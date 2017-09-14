ЛАД Дурниці якісь. В Ізраїлі служба в армії обов’язкова і для чоловіків і для жінок. Тільки в Україні яка в зазнала агресії ще в 2014, цю «радянщину» що захищати свою домівку мають чоловіки до цього часу не викорінили.
According to Women Warriors, 47 female IDF soldiers were killed on October 7, and five more have been killed in the line of duty near Gaza, on the northern border and in the West Bank in the months since.
In April, the Israel Defense Forces said it had seen a massive spike in female conscripts joining combat units during the war. During the March-April conscription cohort, the turnout for female troops in combat units hit 157 percent, meaning 57% more than planned for.
During the same period last year, turnout was 102 percent, according to the military.
IDF sees new surge in female conscripts joining combat units amid Gaza war According to data from the IDF, the draft turnout for female troops in combat units was 157 percent, meaning 57% more than it had initially planned for. For comparison, during the same period last year, the turnout was 102%, according to the military. The Artillery Corps saw a 195% draft turnout; the Air Force’s air defense array saw 114%; the Home Front Command’s Search and Rescue units saw 170%; and the Border Police saw 139%, according to the IDF data. https://www.timesofisrael.com/idf-sees- ... -gaza-war/
Ukrainian написав:ЛАД Дурниці якісь. В Ізраїлі служба в армії обов’язкова і для чоловіків і для жінок. Тільки в Україні яка в зазнала агресії ще в 2014, цю «радянщину» що захищати свою домівку мають чоловіки до цього часу не викорінили.
слово "тільки тут лишнє. В в ізраїлі порівняно з нами маневри. Не місце жінкам на війні . Окрім лікарів і діловодів.
Успіх написав:Чому воно так побудовано по "армійському дибілізму" - я й сам голову ламаю трохи
хотаб уже отвечал на этот вопрос. Потому что в армию шли те, кого больше никуда не брали. У нас в вузе даже был препод который всех армией пугал.
)) Чому ж тоді після армії бувших військових залюбки беруть на цивільці: від технарів на Боінги-Аербаси, пілотів і до міністра Реви?
А колега подпол мав дві крамниці на центральній вулиці міста по 1 млн. долл. кожна... Соромлюсь запитати: ваш бізнес десь цих порядків цифр вартість має?
Не постесняюсь спросить - а откуда вы узнали что у него есть эти два магазина по ляму, не у успешных его мамы/папы-пенсов/судей, а именно у него? И точно ли они были по ляму, это стоимость самого бетона(площадей) или с товаром что не на реализации, а завезен именно ним(и какой товар?) И если вы укажете время, когда вам сказали что магазин стоит лям как бетон, то может оказаться что там подвал-телеателье-диспетчерскую траликов кто то из родни полкана ещё при Паше или Пустовойтенко в родном промпищеторге за "котлету" туда и "котлету" сюда замутил(знаю преценденты с таким имуществом чего то ликвидированного советского по банкротству в конце 90х у нас на озёрке, там джекпот был прямо), а потом вдруг "рылы" сказали коллеге что эта прелесть(обе) стоят лям(каждый), и нимб начал сиять, а язык - молоть. это ж явно не главный бердичевский гастроном тесть его отжал и на него переписал? Ну вместе с центральной парикмахерской и булочной "Колосок" там же
хотаб уже отвечал на этот вопрос. Потому что в армию шли те, кого больше никуда не брали. У нас в вузе даже был препод который всех армией пугал.
Ангелочек или и правда скудоумием страдает, или это так типа тролит. Армия очень разная. Пойти на самое дно рядовым контрачом - это действительно кто себя никуда в жизни больше не пристроил. Пойти в ВВУЗ - это уже совсем не «никуда больше не брали». Тем более что и ВВУЗы очень разные есть. И авиация с флотом, и военные юристы. И брали туда далеко не всех. Ну а если из названого никуда не смог - условное харьковское танковое подбирало неудачников. Но и там как-то надо было до финиша дойти, все же экзамены / сессии все равно были. И если ума нет учиться, то хоть как-то хитрость и находчивость списать должна быть. Ну а когда поизодит время практики, то тут уж вообще никто не пустит (по крайней мере в кабину самолета, про танк не знаю) без знаний.