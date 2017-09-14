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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9651965296539654

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 75
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 21:45

  Ukrainian написав: В мене знайомі з Ізраїлю в Канаді нікуди вони поспішали.
Тому при повних чоловіків та жінок призовного клубах та магазинах в українських містах не потрібно тикати на емігрантів в яких в Україні нічого немає.


ще раз - посмикайте спочатку своє перш ніж інших пробуєте смикати.
сидете в затишку за кордоном - то заваліть хлє-ло.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 22:00

  tester7336 написав:
  Ukrainian написав: В мене знайомі з Ізраїлю в Канаді нікуди вони поспішали.
Тому при повних чоловіків та жінок призовного клубах та магазинах в українських містах не потрібно тикати на емігрантів в яких в Україні нічого немає.


ще раз - посмикайте спочатку своє перш ніж інших пробуєте смикати.
сидете в затишку за кордоном - то заваліть хлє-ло.

то провокатор із Канади, який парив за Януковича та РФ, тепер сам втік, а інші хоче щоб здихали за нього
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 22:02

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Утопический социализм.

Вам видніше що утопія, як виборцю влади яка обіцяла на 40% зростання ВВП, на 40% народжуваність, 40% фізкультурників і т.д. https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=66959

Ваши предложения не лучше, примерно тот же уровень. :)
Но я голосовал не из-за таких "идей".
И эта "программа" предложена (не знаю, принята ли) уже после выборов - "Подання 29.09.2019").
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 22:10

  Ukrainian написав:
  UA написав:Доверил больше 200 к при курсе 8 ?
Наверное очень очень хорошие знакомые были.
Не родители, не брат - сестра, даже не друг детства. Знакомые... :mrgreen:

Хороші знайомі яким я довіряв і досі довіряю. В тебе таких немає ?

В свои финансовые вопросы друзей-родствеников не не посвящаю.
В Украине, хорошая часть уголовных производств по совершенным тяжким преступлениям начинается повествованием как кто-то кому-то одолжил денег...
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 22:19

  flyman написав:
  tester7336 написав:
  Ukrainian написав: В мене знайомі з Ізраїлю в Канаді нікуди вони поспішали.
Тому при повних чоловіків та жінок призовного клубах та магазинах в українських містах не потрібно тикати на емігрантів в яких в Україні нічого немає.


ще раз - посмикайте спочатку своє перш ніж інших пробуєте смикати.
сидете в затишку за кордоном - то заваліть хлє-ло.

то провокатор із Канади, який парив за Януковича та РФ, тепер сам втік, а інші хоче щоб здихали за нього

Ти свою сім’ю та домівку захищай, а я буду захищати свою. Так зрозуміло ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 22:21

  tester7336 написав:
  Ukrainian написав: В мене знайомі з Ізраїлю в Канаді нікуди вони поспішали.
Тому при повних чоловіків та жінок призовного клубах та магазинах в українських містах не потрібно тикати на емігрантів в яких в Україні нічого немає.


ще раз - посмикайте спочатку своє перш ніж інших пробуєте смикати.
сидете в затишку за кордоном - то заваліть хлє-ло.

Ти та інші (ухилянти) свою сім’ю та домівку захищай, а я буду захищати свою. Усе наче логічно.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 22:23

  Ukrainian написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:..."крєпкую руку, стабільність і порядок", знаємо-знаємо

крєпкого хозяйствєнніка завхоза-шапкокрада двічінесудимого

засланий козачок закликав і закликає до повалення в Україні демократичного ладу та встановлення диктатури

Де саме я до цього закликав ? :lol:
А от ти закликає громадян до порушення законодавства під час військового стану та саботуєш мобілізацію

Буде відповідь боягузе !?
Ukrainian
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