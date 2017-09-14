Німеччина завоювала фактично всю Європу, завдала нищівної поразки Радянській армії, вже підступала до Москви і Ленінграда й готувалася прориватися на Кавказ і Близький Схід. Згідно з радянськими архівами, у жовтні 1941 року Сталін навіть міркував про те, щоб здатися.
На початку війни сталін ладен був віддати гітлеру території, які совок забрав по пакту, щоб зупинити війну. Це інформація для диванних воїнів, на чолі з Зе, які топлять за парагаайській сценарій війни. Його "справедливий мир" рівнозначний нескінченний війні, бо тільки в світі зелено-рожевих поні ми вийдемо силою на кордони 1991. Для нас перемогою буде РПВ без додаткових умов, це залишить нам, як Азейбарджану, шанс повернути території, коли Раша ослабне.
після поразок літа і осені 1941 року радянський Генштаб до березня 1943-го підготував пʼять томів критичного аналізу, в яких охоплювалося все — від використання танків і літаків до закладки димових завіс. тоді відосіків не було в кожній прасці
если ты вышесказанное подтвердил? какой % в армии высококвалифицированных спецов от общего числа и что их там держит? платить стали относительно недавно. До этого как если ты служишь и не тыришь ты нищеброд.
В якому місці я підтвердив? В ЗСУ серед офіцерів якраз спецов більше чим распєздалів. Принаймні до широкомасштабної, коли всі проходили через вищі навчальні заклади. Де все одно базова вища освіта, з усіма фізиками, матаналізом, теормехами і термодинаміками. Це всі звʼязківці (яких драли за радіотехніку і радіоелектроніку), це арта, де геометрія, ППО , ну і ясна справа авіація. Як топчик. Про танки «йуморять» всі, бо це справді низ. Ну твій «корєш» там себе і знайшов. І тепер ти по корєшу робиш висновки про інших)).
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба .... В навчальній авіаційній бригаді університету під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. Родина університету зазнала непоправної втрати – екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув. ........ Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас... До оприлюднення результатів розслідування просимо утриматись від припущень та коментарів, з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм.
juristkostya написав:Неожиданно, но Леонид Ильич таки лично участвовал в морском десанте на Новороссийск. Да, в комиссарское должности, но на Малой Земле в любой должности не курорт....
Из Геленджика, в комиссарской должности – должность Генерала по-армейски. Назовите еще три воевавших из верхушки 70-80хх. На каких фронтах воевал Андропов? Или министр обороны СССР (в армии не дня не служил), но решил на старости лет повоевать в Афгане. Смешно читать про Сталина – вернуть его время – вы бы сидели по углам, не признаваясь себе же в своих мыслях. Этот все совковый атавизм – он Не Лечится, только время…
olmyb написав:Якщо забрати росію з вашого рівняння, то ясно що негативного результату ці майдани принести не могли.
1. Нельзя "забрати з рівняння" важные члены. Это обязательно приводит к неправильному решению.
Зараз і йде процес, що може призвести до прибирання росії з рівняння, бо саме вона була і поки що залишається найбільшим негативним чинником для розвитку України. Власне цю думку я і намагаюсь донести. Прибалтійські країни змогли вивести таку ж проблему за дужки відразу і рішуче, бо більшість населення було готове до цього, не перебувало у воронці "русского мира". Українське населення теж нарешті дійшло до прибалтійського рівня готовності, у 2022 році. Інші чинники менш важливі. Як приклад можна привести Південну Корею. До 70-х населенню там жилось гірше, чим у Північній. До 90-х там процвітала страшенна корупція, та вона і зараз у певній мірі не мала. Але вони змогли досягти вищого рівня розвитку, навіть маючи агресивних сусідів. І українці зможуть, якщо також відіб'ються. Росія - це ракова пухлина на тілі планети, яка намагається рости і поглинати поки не зупинять. Вже усім розумним людям стало зрозуміло, з росією не можливо налагодити рівноправне співіснування інакше як відгородитись, як південна Корея від північної.
