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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9656965796589659

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 75
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 18:57

  fox767676 написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:pesikot
  • Саме Янукович в 2013 році агітував за ассоціацію з ЄС
Янукович нікого за ЄС не агітував, це ти з Ющенко переплутав.
Але при Януковичі прогрес підготовки до асоціації пришвидшився

А ти читати написане вмієшь ?

Я не писав, що Яник агітував за ЄС, проте за асоціацію з ЄС ще й як агітував
Про що, ти сам це написав

Тому, читай уважніше


читати уважніше треба було протестунам 2013-2014 які створили карго-культ з торгівельної угоди, з не дуже вигідними умовами

Одразу видно, як ти в своє навчання "вкладаєшься"

Ще раз, це Яник бігав з асоціацією з ЄС в 2013 році
Не Ющенко, не Тимошенко, не Порошенко

Потім, отримали грощі з РФ і звернули лавочку. Типу, нам не вигідно.
А раніше що, не бачили ?
А за свій базар треба завжди нести відповідальність.
"Донбасс порожняк не гонит"

Навіть не в цьому суть.
Ну вийшли і вийшли на майдан. Якби не розігнали студентів, то був би веселий балаган, а після НГ все затихло

Але розігнали студентів.
І вже тоді почався справжній Майдан

Тому скажи, якщо вся ментовня під Яником, то хто міг надати наказ на розгін ?
Кличко чи Кроль, чи Порох, га ? )
pesikot
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  #<1 ... 9656965796589659
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