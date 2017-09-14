Ukrainian написав:Чим українські жінки гірші/кращі ізраїльських ?
ну так там ті хто виїхали з країни поспішили повернутися назад щоб захищати. тож коли в інших тикаєш то потрібно і своє пошморгати.
Угу поспішили І це тільки Європа і тільки 2022 рік
З початку повномасштабного вторгнення РФ, з України до європейських країн виїхало 650 тисяч чоловіків, які за віком підпадають під призов, твердить австрійське видання Exxpress із посиланням на дані Євростату. Як свідчить аналіз даних Євростату, здійснений "ВВС Україна", зараз офіційний статус тимчасового захисту в ЄС мають 4,2 млн. З них 18,3% (768 тисяч) - це чоловіки віком від 18 до 64 років. Отримати такий статус можуть тільки ті, хто виїхав з України не раніше 24 лютого 2022 року.
я ж наче написав внятно - своє пошморгати. а ви знову в інших тикаєте. чи так сутожно з розумінням?