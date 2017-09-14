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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 02 вер, 2024 18:57
fox767676 написав: pesikot написав: fox767676 написав:pesikot
- Саме Янукович в 2013 році агітував за ассоціацію з ЄС
Янукович нікого за ЄС не агітував, це ти з Ющенко переплутав.
Але при Януковичі прогрес підготовки до асоціації пришвидшився
А ти читати написане вмієшь ?
Я не писав, що Яник агітував за ЄС, проте за асоціацію з ЄС ще й як агітував
Про що, ти сам це написав
Тому, читай уважніше
читати уважніше треба було протестунам 2013-2014 які створили карго-культ з торгівельної угоди, з не дуже вигідними умовами
Одразу видно, як ти в своє навчання "вкладаєшься"
Ще раз, це Яник бігав з асоціацією з ЄС в 2013 році
Не Ющенко, не Тимошенко, не Порошенко
Потім, отримали грощі з РФ і звернули лавочку. Типу, нам не вигідно.
А раніше що, не бачили ?
А за свій базар треба завжди нести відповідальність.
"Донбасс порожняк не гонит"
Навіть не в цьому суть.
Ну вийшли і вийшли на майдан. Якби не розігнали студентів, то був би веселий балаган, а після НГ все затихло
Але розігнали студентів.
І вже тоді почався справжній Майдан
Тому скажи, якщо вся ментовня під Яником, то хто міг надати наказ на розгін ?
Кличко чи Кроль, чи Порох, га ? )
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Додано: Пон 02 вер, 2024 20:18
fler написав:
Туреччина, якій відмовили у вступі до ЄС, подала заявку на вступ до БРІКС.
заявку о выходе из НАТО еще не подала?
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Додано: Пон 02 вер, 2024 20:27
Деякий недолугий фонтанував весь день нарративами - треба здавати теріторії, бо Україна в програшній позиції та навіть Сталін хотів здати теріторії
Потім, той самий завів шарманку, який поганий Зеленський, що не погоджується на РПВ, а Путіну говорити про РПВ - не по-пацанські, це поразка
І взагалі, Путін подає сигнали
Такі зрадницькі нарративи варті уваги
Ну, по-перше, всі РПВ з 2014 по 24.02.2022 росіянами були провалені. ВСІ
Звідки оте недолуге вирішило, що буде по-іншому, мені невідомово
По-друге. Якщо для Путіна заявити про РПВ - це поразка. То заява Зеленського про РПВ що буде ? Правильно, поразка.
І нелолуге до цього підводить. Бо Путін не повинен зазнати поразки
По-трете. РПВ без умов.
Як можна бути таким недолугим.
РПВ - це коли обидві сторони.
Путін чітко сказав
В частности, диктатор требует "полного вывода" украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Он отметил, что речь идет о всей территории этих регионов, а не только об оккупированной Россией части.
"Только Киев заявит, что готов и начнет реальный вывод войск, а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры. Гарантируем безопасный отвод украинских частей и соединений", — сказал Путин.
"Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась сделать такие шаги, которые были бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации. Прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно".
"РПВ без условий" ...
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Додано: Пон 02 вер, 2024 20:47
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Додано: Пон 02 вер, 2024 21:08
Wirująświatła написав:
Вже можна відміняти економічне бронювання?)
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Додано: Пон 02 вер, 2024 21:11
pesikot написав:
Деякий недолугий фонтанував весь день нарративами - треба здавати теріторії, бо Україна в програшній позиції та навіть Сталін хотів здати теріторії
Потім, той самий завів шарманку, який поганий Зеленський, що не погоджується на РПВ, а Путіну говорити про РПВ - не по-пацанські, це поразка
І взагалі, Путін подає сигнали
Такі зрадницькі нарративи варті уваги
Ну, по-перше, всі РПВ з 2014 по 24.02.2022 росіянами були провалені. ВСІ
Звідки оте недолуге вирішило, що буде по-іншому, мені невідомово
По-друге. Якщо для Путіна заявити про РПВ - це поразка. То заява Зеленського про РПВ що буде ? Правильно, поразка.
