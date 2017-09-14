ЛАД Дурниці якісь. В Ізраїлі служба в армії обов’язкова і для чоловіків і для жінок. Тільки в Україні яка в зазнала агресії ще в 2014, цю «радянщину» що захищати свою домівку мають чоловіки до цього часу не викорінили.
According to Women Warriors, 47 female IDF soldiers were killed on October 7, and five more have been killed in the line of duty near Gaza, on the northern border and in the West Bank in the months since.
In April, the Israel Defense Forces said it had seen a massive spike in female conscripts joining combat units during the war. During the March-April conscription cohort, the turnout for female troops in combat units hit 157 percent, meaning 57% more than planned for.
During the same period last year, turnout was 102 percent, according to the military.
IDF sees new surge in female conscripts joining combat units amid Gaza war According to data from the IDF, the draft turnout for female troops in combat units was 157 percent, meaning 57% more than it had initially planned for. For comparison, during the same period last year, the turnout was 102%, according to the military. The Artillery Corps saw a 195% draft turnout; the Air Force’s air defense array saw 114%; the Home Front Command’s Search and Rescue units saw 170%; and the Border Police saw 139%, according to the IDF data. https://www.timesofisrael.com/idf-sees- ... -gaza-war/
Ukrainian написав:ЛАД Дурниці якісь. В Ізраїлі служба в армії обов’язкова і для чоловіків і для жінок. Тільки в Україні яка в зазнала агресії ще в 2014, цю «радянщину» що захищати свою домівку мають чоловіки до цього часу не викорінили.
слово "тільки тут лишнє. В в ізраїлі порівняно з нами маневри. Не місце жінкам на війні . Окрім лікарів і діловодів.
Успіх написав:Чому воно так побудовано по "армійському дибілізму" - я й сам голову ламаю трохи
хотаб уже отвечал на этот вопрос. Потому что в армию шли те, кого больше никуда не брали. У нас в вузе даже был препод который всех армией пугал.
)) Чому ж тоді після армії бувших військових залюбки беруть на цивільці: від технарів на Боінги-Аербаси, пілотів і до міністра Реви?
А колега подпол мав дві крамниці на центральній вулиці міста по 1 млн. долл. кожна... Соромлюсь запитати: ваш бізнес десь цих порядків цифр вартість має?
Не постесняюсь спросить - а откуда вы узнали что у него есть эти два магазина по ляму, не у успешных его мамы/папы-пенсов/судей, а именно у него? И точно ли они были по ляму, это стоимость самого бетона(площадей) или с товаром что не на реализации, а завезен именно ним(и какой товар?) И если вы укажете время, когда вам сказали что магазин стоит лям как бетон, то может оказаться что там подвал-телеателье-диспетчерскую траликов кто то из родни полкана ещё при Паше или Пустовойтенко в родном промпищеторге за "котлету" туда и "котлету" сюда замутил(знаю преценденты с таким имуществом чего то ликвидированного советского по банкротству в конце 90х у нас на озёрке, там джекпот был прямо), а потом вдруг "рылы" сказали коллеге что эта прелесть(обе) стоят лям(каждый), и нимб начал сиять, а язык - молоть. это ж явно не главный бердичевский гастроном тесть его отжал и на него переписал? Ну вместе с центральной парикмахерской и булочной "Колосок" там же
хотаб уже отвечал на этот вопрос. Потому что в армию шли те, кого больше никуда не брали. У нас в вузе даже был препод который всех армией пугал.
Ангелочек или и правда скудоумием страдает, или это так типа тролит. Армия очень разная. Пойти на самое дно рядовым контрачом - это действительно кто себя никуда в жизни больше не пристроил. Пойти в ВВУЗ - это уже совсем не «никуда больше не брали». Тем более что и ВВУЗы очень разные есть. И авиация с флотом, и военные юристы. И брали туда далеко не всех. Ну а если из названого никуда не смог - условное харьковское танковое подбирало неудачников. Но и там как-то надо было до финиша дойти, все же экзамены / сессии все равно были. И если ума нет учиться, то хоть как-то хитрость и находчивость списать должна быть. Ну а когда поизодит время практики, то тут уж вообще никто не пустит (по крайней мере в кабину самолета, про танк не знаю) без знаний.
detroytred написав:)) Чому ж тоді після армії бувших військових залюбки беруть на цивільці: від технарів на Боінги-Аербаси, пілотів і до міністра Реви?
