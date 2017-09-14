Бетон написав:Офигіть. Коли треба, то дивіться, сын Сталіна - кадровий військовий, а зеленські ні. А коли не треба, так кожен трахторист - воїн зі скрытым потенциалом))
Сталін не знав про "Воених мирного времені"
Усе більшовики і Сталін добре знали
Більшовики і Червона армія, навпаки — зробили ставку на загальну мобілізацію і змогли поставити до строю до мільйона солдатів вже у 1920 році, і це тільки на території України. Під час Першої світової війни населення українських земель, розділених між двома імперіями, призивалося як до російської, так і до австро-угорської армій і фактично українці воювали один проти одного. Всього було мобілізовано приблизно 4,5 млн українців, з них 720 тис. загинули на фронтах і водночас багато хто з цих вояків потім мужньо воювали вже в лавах армій УНР та ЗУНР.
За час війни Україною прокотилося дві хвилі мобілізацій.
Під час Другої світової війни в Червоній армії було 16 — 19 млн вояків, в УРСР за радянськими даними — було мобілізовано 4,5 млн.
flyman написав:Генерали готуються до минулої війни. Такові клини і бліцкріг ще в 1941 не спрацював. Інше запитання, чому Ukrainian сидить в Канаді, а не обороняє рідні терикони та лісосмуги?
Років 10 тому Ukrainian в такій самій манері агітував за рф та хуйла, а зараз за Україну. Він був найбільш запеклий прихильник рф на цьому форумі. Чому так?
Ніколи я не агітув за рф та хуйла не придумуй. Були мої гроші в Україні на рахунках знайомих тому хотілось стабільності бо гроші люблять тишу. Тому ти помилково сприйняв те за якусь агітацію. Через таку нестабільність зокрема втратив гроші в Дельта банку. Не шукай чорного кота в темній кімнаті, його там немає.
Як мінімум заклики поливати людей на майдані з водометів взимку - це дуже багато пам'ятає
Ukrainian написав:Ніколи я не агітув за рф та хуйла не придумуй.
Сер 02 лис, 2016 16:27
Ukrainian написав:
mortimer написав:
Волгарь написав:А для тех, кто ждет освобождения Донбасса после развала России
После развала Мордора ждать не придётся.
Я думаю Америка швидше розвалиться ніж Росія Одразу після виборів будуть масові протести сторони будуть оскаржувати результати виборів а-ля Україна 2004 І тоді Донбас знову стане частиною України а Україна і Росія будуть братськими народам як і два роки тому
Faceless написав:Як мінімум заклики поливати людей на майдані з водометів взимку - це дуже багато пам'ятає
Водомет застосовують багато країн таж Франція для розгонів не санкціонованих мітингів. Можу нагадати як один з таких мітингів проти ковід обмежень розігнали в Канаді. Не бачу тут ніякого криміналу. Найгірше що може трапитись схоплять застуду чи запалення легень, руки і ноги будуть цілі. Або побіжать грітись в метро.