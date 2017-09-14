Додано: Пон 02 вер, 2024 10:27

ЛАД написав: olmyb написав: Якщо забрати росію з вашого рівняння, то ясно що негативного результату ці майдани принести не могли. Якщо забрати росію з вашого рівняння, то ясно що негативного результату ці майдани принести не могли.

1. Нельзя "забрати з рівняння" важные члены. Это обязательно приводит к неправильному решению.

1. Нельзя "забрати з рівняння" важные члены. Это обязательно приводит к неправильному решению.

Зараз і йде процес, що може призвести до прибирання росії з рівняння, бо саме вона була і поки що залишається найбільшим негативним чинником для розвитку України. Власне цю думку я і намагаюсь донести. Прибалтійські країни змогли вивести таку ж проблему за дужки відразу і рішуче, бо більшість населення було готове до цього, не перебувало у воронці "русского мира". Українське населення теж нарешті дійшло до прибалтійського рівня готовності, у 2022 році. Інші чинники менш важливі. Як приклад можна привести Південну Корею. До 70-х населенню там жилось гірше, чим у Північній. До 90-х там процвітала страшенна корупція, та вона і зараз у певній мірі не мала. Але вони змогли досягти вищого рівня розвитку, навіть маючи агресивних сусідів. І українці зможуть, якщо також відіб'ються. Росія - це ракова пухлина на тілі планети, яка намагається рости і поглинати поки не зупинять. Вже усім розумним людям стало зрозуміло, з росією не можливо налагодити рівноправне співіснування інакше як відгородитись, як південна Корея від північної.