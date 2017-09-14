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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9650965196529653

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 19:42

  Ukrainian написав:
  tester7336 написав:
  Ukrainian написав:Чим українські жінки гірші/кращі ізраїльських ?


ну так там ті хто виїхали з країни поспішили повернутися назад щоб захищати.
тож коли в інших тикаєш то потрібно і своє пошморгати.

Угу поспішили :lol:
І це тільки Європа і тільки 2022 рік

З початку повномасштабного вторгнення РФ, з України до європейських країн виїхало 650 тисяч чоловіків, які за віком підпадають під призов, твердить австрійське видання Exxpress із посиланням на дані Євростату.
Як свідчить аналіз даних Євростату, здійснений "ВВС Україна", зараз офіційний статус тимчасового захисту в ЄС мають 4,2 млн. З них 18,3% (768 тисяч) - це чоловіки віком від 18 до 64 років.
Отримати такий статус можуть тільки ті, хто виїхав з України не раніше 24 лютого 2022 року.


я ж наче написав внятно - своє пошморгати. а ви знову в інших тикаєте.
чи так сутожно з розумінням?
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 19:44

  Ukrainian написав:
  juristkostya написав:Ах, ещё и сверх ФГВ ...
"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною..."(С)

В дельті в мене був валютний депозит на знайомих. Не думав що системний банк відправлять до фонду тому виліз за 200к

Доверил больше 200 к при курсе 8 ?
Наверное очень очень хорошие знакомые были.
Не родители, не брат - сестра, даже не друг детства. Знакомые... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 19:49

  Faceless написав:..."крєпкую руку, стабільність і порядок", знаємо-знаємо

крєпкого хозяйствєнніка завхоза-шапкокрада двічінесудимого

засланий козачок закликав і закликає до повалення в Україні демократичного ладу та встановлення диктатури
Востаннє редагувалось flyman в Нед 01 вер, 2024 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 19:55

  fox767676 написав:
  Schmit написав:
Ви вибрали одного європрогресивного президента в парламентсько-президентській республіці і в парламенті дали йому аж 14% проНАТОвських депутатів.
Ну про яке НАТО можна було говорити?



sic transit euro gloria munde
Бабу Юлю всі чомусь почали списувати в той же самий політичний спектр зо і натаху вітренко.

Не знаю, як проти ЄС, та проти НАТО баба Юля точно виступала. Не так відверто, як Вітренко, але... БЮТ виступає проти вступу України до НАТО до 2008 року
Це за 2006 рік.
То ж на вступ до НАТО у самий вдалий момент мудрий наріт не дав країні жодних шансів.
Schmit
 
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