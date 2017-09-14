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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9657965896599660>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 75
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 18:57

  fox767676 написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:pesikot
  • Саме Янукович в 2013 році агітував за ассоціацію з ЄС
Янукович нікого за ЄС не агітував, це ти з Ющенко переплутав.
Але при Януковичі прогрес підготовки до асоціації пришвидшився

А ти читати написане вмієшь ?

Я не писав, що Яник агітував за ЄС, проте за асоціацію з ЄС ще й як агітував
Про що, ти сам це написав

Тому, читай уважніше


читати уважніше треба було протестунам 2013-2014 які створили карго-культ з торгівельної угоди, з не дуже вигідними умовами

Одразу видно, як ти в своє навчання "вкладаєшься"

Ще раз, це Яник бігав з асоціацією з ЄС в 2013 році
Не Ющенко, не Тимошенко, не Порошенко

Потім, отримали грощі з РФ і звернули лавочку. Типу, нам не вигідно.
А раніше що, не бачили ?
А за свій базар треба завжди нести відповідальність.
"Донбасс порожняк не гонит"

Навіть не в цьому суть.
Ну вийшли і вийшли на майдан. Якби не розігнали студентів, то був би веселий балаган, а після НГ все затихло

Але розігнали студентів.
І вже тоді почався справжній Майдан

Тому скажи, якщо вся ментовня під Яником, то хто міг надати наказ на розгін ?
Кличко чи Кроль, чи Порох, га ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 20:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Туреччина, якій відмовили у вступі до ЄС, подала заявку на вступ до БРІКС.

заявку о выходе из НАТО еще не подала?
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 20:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Деякий недолугий фонтанував весь день нарративами - треба здавати теріторії, бо Україна в програшній позиції та навіть Сталін хотів здати теріторії

Потім, той самий завів шарманку, який поганий Зеленський, що не погоджується на РПВ, а Путіну говорити про РПВ - не по-пацанські, це поразка
І взагалі, Путін подає сигнали

Такі зрадницькі нарративи варті уваги

Ну, по-перше, всі РПВ з 2014 по 24.02.2022 росіянами були провалені. ВСІ
Звідки оте недолуге вирішило, що буде по-іншому, мені невідомово

По-друге. Якщо для Путіна заявити про РПВ - це поразка. То заява Зеленського про РПВ що буде ? Правильно, поразка.
І нелолуге до цього підводить. Бо Путін не повинен зазнати поразки

По-трете. РПВ без умов.
Як можна бути таким недолугим.

РПВ - це коли обидві сторони.
Путін чітко сказав
В частности, диктатор требует "полного вывода" украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Он отметил, что речь идет о всей территории этих регионов, а не только об оккупированной Россией части.

"Только Киев заявит, что готов и начнет реальный вывод войск, а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры. Гарантируем безопасный отвод украинских частей и соединений", — сказал Путин.

"Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась сделать такие шаги, которые были бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации. Прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно".

"РПВ без условий" ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 20:47

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 21:08

  Wirująświatła написав:

Вже можна відміняти економічне бронювання?)
sens
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 21:11

  pesikot написав:Деякий недолугий фонтанував весь день нарративами - треба здавати теріторії, бо Україна в програшній позиції та навіть Сталін хотів здати теріторії

Потім, той самий завів шарманку, який поганий Зеленський, що не погоджується на РПВ, а Путіну говорити про РПВ - не по-пацанські, це поразка
І взагалі, Путін подає сигнали

Такі зрадницькі нарративи варті уваги

Ну, по-перше, всі РПВ з 2014 по 24.02.2022 росіянами були провалені. ВСІ
Звідки оте недолуге вирішило, що буде по-іншому, мені невідомово

По-друге. Якщо для Путіна заявити про РПВ - це поразка. То заява Зеленського про РПВ що буде ? Правильно, поразка.
І нелолуге до цього підводить. Бо Путін не повинен зазнати поразки

По-трете. РПВ без умов.
Як можна бути таким недолугим.

РПВ - це коли обидві сторони.
Путін чітко сказав
В частности, диктатор требует "полного вывода" украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Он отметил, что речь идет о всей территории этих регионов, а не только об оккупированной Россией части.

"Только Киев заявит, что готов и начнет реальный вывод войск, а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры. Гарантируем безопасный отвод украинских частей и соединений", — сказал Путин.

"Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась сделать такие шаги, которые были бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации. Прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно".

"РПВ без условий" ...

Накнопай нарешті своє своє бачення закінчення війни.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ну, по-перше, всі РПВ з 2014 по 24.02.2022 росіянами були провалені. ВСІ

А ти що, все встиг прочитати, чи в тебе, як в Мар'яни, є спецдоступ?
Недолугому, тобто тобі, треба порівняти наши втрати, за всі ті роки проваленого перемир'я і за один день цієї війни, після чого заткнутись на цю тему.

  pesikot написав:По-друге. Якщо для Путіна заявити про РПВ - це поразка. То заява Зеленського про РПВ що буде ? Правильно, поразка.

То Маннергейм лох, раз вийшов на кордони 39 через 2 роки після "поразки", чи Алієви, хай і через 20 років, повернули втрачене?
  pesikot написав:По-трете. РПВ без умов.

Так ми ж наступаємо, років через п'ять висунемо репарації в трильйон доларів.
Почекай, почекай, то це що, кацапи наступають і висувають якісь умоаи? Які ж вони недолугі.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 21:36

  lapay написав:
  pesikot написав:Ну, по-перше, всі РПВ з 2014 по 24.02.2022 росіянами були провалені. ВСІ

А ти що, все встиг прочитати, чи в тебе, як в Мар'яни, є спецдоступ?
Недолугому, тобто тобі, треба порівняти наши втрати, за всі ті роки проваленого перемир'я і за один день цієї війни, після чого заткнутись на цю тему.

  pesikot написав:По-друге. Якщо для Путіна заявити про РПВ - це поразка. То заява Зеленського про РПВ що буде ? Правильно, поразка.

То Маннергейм лох, раз вийшов на кордони 39 через 2 роки після "поразки", чи Алієви, хай і через 20 років, повернули втрачене?
  pesikot написав:По-трете. РПВ без умов.

Так ми ж наступаємо, років через п'ять висунемо репарації в трильйон доларів.
Почекай, почекай, то це що, кацапи наступають і висувають якісь умоаи? Які ж вони недолугі.

Як ти швидко перейшов до клоуна, який кривляється
Що каже про те, що ти - повне хуйло та зрадник

Я навіть твій нік не писав, а ти виліз )

PS. Тебе, навіть, не навчив той факт, що всі твої дописи видалили
Працюєшь за прайс малий, бо бути таким дурнем, навіть, Долярчик собі не дозволяє
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 02 вер, 2024 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 21:42

  pesikot написав:Я навіть твій нік не писав, а ти виліз )

Ти вже вкотре використовуєш цей прийом.
Давай посміємося разом з клоуна -- напиши хоч один варіант кого ти мав на увазі у своєму повідомленні, окрім lapay-я.
Хоча б один нік, хто сьогодні робив оте написане тобою.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 21:43

  Wirująświatła написав:

Кутузов Мск спалив, французів переміг... думайте
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