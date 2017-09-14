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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9648964996509651>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:01

  Banderlog написав:
  flyman написав:
Мілко плаваєш, дивися на це глобально! Напр. в розрізі циклів Кондрат"єва.
і шо там з циклами?
Батько на якомусь іншому циклі?)

Асгард там де Асгардці! (Асгард — не точка в просторі, не місце ...)
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:04

  Mimohod написав:
  flyman написав:
  Бетон написав:⚡️Зеленський провів прес-конференції, де дав «інсайди» мобілізації в Україні

• Резерв+ хочуть перевести в онлайн повістки [ДЕТАЛЬНІШЕ]
• Зменшити призовний вік з 25 до 22 [ДЕТАЛІ]
• Збільшити норму мобілізації жінок для подальшого відправлення на 4-5 лінію оборони [ПОДРОБИЦІ]
• Збільшення штрафів для ухилянтів [СПИСОК ОБМЕЖЕНЬ]

це вже агонія влади

Погано, що нам дістався в керівники не новий Черчіль. І мабуть не Рузвельт. І зовсім навіть не Сталін.

"Інших письменників у мене нема" (с)
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:05

  flyman написав:
  Ukrainian написав:В другій світовій були мільйони таких. Чи думаєш усі були добровольці ?

Генерали готуються до минулої війни. Такові клини і бліцкріг ще в 1941 не спрацював.
Інше запитання, чому Ukrainian сидить в Канаді, а не обороняє рідні терикони та лісосмуги?

Років 10 тому Ukrainian в такій самій манері агітував за рф та хуйла, а зараз за Україну. Він був найбільш запеклий прихильник рф на цьому форумі.
Чому так?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:05

  Banderlog написав:
  Бетон написав:
  Ukrainian написав: В Ізраїлі службу несуть усі жінки в тому числі боїві ролі, це тільки в Україні дискримінація по статевій ознаці. Чим українські жінки гірші/кращі ізраїльських ?

В Парагваї воювали діти з 9 років.
Чим наші діти гірші за Парагвайських??

Хочуть попідгрібати буйних і серед жінок.
Врятлі дійде до примусового призову а реклама вже по повній програмі військової романтики.

не буде, баби порвуть цю владу як тузік грілку.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:07

  UA написав:
  flyman написав:
  Ukrainian написав:В другій світовій були мільйони таких. Чи думаєш усі були добровольці ?

Генерали готуються до минулої війни. Такові клини і бліцкріг ще в 1941 не спрацював.
Інше запитання, чому Ukrainian сидить в Канаді, а не обороняє рідні терикони та лісосмуги?

Років 10 тому Ukrainian в такій самій манері агітував за рф та хуйла, а зараз за Україну. Він був найбільш запеклий прихильник рф на цьому форумі.
Чому так?

він ним і залишився, що видно по його провокаторських постах, так сказати такий собі піп Гапон
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:12

  flyman написав:
  Ukrainian написав:В другій світовій були мільйони таких. Чи думаєш усі були добровольці ?

Генерали готуються до минулої війни. Такові клини і бліцкріг ще в 1941 не спрацював.
Інше запитання, чому Ukrainian сидить в Канаді, а не обороняє рідні терикони та лісосмуги?

В Україні маса людей і жінок і чоловіків придатних до несення служби. Є кому своє обороняти.
Немає чого на емігрантів в яких нічого в Україні немає тикати.
Ти сам своє обороняти не хочеш ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:18

  UA написав:
  Ukrainian написав:
  UA написав:Насильно бусифицированые это лучшие воины всех времен и народов.
Скоро (очень скоро) об этом узнает весь мир

В другій світовій були мільйони таких. Чи думаєш усі були добровольці ?

Тогда не было деления на сорта.
Сын Сталина воевал. 90% ментов пошли на фронт.
Бус тцк - самое разрушительное оружие этой войны.

Сини Сталіна були кадрови військовими діти Зеленського ще не досягли призовного віку.

Ненависний син Сталіна здався нацистам і називав Червону армію "ідіотською"

Не там ти шукаєш ідеали :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:21

  Banderlog написав:
  Бетон написав:
  Ukrainian написав: В Ізраїлі службу несуть усі жінки в тому числі боїві ролі, це тільки в Україні дискримінація по статевій ознаці. Чим українські жінки гірші/кращі ізраїльських ?

В Парагваї воювали діти з 9 років.
Чим наші діти гірші за Парагвайських??

Хочуть попідгрібати буйних і серед жінок.
Врятлі дійде до примусового призову а реклама вже по повній програмі військової романтики.

Виступаючи, якийсь політик сказав, що треба вже 12 річним дітям "вкладати в голову правильну пропаганду, щоб в 18 років вони самі мобілізувались"
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:21

  flyman написав:
  UA написав:Років 10 тому Ukrainian в такій самій манері агітував за рф та хуйла, а зараз за Україну. Він був найбільш запеклий прихильник рф на цьому форумі.
Чому так?

він ним і залишився, що видно по його провокаторських постах, так сказати такий собі піп Гапон

Мені цікаві його тарифи.
200 рублів за передраний пост
500 рублів за дві строчки від себе???
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:24

  Mimohod написав:
  flyman написав:
  Бетон написав:⚡️Зеленський провів прес-конференції, де дав «інсайди» мобілізації в Україні

• Резерв+ хочуть перевести в онлайн повістки [ДЕТАЛЬНІШЕ]
• Зменшити призовний вік з 25 до 22 [ДЕТАЛІ]
• Збільшити норму мобілізації жінок для подальшого відправлення на 4-5 лінію оборони [ПОДРОБИЦІ]
• Збільшення штрафів для ухилянтів [СПИСОК ОБМЕЖЕНЬ]

це вже агонія влади

Погано, що нам дістався в керівники не новий Черчіль. І мабуть не Рузвельт. І зовсім навіть не Сталін.

Народ має таких лідерів на яких заслуговує. Ти думає вони заслуговують інших ? І це тільки до Європи і це тільки дані за 2022 рік

Як свідчить аналіз даних Євростату, здійснений "ВВС Україна", зараз офіційний статус тимчасового захисту в ЄС мають 4,2 млн. З них 18,3% (768 тисяч) - це чоловіки віком від 18 до 64 років.

Отримати такий статус можуть тільки ті, хто виїхав з України не раніше 24 лютого 2022 року.

З початку війни з України до Європи виїхало 650 тисяч чоловіків призовного віку – ЗМІ З початку повномасштабного вторгнення РФ, з України до європейських країн виїхало 650 тисяч чоловіків, які за віком підпадають під призов, твердить австрійське видання Exxpress із посиланням на дані Євростату.
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