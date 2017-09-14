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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9658965996609661>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 75
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 21:45

  lapay написав:
  pesikot написав:Ну, по-перше, всі РПВ з 2014 по 24.02.2022 росіянами були провалені. ВСІ

А ти що, все встиг прочитати, чи в тебе, як в Мар'яни, є спецдоступ?
Недолугому, тобто тобі, треба порівняти наши втрати, за всі ті роки проваленого перемир'я і за один день цієї війни, після чого заткнутись на цю тему.

  pesikot написав:По-друге. Якщо для Путіна заявити про РПВ - це поразка. То заява Зеленського про РПВ що буде ? Правильно, поразка.

То Маннергейм лох, раз вийшов на кордони 39 через 2 роки після "поразки", чи Алієви, хай і через 20 років, повернули втрачене?
  pesikot написав:По-трете. РПВ без умов.

Так ми ж наступаємо, років через п'ять висунемо репарації в трильйон доларів.
Почекай, почекай, то це що, кацапи наступають і висувають якісь умоаи? Які ж вони недолугі.

ще Франція у 2й світовій, і Данія, і багато хто, як тут пишуть "підняли лапки"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 21:51

Ключове:
*Про те, що Путін не готовий до справжніх перемовин в інтерв'ю Голосу Америки говорив головний дипломат у справах Європи та Євразії в Державному департаменті США Джеймс О'Браєн.
О'Браєн припустив, що президент Росії Володимир Путін хоче "дочекатись" на результати виборів до Європарламенту в 2024 році та вибори президента США в листопаді наступного року, перш ніж піти на будь-які мирні ініціативи щодо України.*
https://www.holosameryky.com/a/stattiu- ... 11851.html

А так про готовність путла до перемовин та сигнали писали:
23.12.2023
*Путін сигналізує, що готовий до припинення вогню в Україні, — NYT
За словами американських чиновників, Путін ще рік тому цікавився угодою про припинення вогню після того, як Україна розгромила російську армію на сході країни. Вже тоді диктатор дав зрозуміти, що він задоволений захопленою територією та готовий до перемир'я.
Джерела газети зазначають, що підхід Путіна до війни характеризується опортунізмом та імпровізацією. Російський президент маневрує, щоб зменшити ризики та залишити відкритими опції у війні, яка триває довше, ніж він очікував. Сигнали надходять через різні канали, включаючи уряди третіх країн, пов'язані зі США та Росією.*
https://expres.online/podrobitsi/nyt-pu ... eregovoriv

І: 26.01.2024
*Президент Росії Володимир Путін надіслав Сполученим Штатам через непрямі канали сигнал про те, що він відкритий для обговорення війни в Україні.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на двоє наближених до Кремля людей, які захотіли залишитися невідомими.*
https://suspilne.media/669932-bloomberg ... v-ukraini/
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 21:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Як ти швидко перейшов до клоуна, який кривляється
Що каже про те, що ти - повне хуйло та зрадник

Заткнись і не гавкай, раз нема чого сказати по темі, ухилянт хитродупий.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 22:12

  lapay написав:
  pesikot написав:Як ти швидко перейшов до клоуна, який кривляється
Що каже про те, що ти - повне хуйло та зрадник

Заткнись і не гавкай, раз нема чого сказати по темі, ухилянт хитродупий.

В мене питання: як з точки зору закону можна впровадити поступки???

Я не бачу такої можливості. Тому з мого боку далі перемовин, як такових, мови нема.

Ну хіба що, як ото з пайками (пайковими грошами)))
Їх по закону відмінити неможна було. Тому їх і не відміняли, а -- просто призупинили видачу. Едак хоч навічно. Бо про термін призупинення)) ні слова.
Так і тут можна постановити -- призупинити звільнення, боротьбу за окуповані території.
Або можна ввести РПВ і продовжувати звільнення беззбройно)).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 22:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ніяке РПВ неможливе. Ви взагалі бачите яка страшна по жорстокості війна? Як кацапи стріляють собі в рот методично і холоднокровно, немов життя це "бутерброд з ковбасой".
Така жорстока війна закінчиться через багато років через повне виснаження сторін. А це буде через багато років.

Це літак, який взлетів і вже не сяде.

Політичного рішення не існує. Військового теж, бо нас надурили і кинули "партнери"

Така жорстока безумна війна не може закінчиться просто с "перестать стрелять"
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 22:55

  detroytred написав:
  pesikot написав:"РПВ без условий" ...

Накнопай нарешті своє своє бачення закінчення війни.

да нет ни у кого никакого плана: вспоминаем "порох 2.0" За - тянем время и надеемся на "черного лебедя" сразу по прилету которого мацква волшебным образом проиграет...
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 23:05

  Бетон написав:Ніяке РПВ неможливе. Ви взагалі бачите яка страшна по жорстокості війна? Як кацапи стріляють собі в рот методично і холоднокровно, немов життя це "бутерброд з ковбасой".
Така жорстока війна закінчиться через багато років через повне виснаження сторін. А це буде через багато років.

Це літак, який взлетів і вже не сяде.

Політичного рішення не існує. Військового теж, бо нас надурили і кинули "партнери"

Така жорстока безумна війна не може закінчиться просто с "перестать стрелять"


запам'ятайте - травень 2025
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 23:07

  Бетон написав:Ніяке РПВ неможливе. Ви взагалі бачите яка страшна по жорстокості війна? Як кацапи стріляють собі в рот методично і холоднокровно, немов життя це "бутерброд з ковбасой".
Така жорстока війна закінчиться через багато років через повне виснаження сторін. А це буде через багато років.

Це літак, який взлетів і вже не сяде.

Політичного рішення не існує. Військового теж, бо нас надурили і кинули "партнери"

Така жорстока безумна війна не може закінчиться просто с "перестать стрелять"

Просто закінчиться. Якщо хоч одна з сторін перестане піднімати ставки (до КурАЕС навіть не пробували дійти, блефували без покерфеса), і я навіть знаю яка. Тоді тупик.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 23:12

У Покровську готуються до вуличних боїв
https://gazeta.ua/articles/np/_u-pokrov ... iv/1192380

А стоит ли завязывать уличные бои? Город весь разрушат и отступим.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 23:14

  detroytred написав:
  pesikot написав:Деякий недолугий фонтанував весь день нарративами - треба здавати теріторії, бо Україна в програшній позиції та навіть Сталін хотів здати теріторії
......

Накнопай нарешті своє своє бачення закінчення війни.

Парад ВСУ на Красной площади под красно-чёрным флагом. :)
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