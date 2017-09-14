tester7336 написав: ну так там ті хто виїхали з країни поспішили повернутися назад щоб захищати. тож коли в інших тикаєш то потрібно і своє пошморгати.
Угу поспішили І це тільки Європа і тільки 2022 рік
З початку повномасштабного вторгнення РФ, з України до європейських країн виїхало 650 тисяч чоловіків, які за віком підпадають під призов, твердить австрійське видання Exxpress із посиланням на дані Євростату. Як свідчить аналіз даних Євростату, здійснений "ВВС Україна", зараз офіційний статус тимчасового захисту в ЄС мають 4,2 млн. З них 18,3% (768 тисяч) - це чоловіки віком від 18 до 64 років. Отримати такий статус можуть тільки ті, хто виїхав з України не раніше 24 лютого 2022 року.
я ж наче написав внятно - своє пошморгати. а ви знову в інших тикаєте. чи так сутожно з розумінням?
В мене знайомі з Ізраїлю в Канаді нікуди вони поспішали. Тому при повних чоловіків та жінок призовного клубах та магазинах в українських містах не потрібно тикати на емігрантів в яких в Україні нічого немає.
pesikot написав:То теперь пиши, кому очевидно было ? Давай ответь на вопрос
Мне было очевидно, что если силой скинуть президента за которого на выборах голосовало много людей - кривых горбатых наркоманов кого угодно - то это ничем хорошим не кончится. Да еще и много знакомых так же думало.
katso написав:Это словоблудие. Ок, что хорошего было вследствии Майданов? И разве было не очевидно что будет много плохого?
Якщо забрати росію з вашого рівняння
Класно конечно вынести Россию за скобки - но так это же "сферический конь в вакууме" будет, полная отрованность от реалий. Как можно вынести за скобки соседнее государство имеющее 1500 км общей границы? Его ни раньше нельзя было выносить за скобки, ни сейчас, ни в будущем нельзя будет.