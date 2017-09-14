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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9651965296539654

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 75
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 21:45

  Ukrainian написав: В мене знайомі з Ізраїлю в Канаді нікуди вони поспішали.
Тому при повних чоловіків та жінок призовного клубах та магазинах в українських містах не потрібно тикати на емігрантів в яких в Україні нічого немає.


ще раз - посмикайте спочатку своє перш ніж інших пробуєте смикати.
сидете в затишку за кордоном - то заваліть хлє-ло.
tester7336
 
Повідомлень: 161
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 9651965296539654
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