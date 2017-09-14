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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 01 вер, 2024 19:13
Ukrainian написав: juristkostya написав: Ukrainian написав:
Через таку нестабільність зокрема втратив гроші в Дельта банку.
Не шукай чорного кота в темній кімнаті, його там немає.
потерять деньги в Дельте можно только от жадности
24% годовых при стабильном курсе грн/долл и вдруг"потеря денег от нестабильности", надо же, как неожиданно вышло :->)))))))))
Було більше ніж гарантована сума, сподівався (як і Квестор) на націоналізацію банку.
Ах, ещё и сверх ФГВ ...
"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною..."(С)
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Додано: Нед 01 вер, 2024 19:16
juristkostya написав:
Ах, ещё и сверх ФГВ ...
"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною..."(С)
В дельті в мене був валютний депозит на знайомих. Не думав що системний банк відправлять до фонду тому виліз за 200к
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Додано: Нед 01 вер, 2024 19:19
Ukrainian написав: Faceless написав:
Як мінімум заклики поливати людей на майдані з водометів взимку - це дуже багато пам'ятає
Водомет застосовують багато країн таж Франція для розгонів не санкціонованих мітингів. Можу нагадати як один з таких мітингів проти ковід обмежень розігнали в Канаді. Не бачу тут ніякого криміналу. Найгірше що може трапитись схоплять застуду чи запалення легень, руки і ноги будуть цілі. Або побіжать грітись в метро.
Головне що чітко показали за яку ви сторону. А потім оті сором'язливі "янезаяника був, незарф"...
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Додано: Нед 01 вер, 2024 19:21
Faceless написав: Ukrainian написав: Faceless написав:
Як мінімум заклики поливати людей на майдані з водометів взимку - це дуже багато пам'ятає
Водомет застосовують багато країн таж Франція для розгонів не санкціонованих мітингів. Можу нагадати як один з таких мітингів проти ковід обмежень розігнали в Канаді. Не бачу тут ніякого криміналу. Найгірше що може трапитись схоплять застуду чи запалення легень, руки і ноги будуть цілі. Або побіжать грітись в метро.
Головне що чітко показали за яку ви сторону. А потім оті сором'язливі "янезаяника був, незарф"...
А за порядок і проти хаосу.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 19:22
Ukrainian написав:
Чим українські жінки гірші/кращі ізраїльських ?
ну так там ті хто виїхали з країни поспішили повернутися назад щоб захищати.
тож коли в інших тикаєш то потрібно і своє пошморгати.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 19:23
Ukrainian написав: Faceless написав:
Ukrainian написав: Водомет застосовують багато країн таж Франція для розгонів не санкціонованих мітингів. Можу нагадати як один з таких мітингів проти ковід обмежень розігнали в Канаді. Не бачу тут ніякого криміналу. Найгірше що може трапитись схоплять застуду чи запалення легень, руки і ноги будуть цілі. Або побіжать грітись в метро.
Головне що чітко показали за яку ви сторону. А потім оті сором'язливі "янезаяника був, незарф"...
А за порядок і проти хаосу.
..."крєпкую руку, стабільність і порядок", знаємо-знаємо
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Додано: Нед 01 вер, 2024 19:29
tester7336 написав: Ukrainian написав:
Чим українські жінки гірші/кращі ізраїльських ?
ну так там ті хто виїхали з країни поспішили повернутися назад щоб захищати.
тож коли в інших тикаєш то потрібно і своє пошморгати.
Угу поспішили
І це тільки Європа і тільки 2022 рік
З початку повномасштабного вторгнення РФ, з України до європейських країн виїхало 650 тисяч чоловіків, які за віком підпадають під призов, твердить австрійське видання Exxpress із посиланням на дані Євростату.
Як свідчить аналіз даних Євростату, здійснений "ВВС Україна", зараз офіційний статус тимчасового захисту в ЄС мають 4,2 млн. З них 18,3% (768 тисяч) - це чоловіки віком від 18 до 64 років.
Отримати такий статус можуть тільки ті, хто виїхав з України не раніше 24 лютого 2022 року.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 19:32
Ой+ написав:
Ukrainian написав:
Ніколи я не агітув за рф та хуйла не придумуй.
Сер 02 лис, 2016 16:27
Ukrainian написав: Волгарь написав:
А для тех, кто ждет освобождения Донбасса после развала России
После развала Мордора ждать не придётся.
Я думаю Америка швидше розвалиться ніж Росія
Одразу після виборів будуть масові протести сторони будуть оскаржувати результати виборів а-ля Україна 2004
І тоді Донбас знову стане частиною України а Україна і Росія будуть братськими народам як і два роки тому
😅😅
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Додано: Нед 01 вер, 2024 19:36
Faceless написав:
..."крєпкую руку, стабільність і порядок", знаємо-знаємо
Як в Канаді та США по закону. І мітинги в тому числі.
Нагадати що трапилось з тими хто вирішив штурмувати Капітолій в США ?
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Додано: Нед 01 вер, 2024 19:38
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Це не я. Я ж кацапскою писав якщо вірити деяким в той час.
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