Рева ж поллітрук, дуже хитрий поллітрук. Була якось дискусія щодо моживості перемоги у світлі непаритетності потенціалів. Рева каже - так Фінляндія ж перемога. Ну добре, припустимо перемогла. А тоді ви, порохоботи і примкнувший до них Рева, не будете дорікати зеленим за таку "фінську перемоги" із новими територіальними втратами? У віжповідь - "так питання не стоїть!!, Президент читко визначив критерії!!!" )))
ЛАД написав:Был ли тогда реальный шанс вступить в НАТО, судить не берусь. Но народ, действительно, был не готов - после того, как десятилетиями США и НАТО считались врагами и, в общем-то, реально ими были. А быстро перестроить восприятие мира не всем удаётся.
меня до сих пор терзают парадоксы кк можно голосовать за Ющенко-Тимошенко, но быть против НАТО, или автокефалии церкви. Может горячие сторонники были и в меньшинстве, но думаю превалировали такие как я - если вступление быстрое и без всяких садо-мазо обрядов как переход на "натовские стандарты", декларация вступления через 10 лет, за котрые рф успеет подготовить несколько вторжений, то почему бы и нет. В странах Южной Европы типа Испании, Болгарии тоже преобладали нато-скептики, вступили без единоо писка.
ЛАД написав:Был ли тогда реальный шанс вступить в НАТО, судить не берусь. Но народ, действительно, был не готов - после того, как десятилетиями США и НАТО считались врагами и, в общем-то, реально ими были. А быстро перестроить восприятие мира не всем удаётся.
меня до сих пор терзают парадоксы кк можно голосовать за Ющенко-Тимошенко, но быть против НАТО, или автокефалии церкви. Может горячие сторонники были и в меньшинстве, но думаю превалировали такие как я - если вступление быстрое и без всяких садо-мазо обрядов как переход на "натовские стандарты", декларация вступления через 10 лет, за котрые рф успеет подготовить несколько вторжений, то почему бы и нет. В странах Южной Европы типа Испании, Болгарии тоже преобладали нато-скептики, вступили без единоо писка.
Які переваги отримувало НАТО прийнявши Україну в свій склад ?
барабашов написав:Не постесняюсь спросить - а откуда вы узнали что у него есть эти два магазина по ляму, не у успешных его мамы/папы-пенсов/судей, а именно у него? И точно ли они были по ляму, это стоимость самого бетона(площадей) или с товаром что не на реализации, а завезен именно ним(и какой товар?) И если вы укажете время, когда вам сказали что магазин стоит лям как бетон, то может оказаться что там подвал-телеателье-диспетчерскую траликов кто то из родни полкана ещё при Паше или Пустовойтенко в родном промпищеторге за "котлету" туда и "котлету" сюда замутил(знаю преценденты с таким имуществом чего то ликвидированного советского по банкротству в конце 90х у нас на озёрке, там джекпот был прямо), а потом вдруг "рылы" сказали коллеге что эта прелесть(обе) стоят лям(каждый), и нимб начал сиять, а язык - молоть. это ж явно не главный бердичевский гастроном тесть его отжал и на него переписал? Ну вместе с центральной парикмахерской и булочной "Колосок" там же
Рік десь 2005. Ціна саме крамниць без товару. Цілком можливо, що ваші припущення щодо батьків і т.д. мали місце. Таких подробиць я не знав.
Військові кмітливі люди))) Окуїтельна історія: *Афера підпільного мільйонера Павленка закінчилася так само раптово, як і почалася. Багато наближених до голови УВБ були кримінальниками. Отримавши великі гроші, вони вели себе, м'яко кажучи, нескромно – пили, бешкетували, влаштовували розборки зі стріляниною.
Розгнузданість «офіцерської» верхівки, присвоєння військових звань, махінації із зарплатами викликали невдоволення у звичайних службовців контори. Один з них, вільнонайманий інженер Іван Єфременко, за характером чесний комуніст, зібрав петицію всесильному члену Політбюро Компартії Клименту Ворошилову.
Той наказав розібратися. Лист потрапив до прокуратури при Київському військовому окрузі, а 23 жовтня 1952-го у Львові було порушено кримінальну справу за фактом шахрайства. Слідчі слали запити в Міноборони, місця дислокації філій УВБ. І звідусіль йшли відповіді: такої частини не існує. Систему охопив легкий шок – за справу взялася відразу Головна військова прокуратура СРСР.* https://ua.korrespondent.net/ukraine/36 ... u-chastynu Нинішні шахраї просто діти на фоні отакого да ще в оті часи)))
Тому й кажу ЛАДу, що вважаю можливим будь-що, окрім прильоту інопланетян.