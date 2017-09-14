fox767676 написав:pesikot написав:
А ти читати написане вмієшь ?
Я не писав, що Яник агітував за ЄС, проте за асоціацію з ЄС ще й як агітував
Про що, ти сам це написав
Тому, читай уважніше
читати уважніше треба було протестунам 2013-2014 які створили карго-культ з торгівельної угоди, з не дуже вигідними умовами
Одразу видно, як ти в своє навчання "вкладаєшься"
Ще раз, це Яник бігав з асоціацією з ЄС в 2013 році
Не Ющенко, не Тимошенко, не Порошенко
Потім, отримали грощі з РФ і звернули лавочку. Типу, нам не вигідно.
А раніше що, не бачили ?
А за свій базар треба завжди нести відповідальність.
"Донбасс порожняк не гонит"
Навіть не в цьому суть.
Ну вийшли і вийшли на майдан. Якби не розігнали студентів, то був би веселий балаган, а після НГ все затихло
Але розігнали студентів.
І вже тоді почався справжній Майдан
Тому скажи, якщо вся ментовня під Яником, то хто міг надати наказ на розгін ?
Кличко чи Кроль, чи Порох, га ? )