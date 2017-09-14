UA написав:Насильно бусифицированые это лучшие воины всех времен и народов. Скоро (очень скоро) об этом узнает весь мир
В другій світовій були мільйони таких. Чи думаєш усі були добровольці ?
Тогда не было деления на сорта. Сын Сталина воевал. 90% ментов пошли на фронт. Бус тцк - самое разрушительное оружие этой войны. Сини Сталіна були кадрови військовими діти Зеленського ще не досягли призовного віку.
Ненависний син Сталіна здався нацистам і називав Червону армію "ідіотською"
Не там ти шукаєш ідеали
Діти Кличка, порошенка і сотні тисяч інших політиків, суддів де?
Рекомендую завітати в Hangover і побачити де. Або в Монако чи по всьому світу.
Доречі, це один в один схоже на кацапських політиків. По дивному збігу їх діти теж за кордоном.
Ukrainian написав:В другій світовій були мільйони таких. Чи думаєш усі були добровольці ?
Генерали готуються до минулої війни. Такові клини і бліцкріг ще в 1941 не спрацював. Інше запитання, чому Ukrainian сидить в Канаді, а не обороняє рідні терикони та лісосмуги?
Років 10 тому Ukrainian в такій самій манері агітував за рф та хуйла, а зараз за Україну. Він був найбільш запеклий прихильник рф на цьому форумі. Чому так?
Ніколи я не агітув за рф та хуйла не придумуй. Були мої гроші в Україні на рахунках знайомих тому хотілось стабільності бо гроші люблять тишу. Тому ти помилково сприйняв те за якусь агітацію. Через таку нестабільність зокрема втратив гроші в Дельта банку. Не шукай чорного кота в темній кімнаті, його там немає.
Бетон написав:Офигіть. Коли треба, то дивіться, сын Сталіна - кадровий військовий, а зеленські ні. А коли не треба, так кожен трахторист - воїн зі скрытым потенциалом))
Сталін не знав про "Воених мирного времені"
Усе більшовики і Сталін добре знали
Більшовики і Червона армія, навпаки — зробили ставку на загальну мобілізацію і змогли поставити до строю до мільйона солдатів вже у 1920 році, і це тільки на території України. Під час Першої світової війни населення українських земель, розділених між двома імперіями, призивалося як до російської, так і до австро-угорської армій і фактично українці воювали один проти одного. Всього було мобілізовано приблизно 4,5 млн українців, з них 720 тис. загинули на фронтах і водночас багато хто з цих вояків потім мужньо воювали вже в лавах армій УНР та ЗУНР.
За час війни Україною прокотилося дві хвилі мобілізацій.
Під час Другої світової війни в Червоній армії було 16 — 19 млн вояків, в УРСР за радянськими даними — було мобілізовано 4,5 млн.