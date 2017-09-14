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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9659966096619662

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 75
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
6
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 08:19

Дніще сучасного світу

Заява міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про необхідність збивати російські ракети в небі над Україною є його особистим висловлюванням, а не офіційною позицією уряду.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський.

"Це особисте висловлювання міністра Сікорського, а не позиція польського уряду", - зазначив Вронський.
Більше інформації на порталі Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/72191 ... e_ministra
Особисте висловлювання ((
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 08:27

Інцидент стався 29 серпня, у День пам’яті захисників та захисниць України, у маршрутці №379 Ірпінь-Київ.
Про це повідомила Тетяна, донька жінки.
Справа в тому, що водій цієї маршрутки виганяв маму з посвідченням родини загиблого військовослужбовця зі словами «жлобиха». Сказав, що не буде її везти, бо везе вже двох пенсіонерів, — зазначила пані Тетяна.
Більше інформації на порталі Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/72196 ... o_voennogo
*...жодна людина в маршрутному таксі не заступилася за маму...*
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 08:33

  ЛАД написав:Игорь Алексеевич
Подскажите, где в уличных боях мы удержали город на Донбассе?

Подскажите, сколько месяцев росс. войска брали Бахмут?
Защищать город гораздо легче, чем обороняться в чистом поле.
Если разрушенный Покровск (который, наверное, и так уже сильно разрушен) позволит спасти от разрушения и захвата другие более крупные города, то это того стоит.
Если сдавать города без боя, то мы бы уже, возможно, воевали на Днепре, а то и дальше.
А Мариуполь? Какие привели потом последствия, для тех кто его оборонял?
Нужно выстраивать линию фронта и беречь людей, но не отходить метр за метр с открытыми флангами.
Покровск обречен к сдаче, только опять с большимм потерями людей, если ввяжимся в уличные бои.
Там кто то писал выше про Сталинград. Так пусть тот идиот читает историю не с книжек совка.
Там совок положил млн.людей, ради чего?
Можно вспомнить историю войны Напалеона. Москву сдали, что бы уберечь людской ресурс.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 08:47

Франція

Наполеон
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 08:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:А Мариуполь? Какие привели потом последствия, для тех кто его оборонял?


Приказ сдаться в плен, а потом теракт в Еленовке и судилища над пленными Азовцами.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 08:55

  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:Игорь Алексеевич
Подскажите, где в уличных боях мы удержали город на Донбассе?

Подскажите, сколько месяцев росс. войска брали Бахмут?
Защищать город гораздо легче, чем обороняться в чистом поле.
Если разрушенный Покровск (который, наверное, и так уже сильно разрушен) позволит спасти от разрушения и захвата другие более крупные города, то это того стоит.
Если сдавать города без боя, то мы бы уже, возможно, воевали на Днепре, а то и дальше.
А Мариуполь? Какие привели потом последствия, для тех кто его оборонял?
Нужно выстраивать линию фронта и беречь людей, но не отходить метр за метр с открытыми флангами.
Покровск обречен к сдаче, только опять с большимм потерями людей, если ввяжимся в уличные бои.
Там кто то писал выше про Сталинград. Так пусть тот идиот читает историю не с книжек совка.
Там совок положил млн.людей, ради чего?
Можно вспомнить историю войны Напалеона. Москву сдали, что бы уберечь людской ресурс.

Потрібно розв"язати рівняння де на вході: швидкість просування, швидкість сточування ресурсу, надходження допомоги і т.д. і знайти оптимальні параметри в даний момент для максимального відтягування кінця
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:00

  olmyb написав:
  Игорь Алексеевич написав:Подскажите, где в уличных боях мы удержали город на Донбассе?

Сталінград у 1942-му теж не треба було обороняти, бо до того тисячі міст захистити не змогли?
СРСР переміг саме тому, що не здавався, навіть після катастрофічних провалів на фронті.

СРСР переміг тому що ленд-лиз від західних союзників давався з розрахунку на перемогу, а не як зараз - щоб війна просто тривала.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Накнопай нарешті своє своє бачення закінчення війни.

Все шо песикот может выдавить из себя по этому вопросу - она надолго.

  pesikot написав:Так почему сам не на фронте ? Какого ты сорта ?
из 10% ? )

Читаю и ржу )


Ты уже данные врезерве оновыв, ржун?
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