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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 01 вер, 2024 21:45
Ukrainian написав:
В мене знайомі з Ізраїлю в Канаді нікуди вони поспішали.
Тому при повних чоловіків та жінок призовного клубах та магазинах в українських містах не потрібно тикати на емігрантів в яких в Україні нічого немає.
ще раз - посмикайте спочатку своє перш ніж інших пробуєте смикати.
сидете в затишку за кордоном - то заваліть хлє-ло.
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tester7336
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Додано: Нед 01 вер, 2024 22:00
tester7336 написав: Ukrainian написав:
В мене знайомі з Ізраїлю в Канаді нікуди вони поспішали.
Тому при повних чоловіків та жінок призовного клубах та магазинах в українських містах не потрібно тикати на емігрантів в яких в Україні нічого немає.
ще раз - посмикайте спочатку своє перш ніж інших пробуєте смикати.
сидете в затишку за кордоном - то заваліть хлє-ло.
то провокатор із Канади, який парив за Януковича та РФ, тепер сам втік, а інші хоче щоб здихали за нього
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flyman
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Додано: Нед 01 вер, 2024 22:02
Ваши предложения не лучше, примерно тот же уровень.
Но я голосовал не из-за таких "идей".
И эта "программа" предложена (не знаю, принята ли) уже после выборов - "Подання 29.09.2019").
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Додано: Нед 01 вер, 2024 22:10
Ukrainian написав: UA написав:
Доверил больше 200 к при курсе 8 ?
Наверное очень очень хорошие знакомые были.
Не родители, не брат - сестра, даже не друг детства. Знакомые...
Хороші знайомі яким я довіряв і досі довіряю. В тебе таких немає ?
В свои финансовые вопросы друзей-родствеников не не посвящаю.
В Украине, хорошая часть уголовных производств по совершенным тяжким преступлениям начинается повествованием как кто-то кому-то одолжил денег...
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UA
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Додано: Нед 01 вер, 2024 22:19
flyman написав: tester7336 написав: Ukrainian написав:
В мене знайомі з Ізраїлю в Канаді нікуди вони поспішали.
Тому при повних чоловіків та жінок призовного клубах та магазинах в українських містах не потрібно тикати на емігрантів в яких в Україні нічого немає.
ще раз - посмикайте спочатку своє перш ніж інших пробуєте смикати.
сидете в затишку за кордоном - то заваліть хлє-ло.
то провокатор із Канади, який парив за Януковича та РФ, тепер сам втік, а інші хоче щоб здихали за нього
Ти свою сім’ю та домівку захищай, а я буду захищати свою. Так зрозуміло ?
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Додано: Нед 01 вер, 2024 22:21
tester7336 написав: Ukrainian написав:
В мене знайомі з Ізраїлю в Канаді нікуди вони поспішали.
Тому при повних чоловіків та жінок призовного клубах та магазинах в українських містах не потрібно тикати на емігрантів в яких в Україні нічого немає.
ще раз - посмикайте спочатку своє перш ніж інших пробуєте смикати.
сидете в затишку за кордоном - то заваліть хлє-ло.
Ти та інші (ухилянти) свою сім’ю та домівку захищай, а я буду захищати свою. Усе наче логічно.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 22:23
Ukrainian написав: flyman написав: Faceless написав:
..."крєпкую руку, стабільність і порядок", знаємо-знаємо
крєпкого хозяйствєнніка завхоза-шапкокрада двічінесудимого
засланий козачок закликав і закликає до повалення в Україні демократичного ладу та встановлення диктатури
Де саме я до цього закликав ?
А от ти закликає громадян до порушення законодавства під час військового стану та саботуєш мобілізацію
Буде відповідь боягузе !?
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