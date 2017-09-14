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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9658965996609661

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 75
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 23:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В мене питання: як з точки зору закону можна впровадити поступки???

Я не бачу такої можливості. Тому з мого боку далі перемовин, як такових, мови нема.

Згідно конституції ніякі територіальні поступки неможливі. Домовлятись з ними можна тільки про гуманітарні і безпекові питання, а найкращий варіант це підписи на документі про РПВ, складений Індією, США і КНР, чи щось таке.
  Бетон написав:Ніяке РПВ неможливе. Ви взагалі бачите яка страшна по жорстокості війна? Як кацапи стріляють собі в рот методично і холоднокровно, немов життя це "бутерброд з ковбасой".
Така жорстока війна закінчиться через багато років через повне виснаження сторін. А це буде через багато років.

Це літак, який взлетів і вже не сяде.

Політичного рішення не існує. Військового теж, бо нас надурили і кинули "партнери"

Така жорстока безумна війна не може закінчиться просто с "перестать стрелять"

Воно то так, ворог сильний і, як всі імперці, жертовний, але бажаючих отримати квиток в один кіннць, все менше, навіть за великі гроші. Фюрер може повторити мобілізацію, але він, як і наш, теж дивиться на рейтинги, які після цього обваляться і вже не піднімуться.
Щоб досягти РПВ, нам треба залучити на свій бік глобальний Південь, який теж за нього. Тоді є шанс досягти успіху, хоч і не 100%.
Добиває те, що Зе, схоже, не усвідомлює ступінь небезпеки, я вже не кажу про план дій.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 23:25

  Игорь Алексеевич написав:У Покровську готуються до вуличних боїв
https://gazeta.ua/articles/np/_u-pokrov ... iv/1192380

А стоит ли завязывать уличные бои? Город весь разрушат и отступим.


А где обороняться, если не перед городом ? Отдать врагу город и обороняться в поле?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 23:27

  serg1974 написав:
  Игорь Алексеевич написав:У Покровську готуються до вуличних боїв
https://gazeta.ua/articles/np/_u-pokrov ... iv/1192380

А стоит ли завязывать уличные бои? Город весь разрушат и отступим.


А где обороняться, если не перед городом ? Отдать врагу город и обороняться в поле?

ще одна фортеця, яку будуть не брати, а оточувати і потім довго "варити" в котлі
Востаннє редагувалось flyman в Пон 02 вер, 2024 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 23:28

  serg1974 написав:
  Игорь Алексеевич написав:У Покровську готуються до вуличних боїв
https://gazeta.ua/articles/np/_u-pokrov ... iv/1192380

А стоит ли завязывать уличные бои? Город весь разрушат и отступим.


А где обороняться, если не перед городом ? Отдать врагу город и обороняться в поле?


У Покровську готуються до вуличних боїв. Это вы как считаете, что в городе поле с картошкой растёт?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 23:31

Игорь Алексеевич

Ок. Продолжайте. Уличные бои завязывать не стоит. А как лучше, по-вашему ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 23:49

Подскажите, где в уличных боях мы удержали город на Донбассе?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 23:59

  Игорь Алексеевич написав:Подскажите, где в уличных боях мы удержали город на Донбассе?

Сталінград у 1942-му теж не треба було обороняти, бо до того тисячі міст захистити не змогли?
СРСР переміг саме тому, що не здавався, навіть після катастрофічних провалів на фронті.
olmyb
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