Додано: Пон 02 вер, 2024 21:51

Ключове:*Про те, що Путін не готовий до справжніх перемовин в інтерв'ю Голосу Америки говорив головний дипломат у справах Європи та Євразії в Державному департаменті США Джеймс О'Браєн.О'Браєн припустив, що президент Росії Володимир Путін хоче "дочекатись" на результати виборів до Європарламенту в 2024 році та вибори президента США в листопаді наступного року, перш ніж піти на будь-які мирні ініціативи щодо України.*А так про готовність путла до перемовин та сигнали писали:23.12.2023*Путін сигналізує, що готовий до припинення вогню в Україні, — NYTЗа словами американських чиновників, Путін ще рік тому цікавився угодою про припинення вогню після того, як Україна розгромила російську армію на сході країни. Вже тоді диктатор дав зрозуміти, що він задоволений захопленою територією та готовий до перемир'я.Джерела газети зазначають, що підхід Путіна до війни характеризується опортунізмом та імпровізацією. Російський президент маневрує, щоб зменшити ризики та залишити відкритими опції у війні, яка триває довше, ніж він очікував. Сигнали надходять через різні канали, включаючи уряди третіх країн, пов'язані зі США та Росією.*І: 26.01.2024*Президент Росії Володимир Путін надіслав Сполученим Штатам через непрямі канали сигнал про те, що він відкритий для обговорення війни в Україні.Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на двоє наближених до Кремля людей, які захотіли залишитися невідомими.*