Інцидент стався 29 серпня, у День пам’яті захисників та захисниць України, у маршрутці №379 Ірпінь-Київ. Про це повідомила Тетяна, донька жінки. Справа в тому, що водій цієї маршрутки виганяв маму з посвідченням родини загиблого військовослужбовця зі словами «жлобиха». Сказав, що не буде її везти, бо везе вже двох пенсіонерів, — зазначила пані Тетяна. Більше інформації на порталі Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/72196 ... o_voennogo *...жодна людина в маршрутному таксі не заступилася за маму...*
Подскажите, где в уличных боях мы удержали город на Донбассе?
Подскажите, сколько месяцев росс. войска брали Бахмут? Защищать город гораздо легче, чем обороняться в чистом поле. Если разрушенный Покровск (который, наверное, и так уже сильно разрушен) позволит спасти от разрушения и захвата другие более крупные города, то это того стоит. Если сдавать города без боя, то мы бы уже, возможно, воевали на Днепре, а то и дальше.
А Мариуполь? Какие привели потом последствия, для тех кто его оборонял? Нужно выстраивать линию фронта и беречь людей, но не отходить метр за метр с открытыми флангами. Покровск обречен к сдаче, только опять с большимм потерями людей, если ввяжимся в уличные бои. Там кто то писал выше про Сталинград. Так пусть тот идиот читает историю не с книжек совка. Там совок положил млн.людей, ради чего? Можно вспомнить историю войны Напалеона. Москву сдали, что бы уберечь людской ресурс.
Подскажите, где в уличных боях мы удержали город на Донбассе?
Подскажите, сколько месяцев росс. войска брали Бахмут? Защищать город гораздо легче, чем обороняться в чистом поле. Если разрушенный Покровск (который, наверное, и так уже сильно разрушен) позволит спасти от разрушения и захвата другие более крупные города, то это того стоит. Если сдавать города без боя, то мы бы уже, возможно, воевали на Днепре, а то и дальше.
А Мариуполь? Какие привели потом последствия, для тех кто его оборонял? Нужно выстраивать линию фронта и беречь людей, но не отходить метр за метр с открытыми флангами. Покровск обречен к сдаче, только опять с большимм потерями людей, если ввяжимся в уличные бои. Там кто то писал выше про Сталинград. Так пусть тот идиот читает историю не с книжек совка. Там совок положил млн.людей, ради чего? Можно вспомнить историю войны Напалеона. Москву сдали, что бы уберечь людской ресурс.
Потрібно розв"язати рівняння де на вході: швидкість просування, швидкість сточування ресурсу, надходження допомоги і т.д. і знайти оптимальні параметри в даний момент для максимального відтягування кінця