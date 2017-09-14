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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 02 вер, 2024 23:22
detroytred написав:
В мене питання: як з точки зору закону можна впровадити поступки???
Я не бачу такої можливості. Тому з мого боку далі перемовин, як такових, мови нема.
Згідно конституції ніякі територіальні поступки неможливі. Домовлятись з ними можна тільки про гуманітарні і безпекові питання, а найкращий варіант це підписи на документі про РПВ, складений Індією, США і КНР, чи щось таке.
Бетон написав:
Ніяке РПВ неможливе. Ви взагалі бачите яка страшна по жорстокості війна? Як кацапи стріляють собі в рот методично і холоднокровно, немов життя це "бутерброд з ковбасой".
Така жорстока війна закінчиться через багато років через повне виснаження сторін. А це буде через багато років.
Це літак, який взлетів і вже не сяде.
Політичного рішення не існує. Військового теж, бо нас надурили і кинули "партнери"
Така жорстока безумна війна не може закінчиться просто с "перестать стрелять"
Воно то так, ворог сильний і, як всі імперці, жертовний, але бажаючих отримати квиток в один кіннць, все менше, навіть за великі гроші. Фюрер може повторити мобілізацію, але він, як і наш, теж дивиться на рейтинги, які після цього обваляться і вже не піднімуться.
Щоб досягти РПВ, нам треба залучити на свій бік глобальний Південь, який теж за нього. Тоді є шанс досягти успіху, хоч і не 100%.
Добиває те, що Зе, схоже, не усвідомлює ступінь небезпеки, я вже не кажу про план дій.
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Додано: Пон 02 вер, 2024 23:25
А где обороняться, если не перед городом ? Отдать врагу город и обороняться в поле?
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serg1974
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Додано: Пон 02 вер, 2024 23:27
serg1974 написав:
А где обороняться, если не перед городом ? Отдать врагу город и обороняться в поле?
ще одна фортеця, яку будуть не брати, а оточувати і потім довго "варити" в котлі
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 02 вер, 2024 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 02 вер, 2024 23:28
У Покровську готуються до вуличних боїв.
serg1974 написав:
А где обороняться, если не перед городом ? Отдать врагу город и обороняться в поле?
Это вы как считаете, что в городе поле с картошкой растёт?
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Додано: Пон 02 вер, 2024 23:31
Игорь Алексеевич
Ок. Продолжайте. Уличные бои завязывать не стоит. А как лучше, по-вашему ?
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serg1974
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Додано: Пон 02 вер, 2024 23:49
Подскажите, где в уличных боях мы удержали город на Донбассе?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 02 вер, 2024 23:59
Игорь Алексеевич написав:
Подскажите, где в уличных боях мы удержали город на Донбассе?
Сталінград у 1942-му теж не треба було обороняти, бо до того тисячі міст захистити не змогли?
СРСР переміг саме тому, що не здавався, навіть після катастрофічних провалів на фронті.
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