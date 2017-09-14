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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 02 вер, 2024 15:59
tvagel написав:ЛАД
, про Министр обороны СССР (в армии не дня не служил), но решил на старости лет повоевать в Афгане.
Вы сами прочитайте/посчитайте
, что написали: в 1922 в 14лет!!! “воевал” с басмачами – вот и вся военная добресть … потом в 1923 учился в ПТУ г.Макарьеве Костромской губернии
Считал, когда писал. По тем временам ничего особо необычного.
Кстати: на старости лет принимал активное участие о вводе войск в чужую страну (оккупация), решил дедуля хоть на старости лет повоевать. Итог этого: миллионы убитых афганцев и развал СССР.
Повтор: Этот все совковый атавизм – он Не Лечится, только время…
Всё остальное, что я там процитировал, - объяснение того, почему он стал минобороны. Фактически всю жизнь он занимался оружием для армии. Хотя сам и не служил.
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Додано: Пон 02 вер, 2024 16:02
Бетон написав: flyman написав: tester7336 написав:
скажіть конкретніше чого саме бажає зе.
банально вказувати що перемоги не потрібно.
є новий план Перемоги
План польоту на Марс від Ze:
Старт, польот, приземлення на Марсі
Ну що може піти не так...?
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Додано: Пон 02 вер, 2024 16:29
Schmit написав: Бетон написав:
План польоту на Марс від Ze:
Старт, польот, приземлення на Марсі
Ну що може піти не так...?
Відосік не можна викласти на в тік-ток
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Додано: Пон 02 вер, 2024 17:00
Президент Китайской Республики (Тайваня) предложил КНР вернуть у России «исторические» земли
⚡️СМИ
Если претензии Китая к Тайваню касаются территориальной целостности, то он также должен вернуть себе земли у России, переданные последней китайской династией в XIX веке, заявил президент Тайваня Лай Цзин-дэ в интервью тайваньским СМИ (цитата по Reuters).
В интервью Лай упомянул Айгунский договор 1858 года, по которому Китай передал Российской Империи обширный участок земли на территории, которая сейчас является частью Дальнего Востока России и составляет большую часть современной границы вдоль реки Амур.
Китайская династия Цин, находившаяся в то время в состоянии упадка и правящая в Китае до 1911 года, первоначально отказалась ратифицировать договор, но два года спустя он был подтвержден Пекинской конвенцией, которая в Китае считается одним из «неравноправных» договоров с иностранными державами в XIX веке.
«Китай хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности», — сказал Лай.
«А если это ради территориальной целостности, почему бы не вернуть оккупированные Россией земли, которые были подписаны по Айгунскому договору? Россия сейчас находится в самом слабом положении.» — добавил он.
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