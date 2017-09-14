Німеччина завоювала фактично всю Європу, завдала нищівної поразки Радянській армії, вже підступала до Москви і Ленінграда й готувалася прориватися на Кавказ і Близький Схід. Згідно з радянськими архівами, у жовтні 1941 року Сталін навіть міркував про те, щоб здатися.
На початку війни сталін ладен був віддати гітлеру території, які совок забрав по пакту, щоб зупинити війну. Це інформація для диванних воїнів, на чолі з Зе, які топлять за парагаайській сценарій війни. Його "справедливий мир" рівнозначний нескінченний війні, бо тільки в світі зелено-рожевих поні ми вийдемо силою на кордони 1991. Для нас перемогою буде РПВ без додаткових умов, це залишить нам, як Азейбарджану, шанс повернути території, коли Раша ослабне.
Німеччина завоювала фактично всю Європу, завдала нищівної поразки Радянській армії, вже підступала до Москви і Ленінграда й готувалася прориватися на Кавказ і Близький Схід. Згідно з радянськими архівами, у жовтні 1941 року Сталін навіть міркував про те, щоб здатися.
На початку війни сталін ладен був віддати гітлеру території, які совок забрав по пакту, щоб зупинити війну. Це інформація для диванних воїнів, на чолі з Зе, які топлять за парагаайській сценарій війни. Його "справедливий мир" рівнозначний нескінченний війні, бо тільки в світі зелено-рожевих поні ми вийдемо силою на кордони 1991. Для нас перемогою буде РПВ без додаткових умов, це залишить нам, як Азейбарджану, шанс повернути території, коли Раша ослабне.
після поразок літа і осені 1941 року радянський Генштаб до березня 1943-го підготував пʼять томів критичного аналізу, в яких охоплювалося все — від використання танків і літаків до закладки димових завіс. тоді відосіків не було в кожній прасці
если ты вышесказанное подтвердил? какой % в армии высококвалифицированных спецов от общего числа и что их там держит? платить стали относительно недавно. До этого как если ты служишь и не тыришь ты нищеброд.
В якому місці я підтвердив? В ЗСУ серед офіцерів якраз спецов більше чим распєздалів. Принаймні до широкомасштабної, коли всі проходили через вищі навчальні заклади. Де все одно базова вища освіта, з усіма фізиками, матаналізом, теормехами і термодинаміками. Це всі звʼязківці (яких драли за радіотехніку і радіоелектроніку), це арта, де геометрія, ППО , ну і ясна справа авіація. Як топчик. Про танки «йуморять» всі, бо це справді низ. Ну твій «корєш» там себе і знайшов. І тепер ти по корєшу робиш висновки про інших)).
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба .... В навчальній авіаційній бригаді університету під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. Родина університету зазнала непоправної втрати – екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув. ........ Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас... До оприлюднення результатів розслідування просимо утриматись від припущень та коментарів, з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм.
juristkostya написав:Неожиданно, но Леонид Ильич таки лично участвовал в морском десанте на Новороссийск. Да, в комиссарское должности, но на Малой Земле в любой должности не курорт....
Из Геленджика, в комиссарской должности – должность Генерала по-армейски. Назовите еще три воевавших из верхушки 70-80хх. На каких фронтах воевал Андропов? Или министр обороны СССР (в армии не дня не служил), но решил на старости лет повоевать в Афгане. Смешно читать про Сталина – вернуть его время – вы бы сидели по углам, не признаваясь себе же в своих мыслях. Этот все совковый атавизм – он Не Лечится, только время…