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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 02 вер, 2024 15:59
tvagel написав:ЛАД
, про Министр обороны СССР (в армии не дня не служил), но решил на старости лет повоевать в Афгане.
Вы сами прочитайте/посчитайте
, что написали: в 1922 в 14лет!!! “воевал” с басмачами – вот и вся военная добресть … потом в 1923 учился в ПТУ г.Макарьеве Костромской губернии
Считал, когда писал. По тем временам ничего особо необычного.
Кстати: на старости лет принимал активное участие о вводе войск в чужую страну (оккупация), решил дедуля хоть на старости лет повоевать. Итог этого: миллионы убитых афганцев и развал СССР.
Повтор: Этот все совковый атавизм – он Не Лечится, только время…
Всё остальное, что я там процитировал, - объяснение того, почему он стал минобороны. Фактически всю жизнь он занимался оружием для армии. Хотя сам и не служил.
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Додано: Пон 02 вер, 2024 16:02
Бетон написав: flyman написав: tester7336 написав:
скажіть конкретніше чого саме бажає зе.
банально вказувати що перемоги не потрібно.
є новий план Перемоги
План польоту на Марс від Ze:
Старт, польот, приземлення на Марсі
Ну що може піти не так...?
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Додано: Пон 02 вер, 2024 16:29
Schmit написав: Бетон написав:
План польоту на Марс від Ze:
Старт, польот, приземлення на Марсі
Ну що може піти не так...?
Відосік не можна викласти на в тік-ток
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Додано: Пон 02 вер, 2024 17:00
Президент Китайской Республики (Тайваня) предложил КНР вернуть у России «исторические» земли
⚡️СМИ
Если претензии Китая к Тайваню касаются территориальной целостности, то он также должен вернуть себе земли у России, переданные последней китайской династией в XIX веке, заявил президент Тайваня Лай Цзин-дэ в интервью тайваньским СМИ (цитата по Reuters).
В интервью Лай упомянул Айгунский договор 1858 года, по которому Китай передал Российской Империи обширный участок земли на территории, которая сейчас является частью Дальнего Востока России и составляет большую часть современной границы вдоль реки Амур.
Китайская династия Цин, находившаяся в то время в состоянии упадка и правящая в Китае до 1911 года, первоначально отказалась ратифицировать договор, но два года спустя он был подтвержден Пекинской конвенцией, которая в Китае считается одним из «неравноправных» договоров с иностранными державами в XIX веке.
«Китай хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности», — сказал Лай.
«А если это ради территориальной целостности, почему бы не вернуть оккупированные Россией земли, которые были подписаны по Айгунскому договору? Россия сейчас находится в самом слабом положении.» — добавил он.
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Додано: Пон 02 вер, 2024 18:19
Banderlog написав: Shaman написав:
ви робите деяку маніпуляцію. а саме, якби Майданів не було, можете на прикладі Білорусі побачити, щоб було б в цьому випадку.
на майданах народ виборював можливість рухатися в правильному напрямку.
Що саме Вам в білорусії не подобається?
Скажу за себе
Мені в Білорусії не подобається все.
Це законсервований совок у його гірших проявах
Політично - Лука вже тридцять років править. Він і олігарх, і диктатор, і картоплю садить
Єкономічно - хіба що МАЗ. Далі - щось виробляється, але такая якість, що нікому не потрібно
Я пам"ятаю ті товпи білорусів (до 2020 року), які приїзжали до нас. Ряди припаркованих здоровених бусів
Купували все.
Приїзжали міняти гуму, ремонтувати авто.
Святкували ювілеї, дні народження
Це що, від якості життя в Білорусії ? )
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Додано: Пон 02 вер, 2024 18:25
fox767676 написав: pesikot написав:
Саме Янукович в 2013 році агітував за ассоціацію з ЄС
Янукович нікого за ЄС не агітував, це ти з Ющенко переплутав.
Але при Януковичі прогрес підготовки до асоціації пришвидшився
А ти читати написане вмієшь ?
Я не писав, що Яник агітував за ЄС, проте за асоціацію з ЄС ще й як агітував
Про що, ти сам це написав
Тому, читай уважніше
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Додано: Пон 02 вер, 2024 18:26
UA написав: Ukrainian написав: UA написав:
Насильно бусифицированые это лучшие воины всех времен и народов.
Скоро (очень скоро) об этом узнает весь мир
В другій світовій були мільйони таких. Чи думаєш усі були добровольці ?
Тогда не было деления на сорта.
Сын Сталина воевал. 90% ментов пошли на фронт.
Бус тцк - самое разрушительное оружие этой войны.
Так почему сам не на фронте ? Какого ты сорта ?
из 10% ? )
Читаю и ржу )
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Додано: Пон 02 вер, 2024 18:35
katso написав: pesikot написав:
То теперь пиши, кому очевидно было ? Давай ответь на вопрос
Мне было очевидно, что если силой скинуть президента за которого на выборах голосовало много людей - кривых горбатых наркоманов кого угодно - то это ничем хорошим не кончится. Да еще и много знакомых так же думало.
Вот и началось словоблудие от тебя
А напомни, это когда Яныка силой скинули ? И какой силой ?
Прямо пришли и скинули ?
При наличии своих в МВД, при наличии своих в прокуратуре, при наличии своих в СБУ, при наличии своих в Верховной Раде
Может, не скинули, а Янык тупо засцал и сбежал
А тебе проще думать(трындеть), что его скинули
И про Путина ты опять ничего не сказал.
Ну само по себе, всё плохое произошло.
И Гиркин сам по себе на Донбасс зашёл и у "шахтёров" из шахт танки появились
А уж как голосовали в Крыму под дулами автоматов "вежливых людей" )
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Додано: Пон 02 вер, 2024 18:39
pesikot написав: fox767676 написав: pesikot написав:
Саме Янукович в 2013 році агітував за ассоціацію з ЄС
Янукович нікого за ЄС не агітував, це ти з Ющенко переплутав.
Але при Януковичі прогрес підготовки до асоціації пришвидшився
А ти читати написане вмієшь ?
Я не писав, що Яник агітував за ЄС, проте за асоціацію з ЄС ще й як агітував
Про що, ти сам це написав
Тому, читай уважніше
читати уважніше треба було протестунам 2013-2014 які створили карго-культ з торгівельної угоди, з не дуже вигідними умовами
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Додано: Пон 02 вер, 2024 18:53
Туреччина, якій відмовили у вступі до ЄС, подала заявку на вступ до БРІКС. Наскільки треба бути недолугими, щоб перетворити союзника собі на ворога? Чомусь думаю, що таке рішення було прийнято турками не лише через цю відмову, а й також через слабкість ЄС щодо боротьби з тероризмом в особі рф - смішні санкції, допомога зброєю "в час по чайной ложке", заборона бити цією зброєю туди, куди треба. Слабких і нерішучих ніхто не поважає, бо з ними каші не звариш. Інша справа союзники пуйла - ось тобі зброя, бий нею куди хочеш. До чого це я? Міркую, що нам очікувати від Туреччини?
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