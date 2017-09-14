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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9648964996509651

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:25

  Ukrainian написав:
  Ukrainian написав:
  UA написав:Насильно бусифицированые это лучшие воины всех времен и народов.
Скоро (очень скоро) об этом узнает весь мир

В другій світовій були мільйони таких. Чи думаєш усі були добровольці ?

Тогда не было деления на сорта.
Сын Сталина воевал. 90% ментов пошли на фронт.
Бус тцк - самое разрушительное оружие этой войны.
Сини Сталіна були кадрови військовими діти Зеленського ще не досягли призовного віку.

Ненависний син Сталіна здався нацистам і називав Червону армію "ідіотською"

Не там ти шукаєш ідеали :lol:

Діти Кличка, порошенка і сотні тисяч інших політиків, суддів де?

Рекомендую завітати в Hangover і побачити де. Або в Монако чи по всьому світу.

Доречі, це один в один схоже на кацапських політиків. По дивному збігу їх діти теж за кордоном.

Як і патріот з канади
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:28

  UA написав:
  flyman написав:
  Ukrainian написав:В другій світовій були мільйони таких. Чи думаєш усі були добровольці ?

Генерали готуються до минулої війни. Такові клини і бліцкріг ще в 1941 не спрацював.
Інше запитання, чому Ukrainian сидить в Канаді, а не обороняє рідні терикони та лісосмуги?

Років 10 тому Ukrainian в такій самій манері агітував за рф та хуйла, а зараз за Україну. Він був найбільш запеклий прихильник рф на цьому форумі.
Чому так?

Ніколи я не агітув за рф та хуйла не придумуй.
Були мої гроші в Україні на рахунках знайомих тому хотілось стабільності бо гроші люблять тишу. Тому ти помилково сприйняв те за якусь агітацію. Через таку нестабільність зокрема втратив гроші в Дельта банку.
Не шукай чорного кота в темній кімнаті, його там немає. :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Офигіть.
Коли треба, то дивіться, сын Сталіна - кадровий військовий, а зеленські ні.
А коли не треба, так кожен трахторист - воїн зі скрытым потенциалом))
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:31

  Бетон написав:Діти Кличка, порошенка і сотні тисяч інших політиків, суддів де?

Рекомендую завітати в Hangover і побачити де. Або в Монако чи по всьому світу.

Доречі, це один в один схоже на кацапських політиків. По дивному збігу їх діти теж за кордоном.

Як і патріот з канади

В тебе є список дітей радянської парт еліти які воювали на гарячих ділянках фронту !?

З якого дива коли на вулицях українських міст повно чоловіків та жінок призовного віку ти чекає що емігранти стануть за тебе воювати ? Якась дивна логіка не знаходиш ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:35

  Ukrainian написав:
З якого дива коли на вулицях українських міст повно чоловіків та жінок призовного віку ти чекає що емігранти стануть за тебе воювати ? Якась дивна логіка не знаходиш ?

Такий пост вартує навіть 1000 рублів.
Хто викладав ?
Сурков? Соловьев?
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:37

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:Діти Кличка, порошенка і сотні тисяч інших політиків, суддів де?

Рекомендую завітати в Hangover і побачити де. Або в Монако чи по всьому світу.

Доречі, це один в один схоже на кацапських політиків. По дивному збігу їх діти теж за кордоном.

Як і патріот з канади

В тебе є список дітей радянської парт еліти які воювали на гарячих ділянках фронту !?

З якого дива коли на вулицях українських міст повно чоловіків та жінок призовного віку ти чекає що емігранти стануть за тебе воювати ? Якась дивна логіка не знаходиш ?

Мікоян, Хрущов...
закінчуй із своїм іпсо
Востаннє редагувалось flyman в Нед 01 вер, 2024 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:38

  Бетон написав:Офигіть.
Коли треба, то дивіться, сын Сталіна - кадровий військовий, а зеленські ні.
А коли не треба, так кожен трахторист - воїн зі скрытым потенциалом))

Сталін не знав про "Воених мирного времені" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:39

  UA написав:
  Ukrainian написав:
З якого дива коли на вулицях українських міст повно чоловіків та жінок призовного віку ти чекає що емігранти стануть за тебе воювати ? Якась дивна логіка не знаходиш ?

Такий пост вартує навіть 1000 рублів.
Хто викладав ?
Сурков? Соловьев?

А по суті то в тебе немає чим заперечити :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:46

  UA написав:
  Бетон написав:Офигіть.
Коли треба, то дивіться, сын Сталіна - кадровий військовий, а зеленські ні.
А коли не треба, так кожен трахторист - воїн зі скрытым потенциалом))

Сталін не знав про "Воених мирного времені" :mrgreen:

Усе більшовики і Сталін добре знали

Більшовики і Червона армія, навпаки — зробили ставку на загальну мобілізацію і змогли поставити до строю до мільйона солдатів вже у 1920 році, і це тільки на території України.
Під час Першої світової війни населення українських земель, розділених між двома імперіями, призивалося як до російської, так і до австро-угорської армій і фактично українці воювали один проти одного. Всього було мобілізовано приблизно 4,5 млн українців, з них 720 тис. загинули на фронтах і водночас багато хто з цих вояків потім мужньо воювали вже в лавах армій УНР та ЗУНР.

За час війни Україною прокотилося дві хвилі мобілізацій.

Під час Другої світової війни в Червоній армії було 16 — 19 млн вояків, в УРСР за радянськими даними — було мобілізовано 4,5 млн.

http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1063-5/9.pdf
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