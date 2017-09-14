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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 01 вер, 2024 21:45
Ukrainian написав:
В мене знайомі з Ізраїлю в Канаді нікуди вони поспішали.
Тому при повних чоловіків та жінок призовного клубах та магазинах в українських містах не потрібно тикати на емігрантів в яких в Україні нічого немає.
ще раз - посмикайте спочатку своє перш ніж інших пробуєте смикати.
сидете в затишку за кордоном - то заваліть хлє-ло.
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tester7336
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