сталина воевал. 90% ментов пошли на фронт.
Бус тцк - самое разрушительное оружие этой войны.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 17:59
Бетон написав: Ukrainian написав:
В Ізраїлі службу несуть усі жінки в тому числі боїві ролі, це тільки в Україні дискримінація по статевій ознаці. Чим українські жінки гірші/кращі ізраїльських ?
В Парагваї воювали діти з 9 років.
Чим наші діти гірші за Парагвайських??
Хочуть попідгрібати буйних і серед жінок.
Врятлі дійде до примусового призову а реклама вже по повній програмі військової романтики.
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