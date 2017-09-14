pesikot написав:Ну, по-перше, всі РПВ з 2014 по 24.02.2022 росіянами були провалені. ВСІ
А ти що, все встиг прочитати, чи в тебе, як в Мар'яни, є спецдоступ? Недолугому, тобто тобі, треба порівняти наши втрати, за всі ті роки проваленого перемир'я і за один день цієї війни, після чого заткнутись на цю тему.
pesikot написав:По-друге. Якщо для Путіна заявити про РПВ - це поразка. То заява Зеленського про РПВ що буде ? Правильно, поразка.
То Маннергейм лох, раз вийшов на кордони 39 через 2 роки після "поразки", чи Алієви, хай і через 20 років, повернули втрачене?
pesikot написав:По-трете. РПВ без умов.
Так ми ж наступаємо, років через п'ять висунемо репарації в трильйон доларів. Почекай, почекай, то це що, кацапи наступають і висувають якісь умоаи? Які ж вони недолугі.
ще Франція у 2й світовій, і Данія, і багато хто, як тут пишуть "підняли лапки"
Ключове: *Про те, що Путін не готовий до справжніх перемовин в інтерв'ю Голосу Америки говорив головний дипломат у справах Європи та Євразії в Державному департаменті США Джеймс О'Браєн. О'Браєн припустив, що президент Росії Володимир Путін хоче "дочекатись" на результати виборів до Європарламенту в 2024 році та вибори президента США в листопаді наступного року, перш ніж піти на будь-які мирні ініціативи щодо України.* https://www.holosameryky.com/a/stattiu- ... 11851.html
А так про готовність путла до перемовин та сигнали писали: 23.12.2023 *Путін сигналізує, що готовий до припинення вогню в Україні, — NYT За словами американських чиновників, Путін ще рік тому цікавився угодою про припинення вогню після того, як Україна розгромила російську армію на сході країни. Вже тоді диктатор дав зрозуміти, що він задоволений захопленою територією та готовий до перемир'я. Джерела газети зазначають, що підхід Путіна до війни характеризується опортунізмом та імпровізацією. Російський президент маневрує, щоб зменшити ризики та залишити відкритими опції у війні, яка триває довше, ніж він очікував. Сигнали надходять через різні канали, включаючи уряди третіх країн, пов'язані зі США та Росією.* https://expres.online/podrobitsi/nyt-pu ... eregovoriv
І: 26.01.2024 *Президент Росії Володимир Путін надіслав Сполученим Штатам через непрямі канали сигнал про те, що він відкритий для обговорення війни в Україні. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на двоє наближених до Кремля людей, які захотіли залишитися невідомими.* https://suspilne.media/669932-bloomberg ... v-ukraini/
pesikot написав:Як ти швидко перейшов до клоуна, який кривляється Що каже про те, що ти - повне хуйло та зрадник
Заткнись і не гавкай, раз нема чого сказати по темі, ухилянт хитродупий.
В мене питання: як з точки зору закону можна впровадити поступки???
Я не бачу такої можливості. Тому з мого боку далі перемовин, як такових, мови нема.
Ну хіба що, як ото з пайками (пайковими грошами))) Їх по закону відмінити неможна було. Тому їх і не відміняли, а -- просто призупинили видачу. Едак хоч навічно. Бо про термін призупинення)) ні слова. Так і тут можна постановити -- призупинити звільнення, боротьбу за окуповані території. Або можна ввести РПВ і продовжувати звільнення беззбройно)).
Ніяке РПВ неможливе. Ви взагалі бачите яка страшна по жорстокості війна? Як кацапи стріляють собі в рот методично і холоднокровно, немов життя це "бутерброд з ковбасой". Така жорстока війна закінчиться через багато років через повне виснаження сторін. А це буде через багато років.
Це літак, який взлетів і вже не сяде.
Політичного рішення не існує. Військового теж, бо нас надурили і кинули "партнери"
Така жорстока безумна війна не може закінчиться просто с "перестать стрелять"
Бетон написав:Ніяке РПВ неможливе. Ви взагалі бачите яка страшна по жорстокості війна? Як кацапи стріляють собі в рот методично і холоднокровно, немов життя це "бутерброд з ковбасой". Така жорстока війна закінчиться через багато років через повне виснаження сторін. А це буде через багато років.
Це літак, який взлетів і вже не сяде.
Політичного рішення не існує. Військового теж, бо нас надурили і кинули "партнери"
Така жорстока безумна війна не може закінчиться просто с "перестать стрелять"
Бетон написав:Ніяке РПВ неможливе. Ви взагалі бачите яка страшна по жорстокості війна? Як кацапи стріляють собі в рот методично і холоднокровно, немов життя це "бутерброд з ковбасой". Така жорстока війна закінчиться через багато років через повне виснаження сторін. А це буде через багато років.
Це літак, який взлетів і вже не сяде.
Політичного рішення не існує. Військового теж, бо нас надурили і кинули "партнери"
Така жорстока безумна війна не може закінчиться просто с "перестать стрелять"
Просто закінчиться. Якщо хоч одна з сторін перестане піднімати ставки (до КурАЕС навіть не пробували дійти, блефували без покерфеса), і я навіть знаю яка. Тоді тупик.