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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9651965296539654

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 75
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 21:45

  Ukrainian написав: В мене знайомі з Ізраїлю в Канаді нікуди вони поспішали.
Тому при повних чоловіків та жінок призовного клубах та магазинах в українських містах не потрібно тикати на емігрантів в яких в Україні нічого немає.


ще раз - посмикайте спочатку своє перш ніж інших пробуєте смикати.
сидете в затишку за кордоном - то заваліть хлє-ло.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 22:00

  tester7336 написав:
  Ukrainian написав: В мене знайомі з Ізраїлю в Канаді нікуди вони поспішали.
Тому при повних чоловіків та жінок призовного клубах та магазинах в українських містах не потрібно тикати на емігрантів в яких в Україні нічого немає.


ще раз - посмикайте спочатку своє перш ніж інших пробуєте смикати.
сидете в затишку за кордоном - то заваліть хлє-ло.

то провокатор із Канади, який парив за Януковича та РФ, тепер сам втік, а інші хоче щоб здихали за нього
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 22:02

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Утопический социализм.

Вам видніше що утопія, як виборцю влади яка обіцяла на 40% зростання ВВП, на 40% народжуваність, 40% фізкультурників і т.д. https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 3511=66959

Ваши предложения не лучше, примерно тот же уровень. :)
Но я голосовал не из-за таких "идей".
И эта "программа" предложена (не знаю, принята ли) уже после выборов - "Подання 29.09.2019").
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 22:10

  Ukrainian написав:
  UA написав:Доверил больше 200 к при курсе 8 ?
Наверное очень очень хорошие знакомые были.
Не родители, не брат - сестра, даже не друг детства. Знакомые... :mrgreen:

Хороші знайомі яким я довіряв і досі довіряю. В тебе таких немає ?

В свои финансовые вопросы друзей-родствеников не не посвящаю.
В Украине, хорошая часть уголовных производств по совершенным тяжким преступлениям начинается повествованием как кто-то кому-то одолжил денег...
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 00:09

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:
  fox767676 написав:[

sic transit euro gloria munde
Бабу Юлю всі чомусь почали списувати в той же самий політичний спектр зо і натаху вітренко.

Не знаю, як проти ЄС, та проти НАТО баба Юля точно виступала. Не так відверто, як Вітренко, але... БЮТ виступає проти вступу України до НАТО до 2008 року
Це за 2006 рік.
То ж на вступ до НАТО у самий вдалий момент мудрий наріт не дав країні жодних шансів.

Україну до НАТО ніколи не запрошували ні у 92 ні у 2006

Бачили соціологію, тому і не запрошували.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 00:15

  Hotab написав:
  Schmit написав:
  katso написав:----------------------------------
Schmit
Майдани тут декому не подобаються?
----------------------------------

а что хорошего по итогу после них было?

А що могло бути з такою мудрістю наріду?
Навіть тому ж Ющенку, який через рік після обрання передав більшість повноважень ВР, у коаліцію мудрий нарід підсунув газову прынцесу і соціалістів Мороза, пізніше - більшість у ПР і двічі несудимого прем'ра.
А НАТО - забули вже, як тоді усі впирались руками і ногами, коли у нас був реальний шанс. Тотальний інфантилізм суспільства, який і досі нікуди не зник.

Ющенку треба було чистити оточення від корупціонерів. І трохи міцніші горішки мати. (це якщо його оте отруєння не надламало, що він боявся проявити характер). А нарот дійсно чУдний. Голосувати за регіони , обирати януковичів.. це ще та нерозбірливість . Тут хтось (наче якийсь Сергій С.) мені попрікав, що більшість не може бути неправою. Ще й як може. І часто.
.........

