Додано: Вів 03 вер, 2024 01:31

lapay написав: detroytred написав: В мене питання: як з точки зору закону можна впровадити поступки???



Я не бачу такої можливості. Тому з мого боку далі перемовин, як такових, мови нема. В мене питання: як з точки зору закону можна впровадити поступки???Я не бачу такої можливості. Тому з мого боку далі перемовин, як такових, мови нема.

Згідно конституції ніякі територіальні поступки неможливі. Домовлятись з ними можна тільки про гуманітарні і безпекові питання, а найкращий варіант це підписи на документі про РПВ, складений Індією, США і КНР, чи щось таке. Згідно конституції ніякі територіальні поступки неможливі. Домовлятись з ними можна тільки про гуманітарні і безпекові питання, а найкращий варіант це підписи на документі про РПВ, складений Індією, США і КНР, чи щось таке.

Бетон написав: Ніяке РПВ неможливе. Ви взагалі бачите яка страшна по жорстокості війна? Як кацапи стріляють собі в рот методично і холоднокровно, немов життя це "бутерброд з ковбасой".

Така жорстока війна закінчиться через багато років через повне виснаження сторін. А це буде через багато років.



Це літак, який взлетів і вже не сяде.



Політичного рішення не існує. Військового теж, бо нас надурили і кинули "партнери"



Така жорстока безумна війна не може закінчиться просто с "перестать стрелять" Ніяке РПВ неможливе. Ви взагалі бачите яка страшна по жорстокості війна? Як кацапи стріляють собі в рот методично і холоднокровно, немов життя це "бутерброд з ковбасой".Така жорстока війна закінчиться через багато років через повне виснаження сторін. А це буде через багато років.Це літак, який взлетів і вже не сяде.Політичного рішення не існує. Військового теж, бо нас надурили і кинули "партнери"Така жорстока безумна війна не може закінчиться просто с "перестать стрелять"

Воно то так, ворог сильний і, як всі імперці, жертовний, але бажаючих отримати квиток в один кіннць, все менше, навіть за великі гроші. Фюрер може повторити мобілізацію, але він, як і наш, теж дивиться на рейтинги, які після цього обваляться і вже не піднімуться.

Щоб досягти РПВ, нам треба залучити на свій бік глобальний Південь, який теж за нього. Тоді є шанс досягти успіху, хоч і не 100%.

Добиває те, що Зе, схоже, не усвідомлює ступінь небезпеки, я вже не кажу про план дій.

Воно то так, ворог сильний і, як всі імперці, жертовний, але бажаючих отримати квиток в один кіннць, все менше, навіть за великі гроші. Фюрер може повторити мобілізацію, але він, як і наш, теж дивиться на рейтинги, які після цього обваляться і вже не піднімуться.Щоб досягти РПВ, нам треба залучити на свій бік глобальний Південь, який теж за нього. Тоді є шанс досягти успіху, хоч і не 100%.Добиває те, що Зе, схоже, не усвідомлює ступінь небезпеки, я вже не кажу про план дій.

Конституция не Библия, не богодухновенная книга. Можно и менять.В возможности рпв просто по сегодняшней линии без каких-либо официальных решений по территориям сильно сомневаюсь.Сегодня не 2014-15, когда Минск касался чисто внутренних проблем Украины, формально росс. войск здесь "не было". Сейчас войска РФ явно присутствуют на территории Украины и частично оккупируют её. При этом РФвписала в свою конституцию оккупированные территории (и даже не оккупированные) и, главное, официально настаивает на "учёте обстановки на земле" при переговорах.1. Пока что надо исходить из того, что "глобальний Південь" не за нас. Стараться изменить его позицию нужно, но рассчитывать на это пока нельзя.2. Понимаю, что вы, мягко говоря, не поклонник Зе, но не вижу никаких оснований для вашего утверждения, что "Зе, схоже, не усвідомлює ступінь небезпеки". Единственное основание - ваша большая нелюбовь к нему. Напомню, эмоции мешают правильной оценке событий.3. Вы, по-моему, не совсем верно поняли пост. Не буду пытаться трактовать - сам не очень понял. Еслизахочет, то, возможно, сам разъяснит.