Востаннє редагувалось olmyb в Пон 02 вер, 2024 10:33, всього редагувалось 3 разів.
juristkostya написав:Неожиданно, но Леонид Ильич таки лично участвовал в морском десанте на Новороссийск. Да, в комиссарское должности, но на Малой Земле в любой должности не курорт....
Из Геленджика, в комиссарской должности – должность Генерала по-армейски. Назовите еще три воевавших из верхушки 70-80хх. На каких фронтах воевал Андропов? Или министр обороны СССР (в армии не дня не служил), но решил на старости лет повоевать в Афгане. Смешно читать про Сталина – вернуть его время – вы бы сидели по углам, не признаваясь себе же в своих мыслях. Этот все совковый атавизм – он Не Лечится, только время…
Если вы имеете ввиду Устинова, то
Дми́трий Фёдорович Усти́нов (17 (30 октября) 1908, Самара, ...) ......... Трудовую деятельность начал с 10 лет.
В 1922 году вступил добровольцем в Красную армию, телефонистом (отряды ЧОН) в Самарканде. В 1923 году вступил в 12-й Туркестанский полк[2]. Участвовал в боевых действиях против повстанцев в Средней Азии.
После учёбы-работы-опять учёбы работал инженером-конструктором, нач. бюро с дальнейшим карьерным ростом до директора Обуховского завода (тогда "Большевик"). Во время ВОВ, "9 июня 1941 — 15 марта 1946 года — нарком вооружения СССР". Потом - Министр вооружения СССР, министр оборонной промышленности СССР. Сыграл значительную роль в ракетной программе Союза. Цитаты отсюда - http://surl.li/vbskyf. Кстати: "Подписал распоряжение об организации физико-математических школ при ведущих университетах СССР."
lapay написав:Зеленський хоч раз схвально відгукнувся про режим припиненн'я вогню?
А хто його питає про РПВ? Кацапія спочатку висувала пропозиції домовитись із США без участі України. Потім коли США відмовили рфії, то почалися ультимативні вимоги в Стамбулі і після нього. Тепер йдеться про перемовини між США та Китаєм. І де схвальні відгуки пуйла про РПВ? Чи можна вважати схвальним відгуком вимогу про капітуляцію України?
olmyb написав:Якщо забрати росію з вашого рівняння, то ясно що негативного результату ці майдани принести не могли.
1. Нельзя "забрати з рівняння" важные члены. Это обязательно приводит к неправильному решению.
Зараз і йде процес, що може призвести до прибирання росії з рівняння, бо саме вона була і поки що залишається найбільшим негативним чинником для розвитку України. Власне цю думку я і намагаюсь донести. Прибалтійські країни змогли вивести таку ж проблему за дужки відразу і рішуче, бо більшість населення було готове до цього, не перебувало у воронці "русского мира".
Согласен, что у прибалтов "більшість населення було готове до цього", но вывести "росію з рівняння" им удалось благодаря тому, что они сразу приняли путь на Запад в ЕС и НАТО и их достаточно быстро приняли туда. Ещё в 2004, когда РФ была ещё слаба, да и сама "хотела на Запад". Но договор о свободной торговле прибалты подписали с ЕС ещё в 1994. Но пример прибалтов не очень хорош - они слишком маленькие, население всех 3-х вместе - всего 6 млн. И они многими на Западе рассматривались как оккупированные даже во времена Союза.
Пример с Южной Кореей тоже не очень. Они слишком многим (в т.ч. и самим своим существованием) обязаны США.
Особливо чітко рпв спрацював в Іловайську В інших місцях рпв систематично порушувалося збоку кацапів, є докази і навіть від міжнародних спостерігачів і шо? Імпотентна реакція міжнародної спільноти стала мотивуючим чинником для пуйла продовжувати війну.
lapay
Зараз досягнути рпв без додаткових умов набагато вожче, ніж минулого року, все треба робити вчасно.
Де ви бачили можливість рпв БЕЗ додаткових умов? Кацапія завжди висувала умови, причому ультимативні, і вони нікуди не зникли.
lapay
Але глобальний Південь за рпв, залишилось Зе пояснити індекс олів'є.