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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 02 вер, 2024 12:26
fler написав:
Кажіть конкретніше, що саме має зробити Зе?
скажіть конкретніше чого саме бажає зе.
банально вказувати що перемоги не потрібно.
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tester7336
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Додано: Пон 02 вер, 2024 12:46
tester7336 написав: fler написав:
Кажіть конкретніше, що саме має зробити Зе?
скажіть конкретніше чого саме бажає зе.
банально вказувати що перемоги не потрібно.
є новий план Перемоги
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flyman
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Додано: Пон 02 вер, 2024 13:17
flyman написав: tester7336 написав: fler написав:
Кажіть конкретніше, що саме має зробити Зе?
скажіть конкретніше чого саме бажає зе.
банально вказувати що перемоги не потрібно.
є новий план Перемоги
План польоту на Марс від Ze:
Старт, польот, приземлення на Марсі
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Бетон
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Додано: Пон 02 вер, 2024 13:52
Бетон написав:
План польоту на Марс від Ze:
Старт, польот, приземлення на Марсі
А що повертатися з
Курска
Марсу, не потрібно?
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