І нелолуге до цього підводить. Бо Путін не повинен зазнати поразки
По-трете. РПВ без умов.
Як можна бути таким недолугим.
РПВ - це коли обидві сторони.
Путін чітко сказав
В частности, диктатор требует "полного вывода" украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Он отметил, что речь идет о всей территории этих регионов, а не только об оккупированной Россией части.
"Только Киев заявит, что готов и начнет реальный вывод войск, а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры. Гарантируем безопасный отвод украинских частей и соединений", — сказал Путин.
"Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась сделать такие шаги, которые были бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации. Прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно".
"РПВ без условий" ...
Накнопай нарешті своє своє бачення закінчення війни.
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Додано: Пон 02 вер, 2024 21:13
pesikot написав:
Ну, по-перше, всі РПВ з 2014 по 24.02.2022 росіянами були провалені. ВСІ
А ти що, все встиг прочитати, чи в тебе, як в Мар'яни, є спецдоступ?
Недолугому, тобто тобі, треба порівняти наши втрати, за всі ті роки проваленого перемир'я і за один день цієї війни, після чого заткнутись на цю тему.
pesikot написав:
По-друге. Якщо для Путіна заявити про РПВ - це поразка. То заява Зеленського про РПВ що буде ? Правильно, поразка.
То Маннергейм лох, раз вийшов на кордони 39 через 2 роки після "поразки", чи Алієви, хай і через 20 років, повернули втрачене?
pesikot написав:
По-трете. РПВ без умов.
Так ми ж наступаємо, років через п'ять висунемо репарації в трильйон доларів.
Почекай, почекай, то це що, кацапи наступають і висувають якісь умоаи? Які ж вони недолугі.
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Додано: Пон 02 вер, 2024 21:36
lapay написав: pesikot написав:
Ну, по-перше, всі РПВ з 2014 по 24.02.2022 росіянами були провалені. ВСІ
А ти що, все встиг прочитати, чи в тебе, як в Мар'яни, є спецдоступ?
Недолугому, тобто тобі, треба порівняти наши втрати, за всі ті роки проваленого перемир'я і за один день цієї війни, після чого заткнутись на цю тему.
pesikot написав:
По-друге. Якщо для Путіна заявити про РПВ - це поразка. То заява Зеленського про РПВ що буде ? Правильно, поразка.
То Маннергейм лох, раз вийшов на кордони 39 через 2 роки після "поразки", чи Алієви, хай і через 20 років, повернули втрачене?
pesikot написав:
По-трете. РПВ без умов.
Так ми ж наступаємо, років через п'ять висунемо репарації в трильйон доларів.
Почекай, почекай, то це що, кацапи наступають і висувають якісь умоаи? Які ж вони недолугі.
Як ти швидко перейшов до клоуна, який кривляється
Що каже про те, що ти - повне хуйло та зрадник
Я навіть твій нік не писав, а ти виліз )
PS. Тебе, навіть, не навчив той факт, що всі твої дописи видалили
Працюєшь за прайс малий, бо бути таким дурнем, навіть, Долярчик собі не дозволяє
Востаннє редагувалось pesikot
в Пон 02 вер, 2024 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 02 вер, 2024 21:42
pesikot написав:
Я навіть твій нік не писав, а ти виліз )
Ти вже вкотре використовуєш цей прийом.
Давай посміємося разом з клоуна -- напиши хоч один варіант кого ти мав на увазі у своєму повідомленні, окрім lapay-я.
Хоча б один нік, хто сьогодні робив оте написане тобою.
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Додано: Пон 02 вер, 2024 21:43
Wirująświatła написав:
Кутузов Мск спалив, французів переміг... думайте
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