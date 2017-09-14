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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9658965996609661

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 75
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 23:31

Игорь Алексеевич

Ок. Продолжайте. Уличные бои завязывать не стоит. А как лучше, по-вашему ?
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 23:59

  Игорь Алексеевич написав:Подскажите, где в уличных боях мы удержали город на Донбассе?

Сталінград у 1942-му теж не треба було обороняти, бо до того тисячі міст захистити не змогли?
СРСР переміг саме тому, що не здавався, навіть після катастрофічних провалів на фронті.
olmyb
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 00:05

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:ви робите деяку маніпуляцію. а саме, якби Майданів не було, можете на прикладі Білорусі побачити, щоб було б в цьому випадку.

на майданах народ виборював можливість рухатися в правильному напрямку.

Що саме Вам в білорусії не подобається?
Все що виборов майдан це можливість втекти з україни в європу і то зараз воно не працює.

вже диктатура, а тоді авторитаризм. змінити такий стрій, коли він зацементувався - вже дуже важко. тому майдан виборов те, що не дав встановитися авторитаризму й беззмінному лідеру.

а в нас є можливість розвиватися далі. а в Білорусі вже немає, доки вони свого картопляного фюрера не скинуть - а це вже не так легко...


Ну вот я смотрю график ВВП Белоруси - вроде как развиваются они не хуже Украины - https://countryeconomy.com/countries/co ... c=XE34#tbl
katso
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 00:10

  Ukrainian написав:Отримати такий статус можуть тільки ті, хто виїхав з України не раніше 24 лютого 2022 року.

Це неправда, отримати можуть і ті хто виїхав раніше. Найближчий кейс Польща та її Pesel Ukr.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 00:59

Игорь Алексеевич
Подскажите, где в уличных боях мы удержали город на Донбассе?

Подскажите, сколько месяцев росс. войска брали Бахмут?
Защищать город гораздо легче, чем обороняться в чистом поле.
Если разрушенный Покровск (который, наверное, и так уже сильно разрушен) позволит спасти от разрушения и захвата другие более крупные города, то это того стоит.
Если сдавать города без боя, то мы бы уже, возможно, воевали на Днепре, а то и дальше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 01:31

  lapay написав:
  detroytred написав:В мене питання: як з точки зору закону можна впровадити поступки???

Я не бачу такої можливості. Тому з мого боку далі перемовин, як такових, мови нема.

Згідно конституції ніякі територіальні поступки неможливі. Домовлятись з ними можна тільки про гуманітарні і безпекові питання, а найкращий варіант це підписи на документі про РПВ, складений Індією, США і КНР, чи щось таке.

Конституция не Библия, не богодухновенная книга. Можно и менять.
В возможности рпв просто по сегодняшней линии без каких-либо официальных решений по территориям сильно сомневаюсь.
Сегодня не 2014-15, когда Минск касался чисто внутренних проблем Украины, формально росс. войск здесь "не было". Сейчас войска РФ явно присутствуют на территории Украины и частично оккупируют её. При этом РФ уже вписала в свою конституцию оккупированные территории (и даже не оккупированные) и, главное, официально настаивает на "учёте обстановки на земле" при переговорах.
Кстати, Маннергейм не лох, но в 1939 он официально признал потери территорий в пользу СССР.


  Бетон написав:Ніяке РПВ неможливе. Ви взагалі бачите яка страшна по жорстокості війна? Як кацапи стріляють собі в рот методично і холоднокровно, немов життя це "бутерброд з ковбасой".
Така жорстока війна закінчиться через багато років через повне виснаження сторін. А це буде через багато років.

Це літак, який взлетів і вже не сяде.

Політичного рішення не існує. Військового теж, бо нас надурили і кинули "партнери"

Така жорстока безумна війна не може закінчиться просто с "перестать стрелять"

Воно то так, ворог сильний і, як всі імперці, жертовний, але бажаючих отримати квиток в один кіннць, все менше, навіть за великі гроші. Фюрер може повторити мобілізацію, але він, як і наш, теж дивиться на рейтинги, які після цього обваляться і вже не піднімуться.
Щоб досягти РПВ, нам треба залучити на свій бік глобальний Південь, який теж за нього. Тоді є шанс досягти успіху, хоч і не 100%.
Добиває те, що Зе, схоже, не усвідомлює ступінь небезпеки, я вже не кажу про план дій.

