|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 02 вер, 2024 10:52
lapay написав:
Зеленський хоч раз схвально відгукнувся про режим припиненн'я вогню?
А хто його питає про РПВ? Кацапія спочатку висувала пропозиції домовитись із США без участі України. Потім коли США відмовили рфії, то почалися ультимативні вимоги в Стамбулі і після нього. Тепер йдеться про перемовини між США та Китаєм.
І де схвальні відгуки пуйла про РПВ? Чи можна вважати схвальним відгуком вимогу про капітуляцію України?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5225
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1194 раз.
- Подякували: 1333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 вер, 2024 11:40
olmyb написав: ЛАД написав: olmyb написав:
Якщо забрати росію з вашого рівняння, то ясно що негативного результату ці майдани принести не могли.
1. Нельзя "забрати з рівняння" важные члены. Это обязательно приводит к неправильному решению.
Зараз і йде процес, що може призвести до прибирання росії з рівняння, бо саме вона була і поки що залишається найбільшим негативним чинником для розвитку України. Власне цю думку я і намагаюсь донести. Прибалтійські країни змогли вивести таку ж проблему за дужки відразу і рішуче, бо більшість населення було готове до цього, не перебувало у воронці "русского мира".
Согласен, что у прибалтов "більшість населення було готове до цього", но вывести "росію з рівняння" им удалось благодаря тому, что они сразу приняли путь на Запад в ЕС и НАТО и их достаточно быстро приняли туда. Ещё в 2004, когда РФ была ещё слаба, да и сама "хотела на Запад". Но договор о свободной торговле прибалты подписали с ЕС ещё в 1994.
Но пример прибалтов не очень хорош - они слишком маленькие, население всех 3-х вместе - всего 6 млн. И они многими на Западе рассматривались как оккупированные даже во времена Союза.
Пример с Южной Кореей тоже не очень.
Они слишком многим (в т.ч. и самим своим существованием) обязаны США.
.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29896
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Пон 02 вер, 2024 12:19
lapay
Йопт, сім років рпв працював..
Особливо чітко рпв спрацював в Іловайську
В інших місцях рпв систематично порушувалося збоку кацапів, є докази і навіть від міжнародних спостерігачів і шо? Імпотентна реакція міжнародної спільноти стала мотивуючим чинником для пуйла продовжувати війну.lapay
Зараз досягнути рпв без додаткових умов набагато вожче, ніж минулого року, все треба робити вчасно.
Де ви бачили можливість рпв БЕЗ додаткових умов? Кацапія завжди висувала умови, причому ультимативні, і вони нікуди не зникли.lapay
Але глобальний Південь за рпв, залишилось Зе пояснити індекс олів'є.
Кажіть конкретніше, що саме має зробити Зе?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5225
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1194 раз.
- Подякували: 1333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 вер, 2024 12:26
fler написав:
Кажіть конкретніше, що саме має зробити Зе?
скажіть конкретніше чого саме бажає зе.
банально вказувати що перемоги не потрібно.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 162
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 вер, 2024 12:46
tester7336 написав: fler написав:
Кажіть конкретніше, що саме має зробити Зе?
скажіть конкретніше чого саме бажає зе.
банально вказувати що перемоги не потрібно.
є новий план Перемоги
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36201
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2787 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 02 вер, 2024 13:17
flyman написав: tester7336 написав: fler написав:
Кажіть конкретніше, що саме має зробити Зе?
скажіть конкретніше чого саме бажає зе.
банально вказувати що перемоги не потрібно.
є новий план Перемоги
План польоту на Марс від Ze:
Старт, польот, приземлення на Марсі
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3261
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 вер, 2024 13:52
Бетон написав:
План польоту на Марс від Ze:
Старт, польот, приземлення на Марсі
А що повертатися з
Курска
Марсу, не потрібно?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36201
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2787 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 02 вер, 2024 14:54
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Але а) усі країни в нуль допомогу не припинять - це очевидно. Зе це розуміє, тому мапіпулює цим;
Не очевидно. И не обязательно все, достаточно основные.
Мені(не тільки мені) очевидно. Зе також.
Може це ви відірвані від реальності?
Если Вам это очевидно, то это говорит только о том, что Вы большой оптимист.
Я не прогнозирую
, что "допомогу припинять", только говорю, что это возможно
. В принципе, при определённых обстоятельствах. Никогда не говори "никогда". Или, как пишет detroytred
: "Трохи сумніватися можна лише в інопланетянах. Бо поки їх ніхто не бачив. Все інше, що можуть навіть теоретично зробити люди, повністю можливо".
И я не обвинял
Зе в оторванности от реальности. Постарайтесь прежде, чем возражать понять собеседника. Я писал:
ЛАД писал
(а):
"якщо західні партнери здадуться, Україна все одно буде битися, щоб витиснути окупантів".
Це озвучення його рішучості.
Не вірю, що він настільки відірваний від реальності.
Казати так він повинен, а ось думати так це зовсім інше.
Где Вы здесь видите обвинение Зе "в оторванности от реальности"?
О том, что Зе, как и Вам, очевидно
, что помощь не прекратят, Вы простите, ничего не знаете.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29896
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Пон 02 вер, 2024 15:40
ЛАД, про Министр обороны СССР (в армии не дня не служил), но решил на старости лет повоевать в Афгане.
Вы сами прочитайте/посчитайте, что написали: в 1922 в 14лет!!! “воевал” с басмачами – вот и вся военная добресть … потом в 1923 учился в ПТУ г.Макарьеве Костромской губернии
Кстати: на старости лет принимал активное участие о вводе войск в чужую страну (оккупация), решил дедуля хоть на старости лет повоевать. Итог этого: миллионы убитых афганцев и развал СССР.
Повтор: Этот все совковый атавизм – он Не Лечится, только время…
-
tvagel
-
-
- Повідомлень: 555
- З нами з: 13.08.14
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|65344
|
|
|1493
|226342
|
|
|6076
|713932
|
|