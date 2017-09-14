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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9654965596569657

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 75
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 12:26

  fler написав:Кажіть конкретніше, що саме має зробити Зе?


скажіть конкретніше чого саме бажає зе.
банально вказувати що перемоги не потрібно.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 12:46

  tester7336 написав:
  fler написав:Кажіть конкретніше, що саме має зробити Зе?


скажіть конкретніше чого саме бажає зе.
банально вказувати що перемоги не потрібно.

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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 13:17

  flyman написав:
  tester7336 написав:
  fler написав:Кажіть конкретніше, що саме має зробити Зе?


скажіть конкретніше чого саме бажає зе.
банально вказувати що перемоги не потрібно.

є новий план Перемоги

План польоту на Марс від Ze:
Старт, польот, приземлення на Марсі
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 13:52

  Бетон написав:План польоту на Марс від Ze:
Старт, польот, приземлення на Марсі

А що повертатися з КурскаМарсу, не потрібно?
flyman
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  #<1 ... 9654965596569657
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