1. Пока что надо исходить из того, что "глобальний Південь" не за нас. Стараться изменить его позицию нужно, но рассчитывать на это пока нельзя.
2. Понимаю, что вы, мягко говоря, не поклонник Зе, но не вижу никаких оснований для вашего утверждения, что "Зе, схоже, не усвідомлює ступінь небезпеки". Единственное основание - ваша большая нелюбовь к нему. Напомню, эмоции мешают правильной оценке событий.
3. Вы, по-моему, не совсем верно поняли пост Бетона. Не буду пытаться трактовать - сам не очень понял. Если Бетон захочет, то, возможно, сам разъяснит.

Жаль, что ваши утренние посты удалили. Хотел немного ответить, но ...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 01:56

  Бетон написав:Ніяке РПВ неможливе. Ви взагалі бачите яка страшна по жорстокості війна? Як кацапи стріляють собі в рот методично і холоднокровно, немов життя це "бутерброд з ковбасой".
Така жорстока війна закінчиться через багато років через повне виснаження сторін. А це буде через багато років.

Це літак, який взлетів і вже не сяде.

Політичного рішення не існує. Військового теж, бо нас надурили і кинули "партнери"

Така жорстока безумна війна не може закінчиться просто с "перестать стрелять"

Был бы благодарен, если бы вы разъяснили этот пост. А то как для финансового форума ветка стала чересчур метафорична. Понимаю опасность бана, но в последнее время модерация стала заметно мягче.
О жестокости войны.
Не бывает "мягких" войн.
Почитайте о современных войнах в Африке, да и у Hotab"а, возможно, есть что рассказать. Боюсь, на их фоне наша война покажется верхом гуманности.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 06:32

Украинские OSINT-расследователи выяснили личность российского военного преступника, отдавшего приказ о массированном ударе по Харькову 30 августа.

⚠️Преступления путинского режима
Тогда погибли 6 человек, среди них — молодая художница Вероника Кожушко и 14-летняя девочка Соня: ей оторвало голову взрывом бомбы ФАБ-500, которая упала прямо на детскую площадку. Ранения получили 97 человек, в том числе 22 – дети.

Расследователи сообщают, что за ударом по Харькову стоял полковник Алексей Лобода.

Подразделение, которое возглавляет Лобода — 47-й бомбардировочный авиационный полк 105 смешанной авиационной дивизии 6 армии ВВС и ПВО Западного ВО ВС РФ.
https://osintbees.com/colonel-loboda-47-vvs/

Лобода Алексей Геннадьевич 20.06.1978 г.р. из Воронежа

СНИЛС 19417536595
ИНН 671202826307
Паспорт 6602687905

Адреса:

г. Воронеж ул. Краснознаменная, д. 71а
г. Воронеж ул. 9 Января ул 133
г. Воронеж ул. Ворошилова 27
Соцсети – https://ok.ru/profile/349334119753

Насколько спокоен сон у террориста Лободы и не сняться ли ему убитые ним дети, можно узнать по телефону +79192378672 есть телеграм
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 06:35

  _Mykola_ написав:
  Ukrainian написав:Отримати такий статус можуть тільки ті, хто виїхав з України не раніше 24 лютого 2022 року.

Це неправда, отримати можуть і ті хто виїхав раніше. Найближчий кейс Польща та її Pesel Ukr.

Журналісти BBC посилаються на цю детективу ЄС
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 32001L0055

ВВС Україна проаналізувала дані Євростату. У відкритих даних у звіті можна знайти інформацію, що наразі 4,2 млн українців мають офіційний статус тимчасового захисту в ЄС, адже втекли від війни. З них 18,3% (768 тисяч) - це чоловіки віком 18-64 роки. Але видання Exxpress отримало дані саме щодо вікової категорії 18-60 років.
Отримати такий статус можуть тільки ті, хто виїхав з України не раніше 24 лютого 2022 року.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd1px4z922wo
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