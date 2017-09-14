Додано: Пон 02 вер, 2024 05:11

detroytred написав: Wirująświatła написав: Успіх написав: Чому воно так побудовано по "армійському дибілізму" - я й сам голову ламаю трохи Чому воно так побудовано по "армійському дибілізму" - я й сам голову ламаю трохи хотаб уже отвечал на этот вопрос. Потому что в армию шли те, кого больше никуда не брали. У нас в вузе даже был препод который всех армией пугал. хотаб уже отвечал на этот вопрос. Потому что в армию шли те, кого больше никуда не брали. У нас в вузе даже был препод который всех армией пугал.

))

Чому ж тоді після армії бувших військових залюбки беруть на цивільці: від технарів на Боінги-Аербаси, пілотів і до міністра Реви?



А колега подпол мав дві крамниці на центральній вулиці міста по 1 млн. долл. кожна...

Соромлюсь запитати: ваш бізнес десь цих порядків цифр вартість має? ))Чому ж тоді після армії бувших військових залюбки беруть на цивільці: від технарів на Боінги-Аербаси, пілотів і до міністра Реви?А колега подпол мав дві крамниці на центральній вулиці міста по 1 млн. долл. кожна...Соромлюсь запитати: ваш бізнес десь цих порядків цифр вартість має?

Не постесняюсь спросить - а откуда вы узнали что у него есть эти два магазина по ляму, не у успешных его мамы/папы-пенсов/судей, а именно у него? И точно ли они были по ляму, это стоимость самого бетона(площадей) или с товаром что не на реализации, а завезен именно ним(и какой товар?) И если вы укажете время, когда вам сказали что магазин стоит лям как бетон, то может оказаться что там подвал-телеателье-диспетчерскую траликов кто то из родни полкана ещё при Паше или Пустовойтенко в родном промпищеторге за "котлету" туда и "котлету" сюда замутил(знаю преценденты с таким имуществом чего то ликвидированного советского по банкротству в конце 90х у нас на озёрке, там джекпот был прямо), а потом вдруг "рылы" сказали коллеге что эта прелесть(обе) стоят лям(каждый), и нимб начал сиять, а язык - молоть.это ж явно не главный бердичевский гастроном тесть его отжал и на него переписал? Ну вместе с центральной парикмахерской и булочной "Колосок" там же