Конечно, "більшість може бути неправою". Но и упрощать не надо.
Вспомните, что Порошенко был одним из основателей ПР, более того, при создании "став співголовою утвореної партії". Потом уже перешёл в блок Ющенка «Наша Україна» и "став керівником виборчого штабу".
Был ли тогда реальный шанс вступить в НАТО, судить не берусь. Но народ, действительно, был не готов - после того, как десятилетиями США и НАТО считались врагами и, в общем-то, реально ими были. А быстро перестроить восприятие мира не всем удаётся.
А "чУдность" народа... У нас не было за 30 лет ни одного настоящего политика-лидера, который мог бы повести за собой народ. Практически на всех выборах нам предлагали выбор из двух сортов, ну, пусть, не дерьма, но и не тортов. И стоит признать, что и у самого народа были слишком разные устремления. Политики этим пользовались в своих интересах и делали всё не для того, чтобы сплотить народ, а чтобы его ещё больше разделить, чтобы "укрепить свою электоральную базу". Не помню ни одних выборов, на которых можно было голосовать за политика, который действительно нравился. Приходилось голосовать против того, кто нравился меньше. А ещё точнее - за того, кто меньше не нравился.
Подробнее не буду - не вижу смысла. Обсуждения всё равно не будет. Выслушаю очередную порцию оскорблений да и всё.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 00:42

  olmyb написав:
  katso написав:Это словоблудие. Ок, что хорошего было вследствии Майданов? И разве было не очевидно что будет много плохого?

Якщо забрати росію з вашого рівняння, то ясно що негативного результату ці майдани принести не могли. Після Майдану 2004 і економічна ситуація, і з свободою слова, явно покращились, ВВП постійно зростав, допоки під час майдану 2013/2014 не втрутилась росія, ще при Януковичу захопивши загоном спецназу будинок кримського уряду, а після "втечі" (по наказу з Москви) Яника ввела свої війська в увесь Крим, що є початком відкритої війни за визначенням.Цим скористався внутрішній олігархат, очоливши країну, і нівелювавши можливі здобутки 2-го майдану, при цьому відновивши своє панування.

1. Нельзя "забрати з рівняння" важные члены. Это обязательно приводит к неправильному решению.
2. Вы слишком розовую оценку даёте результатам "після Майдану 2004". Во-первых рост начался ещё до "Майдану 2004". Во-вторых, да, банки продавались дорого и даже очень дорого. Но и всё. Западный капитал пришёл почти исключительно в банковскую систему.. Спекулятивный капитал. Чем это закончилось уже через 3 года вы явно забыли, если рассказываете, что "ВВП постійно зростав", и прекратился только после "втручання росії" и того, что "внутрішній олігархат, очолив країну".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 00:47

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:⚡️Зеленський провів прес-конференції, де дав «інсайди» мобілізації в Україні

• Резерв+ хочуть перевести в онлайн повістки [ДЕТАЛЬНІШЕ]
• Зменшити призовний вік з 25 до 22 [ДЕТАЛІ]
• Збільшити норму мобілізації жінок для подальшого відправлення на 4-5 лінію оборони [ПОДРОБИЦІ]
• Збільшення штрафів для ухилянтів [СПИСОК ОБМЕЖЕНЬ]

В Ізраїлі службу несуть усі жінки в тому числі боїві ролі, це тільки в Україні дискримінація по статевій ознаці. Чим українські жінки гірші/кращі ізраїльських ?

Ложь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 00:53

  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:
  Бетон написав:⚡️Зеленський провів прес-конференції, де дав «інсайди» мобілізації в Україні

• Резерв+ хочуть перевести в онлайн повістки [ДЕТАЛЬНІШЕ]
• Зменшити призовний вік з 25 до 22 [ДЕТАЛІ]
• Збільшити норму мобілізації жінок для подальшого відправлення на 4-5 лінію оборони [ПОДРОБИЦІ]
• Збільшення штрафів для ухилянтів [СПИСОК ОБМЕЖЕНЬ]

В Ізраїлі службу несуть усі жінки в тому числі боїві ролі, це тільки в Україні дискримінація по статевій ознаці. Чим українські жінки гірші/кращі ізраїльських ?

Ложь.

Вивчай
https://www.inss.org.il/strategic_asses ... -to-women/
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