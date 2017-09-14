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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9656965796589659

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 75
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 18:57

  fox767676 написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:pesikot
  • Саме Янукович в 2013 році агітував за ассоціацію з ЄС
Янукович нікого за ЄС не агітував, це ти з Ющенко переплутав.
Але при Януковичі прогрес підготовки до асоціації пришвидшився

А ти читати написане вмієшь ?

Я не писав, що Яник агітував за ЄС, проте за асоціацію з ЄС ще й як агітував
Про що, ти сам це написав

Тому, читай уважніше


читати уважніше треба було протестунам 2013-2014 які створили карго-культ з торгівельної угоди, з не дуже вигідними умовами

Одразу видно, як ти в своє навчання "вкладаєшься"

Ще раз, це Яник бігав з асоціацією з ЄС в 2013 році
Не Ющенко, не Тимошенко, не Порошенко

Потім, отримали грощі з РФ і звернули лавочку. Типу, нам не вигідно.
А раніше що, не бачили ?
А за свій базар треба завжди нести відповідальність.
"Донбасс порожняк не гонит"

Навіть не в цьому суть.
Ну вийшли і вийшли на майдан. Якби не розігнали студентів, то був би веселий балаган, а після НГ все затихло

Але розігнали студентів.
І вже тоді почався справжній Майдан

Тому скажи, якщо вся ментовня під Яником, то хто міг надати наказ на розгін ?
Кличко чи Кроль, чи Порох, га ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 20:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Туреччина, якій відмовили у вступі до ЄС, подала заявку на вступ до БРІКС.

заявку о выходе из НАТО еще не подала?
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 20:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Деякий недолугий фонтанував весь день нарративами - треба здавати теріторії, бо Україна в програшній позиції та навіть Сталін хотів здати теріторії

Потім, той самий завів шарманку, який поганий Зеленський, що не погоджується на РПВ, а Путіну говорити про РПВ - не по-пацанські, це поразка
І взагалі, Путін подає сигнали

Такі зрадницькі нарративи варті уваги

Ну, по-перше, всі РПВ з 2014 по 24.02.2022 росіянами були провалені. ВСІ
Звідки оте недолуге вирішило, що буде по-іншому, мені невідомово

По-друге. Якщо для Путіна заявити про РПВ - це поразка. То заява Зеленського про РПВ що буде ? Правильно, поразка.
І нелолуге до цього підводить. Бо Путін не повинен зазнати поразки

По-трете. РПВ без умов.
Як можна бути таким недолугим.

РПВ - це коли обидві сторони.
Путін чітко сказав
В частности, диктатор требует "полного вывода" украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Он отметил, что речь идет о всей территории этих регионов, а не только об оккупированной Россией части.

"Только Киев заявит, что готов и начнет реальный вывод войск, а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры. Гарантируем безопасный отвод украинских частей и соединений", — сказал Путин.

"Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась сделать такие шаги, которые были бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации. Прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно".

"РПВ без условий" ...
pesikot
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